Ричард Брэнсон отправится в космос на девять дней раньше Джеффа Безоса

Ричард Брэнсон, миллиардер и основатель компании Virgin Galactic, планирует опередить своего конкурента в сфере космического туризма Джеффа Безоса. В четверг вечером он объявил, что присоединится к экипажу в следующем тестовом полете, который запланирован на 11 июля.

Компании Virgin Galactic и Blue Origin Джефа Безоса соревнуются между собой за право первыми доставить пассажиров в космос. Первые поездки будут стоить внушительных денег, однако со временем рынок вырастет, и билеты станут доступнее.

Брэнсон основал компанию Virgin Galactic в 2004 году. Ее цель — обеспечить короткие туристические полеты в космос для всех желающих. Ричард давно заявлял, что станет пассажиром первого коммерческого рейса.

Однако разработка SpaceShipTwo — космического корабля, который способен достигать более 80 километров в высоту — заняла гораздо больше времени, чем ожидал сам Брэнсон. Во время испытательного полета в октябре 2014, первый самолет SpaceShipTwo потерпел крушение, в результате которого погиб один из двух пилотов.

В 2019 году Virgin Galactic стала публичной компанией, однако Virgin Group Брэнсона остается крупнейшим ее акционером с 24-процентной долей.

Последний испытательный полет с двигателем компания впервые совершила в Нью-Мексико. Ранее разработка и испытания космического корабля проводились в Мохаве, Калифорния.

По словам Алеанны Крейн, вице-президента по коммуникациям Virgin Galactic, последний полет был настолько безупречным, что команда уже готова испытать опыт работы в салоне. «Ричард Брэнсон летает в качестве специалиста по полету, у него такая же важная роль, как и у остальной команды», — добавила она.

Помимо двух пилотов, на борту корабля будут находиться еще три сотрудника Virgin Galactic.

«Одно дело — мечтать о покорении космического пространства человеком, — сказал Брэнсон. — И совсем другое — воплотить эту мечту в реальность с помощью невероятной команды».

Компания планирует вести видеотрансляцию полета, который начнется 11 июля в 9 часов утра по нью-йоркскому времени. Ракета SpaceShipTwo под названием Unity с помощью ​​самолета-носителя White Knight Two будет доставлена на высоту 15 км, затем корабль поднимется на высоту до 80 км.

В верхней части дуги пассажиры будут парить около четырех минут, прежде чем космический самолет снова войдет в атмосферу и вернется на взлетно-посадочную полосу.

Если все пойдет по плану, Брэнсон на девять дней опередит основателя Amazon Джефа Безоса, который планирует совершить полет на корабле New Shepard, построенным его ракетной компанией Blue Origin. Эта капсула полностью автоматизирована и уже совершила 15 полетов на край космоса, но пока без пассажиров.

Миллиардеры Брэнсон, Безос и Илон Маск стоят на передовой новой эры коммерческих космических полетов. Время от времени они перекидываются шутливыми, а иногда и не очень, замечаниями о том, чья компания лучше.

В среду во время выступления на телеканале CNBC Брэнсона спросили, пытается ли он опередить Джеффа Безоса. «Какого Джеффа?», — невозмутимо ответил он, прежде чем рассмеяться.

Даже если Брэнсон совершит полет раньше, Безос все равно сможет утверждать, что именно он первым отправился в космос. SpaceShipTwo не достигает высоты 100 км, которую обычно считают границей космического пространства, в то время как New Shepard поднимается выше.

«Мы желаем ему удачного и безопасного полета, но они не пересекут границу космического пространства, а это совершенно другой опыт», — заявил Боб Смит, исполнительный директор Blue Origin.

Однако согласно ВВС и Федеральному управлению гражданской авиации США, граница космического пространства находится на высоте 80 км.

Компания Илона Маска SpaceX создает намного большие ракеты, чем те, которыми в настоящее время располагают Blue Origin и Virgin Galactic. SpaceX уже готовится к перевозке частных лиц на орбиту: первый рейс запланирован на сентябрь.

Однако Маск еще не заявлял, когда он может совершить полет сам. Blue Origin и SpaceX соревнуются за федеральные контракты на проекты, включая запуск спутников Министерства обороны США и строительство посадочного модуля для доставки астронавтов NASA на поверхность Луны.

После того, как NASA выбрала компанию SpaceX для строительства лунного посадочного модуля, Blue Origin опротестовала это решение в Счетной палате федерального правительства. Ранее Маск писал в Twitter, что Blue Origin еще не вышла на орбиту ни с одной из своих ракет.

В четверг Blue Origin заявила, что пилот-испытатель Уолли Фанк станет участницей первого экипажа на корабле New Shepard. 82-летняя Фанк участвовала в программе подготовки женщин-астронавтов «Меркурий 13». Она присоединится к мистеру Безосу, его младшему брату Марку и еще одному неустановленному пассажиру, который заплатил более $28 млн на аукционе за место на корабле.

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