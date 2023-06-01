Нужно сосредоточиться на работе? Попробуйте запустить видеотрансляцию

Эта техника называется боди даблинг (от англ. body doubling), и она помогает людям сконцентрироваться и быть продуктивнее. В последние годы она набирает популярность, поскольку все больше и больше людей работают из дома, где могут больше отвлекаться, и им трудно сохранять сосредоточенность.

В TikTok новый тренд: прямые трансляции, которые снимают на телефон, работая из дома на ноутбуке. Обычно они не общаются со зрителями, а занимаются делами как ни в чем не бывало.

Впрочем, прямые трансляции не обязательны: боди даблинг допускает и другие подходы, в зависимости от личных предпочтений. Разберемся, что это такое.

Что такое боди даблинг и для кого он предназначен?

Проще говоря, это означает выполнение задания в присутствии другого человека. Впервые эту стратегию придумали несколько лет назад специально для того, чтобы помочь людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которым может быть трудно выполнять определенные задачи.

Сейчас, с ростом удаленной работы, все больше людей используют эту технику виртуально – например, в TikTok. К ней обращаются не только те, у кого диагностирован СДВГ, но и те, кто хотел бы избавиться от одиночества и иметь некоторый контроль.

«Я не осознавала, насколько эффективно или важно, чтобы кто-то был рядом, пока сама этого не сделала, — признается Женевьева Уилер, у которой четыре года назад был диагностирован СДВГ. — Во время пандемии, когда мы перешли в среду, где работали исключительно из дома, я внезапно почувствовала себя очень одинокой, и мне стало ясно, что мне нужно чье-то присутствие, чтобы поддерживать мотивацию и двигаться дальше».

По ее словам, это очень помогло ей справиться с параличом при СДВГ, когда она чувствовала себя настолько перегруженной заданием, что не могла даже приступить к нему.

Боди даблинг можно использовать для выполнения рабочих задач, но часто к нему обращаются, чтобы оставаться сосредоточенным на работе по дому. «Я позвоню другу, останусь на связи и скажу: "Следующие 30 минут мы будем выполнять такое-то задание" или наберу маму и скажу: "Мне нужно помыть посуду и постирать белье, и, пожалуйста, останься со мной на это время"», — объясняет она.

Когда есть кто-то, кто работает одновременно с вами, это помогает повысить производительность, поскольку точно имитирует обстановку в офисе или в коворкинге, где вы могли бы сидеть рядом с коллегой. Но в таких условиях может быть очень шумно, поэтому виртуальный боди даблинг — идеальная золотая середина.

«Люди с СДВГ или любым другим нейродивергентным расстройством — первопроходцы в методах, которые позволяют сосредоточиться. Любой, кто попробует это сделать, сразу же почувствует пользу» — считает Мика Йонго, старший редактор Flowned, виртуальной коворкинговой платформы для концентрации.

Боди даблинг — это только виртуально?

Метод можно реализовать как физически в одной комнате, так и виртуально, с помощью видеочата или прямой трансляции.

Каждый подходит к этому немного по-своему.

«Возможно, это слишком отвлекает, когда кто-то сидит напротив вас лично, поэтому, возможно, лучше использовать приложение, которое связывает вас с кем-то виртуально, — объясняет Николетт Леанза, лицензированный терапевт LifeStance Health.— Это настолько индивидуально, что подходит каждому человеку. Сейчас это модно, но, возможно, вам придется приспособить ее к тому, что будет работать для вас».

Некоторые приложения предлагают возможность боди даблинга. Например, Flowned — это виртуальная коворкинговая платформа для концентрации.

Йонго рассказывает, что до работы в Flown он не часто практиковал эту технику, но теперь он делает это ежедневно.

Для него особенно эффективным оказался виртуальный ф.ормат Вечерами он и его друзья созваниваются по видео и работают бок о бок.

«У вас возникает чувство товарищества и общности, — говорит Йонго. — Работая бок о бок с кем-то, вы чувствуете себя менее одиноким, и легче воспринимаете задачу, над которой трудитесь».

Группа устанавливает для себя ограничение по времени, что, по словам Леанзы, особенно полезно для того, чтобы полностью сфокусироваться. Также она рекомендует отдавать приоритет цели, чтобы у всех было чувство ответственности. На свое усмотрение можно отключить звук или оставить его.

В чем разница?

Те, кто практикует этот метод, говорят, что успевают сделать гораздо больше за меньшее время, чем если бы рядом никого не было.

Леанза рассказывает, что она даже использовала сеансы с клиентами, чтобы выступать в роли партнера, потому что им нужен был кто-то, перед кем они бы чувствовали себя ответственным за выполнение задач: «Бывало, мне говорили: "Сможем ли мы посидеть здесь вместе, чтобы я закончил это письмо". И я тихонько сидела, и они чувствовали себя подотчетными, потому что у нас была сессия. То, что я просто тихо сидела, им помогало».

Она часто рекомендует метод клиентам, потому что видит, какие результаты он приносит. Это похоже на наличие приятеля по спортзалу, который подталкивает заниматься усерднее, или ответственного партнера, который гарантирует, что вы сделаете задуманное. Некоторые люди могут практиковать метод, даже не осознавая этого.

«В нем есть что-то действительно полезное», — говорит Леанза.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney