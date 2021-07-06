Норвежские блогеры должны будут отмечать отретушированные фотографии в социальных сетях

В соответствии с новыми поправками к закону о маркетинге, блогеры и рекламодатели в Норвегии должны будут маркировать отретушированные фотографии. В случае нарушения им может грозить штраф или даже тюремный срок.

Любая реклама, которая содержит в себе отретушированные изображения моделей, должна будет иметь специальную маркировку, разработанную норвежским Министерством по делам детей, равноправия и социальной интеграции. Новые правила коснутся таких косметических изменений, как уменьшение талии, увеличение губ и мышц.

Блогеры и другие знаменитости, которые будут публиковать отретушированные снимки, с которых они «получают какую-либо оплату или другую выгоду», также подпадают под этот закон. Нарушителям грозит штраф и, возможно, тюремный срок.

Поправки были приняты на фоне растущих опасений воздействия социальных сетей на психическое здоровье пользователей. Правозащитные организации и законодательные органы давно критикуют Instagram и Facebook за то, что они не удаляют опасный контент и становятся причиной развития тревоги и депрессии, особенно среди молодежи.

Согласно отчету Королевского общества по вопросам общественного здравоохранения Великобритании за 2017 год, Instagram — худшая социальная платформа по влиянию на психическое здоровье молодых людей.

Ранее в этом году сообщалось, что Instagram планирует запустить платформу для детей младше 13 лет, что вызвало еще больше критики со стороны защитников здоровья детей, обеспокоенных угрозой конфиденциальности детей в интернете и их психическому благополучию.

В 2019 году Instagram начал тестировать новую функцию, которая позволяет скрывать количество лайков. Таким образом компания надеялась снизить беспокойство некоторых клиентов о том, что их контент не так популярен. В мае Facebook и Instagram заявили, что дадут всем пользователям возможность скрывать количество лайков под своими и чужими публикациями.

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