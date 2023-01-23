Крах Britishvolt: от амбициозных планов к поражению

Однако из-за хаоса в управлении и эксцентричных расходов стартап столкнулся с финансовыми трудностями, и на прошлой неделе перешел под внешнее управление аудитора. В ситуации вокруг Britishvolt разбирался Джаспер Джолли из Guardian.

Британский стартап Britishvolt стремился стать лидером в производстве аккумуляторов и создать десятки тысяч рабочих мест. Несмотря на отсутствие производственной площадки, собственной технологии и покупателей, он смог заручиться поддержкой политиков и инвесторов и даже получил статус единорога.

Стартап Britishvolt был основан в 2019 году и должен был стать первым производством автомобильных аккумуляторов, которое бы принадлежало Великобритании. В этой отрасли заняты десятки тысяч британцев, однако все крупные производители являются зарубужными компаниями. Смелые амбиции поддерживал Борис Джонсон, который тогда занимал пост премьер-министра страны.

Запланированная фабрика смогла бы ежегодно поставлять аккумуляторов на 30 Гвтч в год, чего хватило бы для сотен тысяч автомобилей.

В прошлом году амбициозные планы сменились отчаянным поиском инвестиций. На минувшей неделе компания перешла под внешнее управление, и более 200 рабочих мест были сокращены. Участок для строительства фабрики, расположенный в городе Блайт, графство Нортумберленд, сейчас выставлен на продажу.

Июньская презентация Britishvolt для инвесторов демонстрировала масштаб возможностей проекта.

Компания прогнозировала, что в 2028 году спрос на аккумуляторы в Европе превысит 554 ГВтч — достаточно для 15 Britishvolt или миллионов электрокаров.

На основании таких перспектив появилась и гигантская оценка: стартап получил желанный статус единорога, будучи оцененным в свыше $1 млрд (809 млн фунтов стерлингов). Компанию поддержали такие инвесторы, как Ashtead, Glencore и Tritax (принадлежит abrdn, входит в индекс FTSE 100).

Однако через некоторое время стартап Britishvolt оценивался в малую часть от этой суммы. Компания DeaLab направила предложение о выкупе актива, но переговоры ни к чему не привели. Сделка подразумевала, что стоимость стартапа составила бы всего 32 млн фунтов стерлингов. Ту же сумму он потратил в мае 2022 года на покупку немецкого производителя аккумуляторных элементов.

Многие из тех, кто инвестировал в Britishvolt, предпочли оставаться в тени, но по данным AlphaSense/Sentieo, стартап получил $39 млн от Ashtead и 5 млн фунтов стерлингов от британского инвестиционного траста Law Debenture Corporation.

Фото в тексте: Britishvolt

В августе 2021 года норвежская Carbon Transition вложила $1,7 млн, а к 2022 году оценка стартапа выросла более чем в 2 раза. 27 июня 2022 года к спонсорам присоединился индонезийский производитель аккумуляторов VKTR.

Однако уже через месяц у Britishvolt возникли проблемы. Документы, обнародованные Guardian, показывают, что в конце июля Britishvolt заморозила строительство гигафабрики до тех пор, пока не сможет найти больше средств. Потрясения на финансовом рынке и рост процентных ставок в 2022 году только усложнили ситуацию.

Как рассказывают бывшие инсайдеры, в течение года настроение постепенно ухудшалось. После активизации найма в конце 2021-начале 2022 годов компания перешла в режим экономии и прекратила поиск сотрудников, хотя планировала нанять 3 тысячи человек за 2 года.

К концу октября Britishvolt переживала серьезные проблемы на фоне хаотичных управленческих решений. В компании всерьез задумывались о внешнем управлении, и избежать его удалось только благодаря денежному вливанию от Glencore. Эти средства позволили Britishvolt проработать еще 10 недель, но ни один из трех выигранных тендеров не гарантировал ей сотни миллионов фунтов, в которых она нуждалась.

Финансовые трудности вызывали недовольство у инсайдеров, которые с первых дней замечали, как экстравагантно стартап распоряжается деньгами.

Britishvolt арендовал особняк с 7 спальнями, бассейном и джакузи за 2,8 млн фунтов стерлингов, наняла фитнес-инструктора для занятий по йоге по видеосвязи, а руководство путешествовало на частном самолете, принадлежащем акционеру (впрочем, в компании говорили, что не тратили деньги на самолет).

Один из бывших сотрудников, который отказался обнародовать свое имя, рассказывал, что у многих в команде были топовые изогнутые мониторы с разрешением в 4К, которые обошлись в немалую сумму.

«Деньги тратились безрассудно, совершенно напрасно. В этой организации было много плохих управленческих решений», — отмечает экс-сотрудник Britishvolt.

Britishvolt платила огромные суммы за консультантов, поскольку рассматривала запуск продуктов для лодок, самолетов и дронов. Все это были многообещающие направления, но для каждого, вероятно, потребовались бы разные типы батарей.

По словам двух человек, среди ключевых консультантов была EY — она получила от Britishvolt миллионы фунтов стерлингов. После компании было поручено осуществлять внешнее управление, несмотря на то, что она оставалась кредитором стартапа.

В течение года, предшествовавшего сентябрю 2021 года, Britishvolt выплатила 3,2 млн фунтов стерлингов Rolton Group, инженерной консалтинговой компании, директором которой является сооснователь стартапа Питер Ролтон.

Комментируя траты и потенциальный конфликт интересов, Rolton Group сообщила: «Совет директоров поддерживает последний бизнес-план компании, который был переориентирован и уточнен с учетом негативной глобальной ситуации в экономике и по-прежнему полностью уверен в команде высшего руководства и надежности процессов управления компанией».

Фото в тексте: Nick Carey / Reuters

Впрочем, Ролтон не считает, что в компании принимали плохие управленческие решения. По его словам, дорогостоящие мониторы закупались только для специфических задач или должностей, а гонорары консультантов были полностью пропорциональны масштабу и сложности проекта и соответствовали принятым в отрасли стандартам.

Rolton Group также сообщила, что 3,2 млн фунтов стерлингов ушли на оплату «дизайнерских услуг, оказанных в рамках очень сложного и инновационного проекта». EY отказалась прокомментировать стиль управления компанией от имени Britishvolt.

Крах стартапа также должен затронуть компании, которые надеялись на нового крупного клиента. Южнокорейские Hana Technology и Creative & Innovative Systems сообщали о контрактах с Britishvolt на сумму 74 млн фунтов стерлингов каждый, в то время как немецкая Manz лишится «крупного заказа».

Возникают вопросы и в отношении Aston Martin Lagonda, британского производителя спорткаров, который, как и его китайский конкурент Lotus, подписал необязывающий меморандум о взаимопонимании с Britishvolt. Впрочем, на этой неделе Aston Martin заявила, что коллапс «не затронет сроки электрификации, поскольку запуск первого электромобиля Aston Martin на аккумуляторах запланирован на 2025 год».

Отмена проектов Britishvolt означает, что сейчас в Великобритании строится лишь одна крупномасштабная гигафабрика аккумуляторов: завод китайской Envision Group в Сандерленде. И это создает немало вопросов относительно будущего британского автопрома.

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Энди Палмер, экс-руководитель Aston Martin, который сейчас возглавляет словацкую компанию по производству аккумуляторов InoBat, отметил, что крах Britishvolt был «абсолютной катастрофой» и «определенно не пойдет на пользу Великобритании».

Палмер открыто заявлял о необходимости усиления государственной поддержки, а InoBat, планируя разместить собственное производство, выбирал между площадками в Тиссайде (Великобритания) и Испании.

Впрочем, у участка в городе Блайт все еще есть шанс. EY подтвердила, что обсуждает продажу активов Britishvolt — как промышленных площадок, так и интеллектуальной собственности — с несколькими заинтересованными сторонами. Среди возможных претендентов СМИ называют такие компании, как InoBat и Tata (индийский владелец Jaguar Land Rover).

Глен Сандерсон, лидер консервативной партии в совете графства Нортумберленд, «вполне уверен», что площадка может найти покупателя. С ним согласен Дэвид Бейли, профессор промышленной стратегии Бирмингемского университета. Тем не менее, по его словам, провал Britishvolt должен стать тревожным сигналом для правительства Великобритании.

«Мы очень сильно отстаем от ЕС. Это требует гораздо более активной промышленной политики. На данный момент у нас ее нет», — говорит он.

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Фото на обложке: Britishvolt