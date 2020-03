Новый сервис Brizzly+ позволяет редактировать и автоматически удалять твиты

Brizzly + представляет собой Twitter-клиент, в котором можно листать ленту, ставить лайки, публиковать записи и редактировать их. Набор инструментов создан на основе API Twitter.

Сервисы от сторонних разработчиков для редактирования твитов появлялись и раньше. Например, приложение Twitterific позволяет исправлять ошибки в постах, но при этом удаляет их и заменяет новыми.

Brizzly+ работает немного по-другому. По словам создателя сервиса Джейсона Шеллена, экс-главы по продукту Slack, функция Undo (отменить) некоторое время не публикует твит. Пользователь может его перечитать и внести необходимые исправления, прежде чем запись появится в ленте. Длительность этой задержки можно настроить самостоятельно, разработчики предлагают диапазон от 10 секунд до 10 минут.

Функция Redo (переделать) позволяет исправлять твиты после их публикации. В этом Brizzly+ похож на Twitterific: он тоже удаляет старый пост и заменяет его на новый. Но Brizzly+ при этом сам копирует твит в текстовое поле, что помогает быстрее вносить изменения.

Новый сервис также предлагает автоматически удалять записи. В последние годы эта функция стала более востребованной, так как старые твиты могут быть неактуальными или слишком личными. Иногда они приводят к скандалам: так, в 2018 году режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна уволили после того, как в Twitter нашли серию написанных им оскорбительных постов. Позже Ганна вернули к работе над проектом, но ситуация показала, насколько опасными могут быть старые твиты.

Автоудаление записей в Twitter предлагают и другие приложения, но Brizzly+ снова от них отличается. Он позволяет стирать твиты через 24 часа, неделю или месяц после публикации, но при этом сохранять посты, которые набрали определенное количество лайков, — его можно установить самостоятельно. Эта опция имеет смысл для пользователей, которые хотят создать впечатление, что их страница популярна.

Кроме того, Brizzly+ предлагают заменить стандартную фразу «Что происходит?» в окне для написания твита на любую другую, которую придумает пользователь.

Основатель Brizzly Джейсон Шеллен на протяжении многих лет работал над популярными приложениями для общения, в последнее время он занимался развитием Slack. В начале карьеры он работал в Pyra Labs, которая создала сервис Blogger и продала его Google в 2003 году. В Google Шеллен продолжал работать над Blogger, создал Google Reader и помог приобрести такие компании, как Feedburner, Picasa и Measure Map. В 2010 году Шеллен продал свой стартап Thing Labs, создавший Brizzly, компании AOL, где продолжил работать над AOL Instant Messenger. Его следующий стартап, Hike Labs, купил Pinterest.

Шеллен выкупила Brizzly у AOL /Oath (Oath стала Verizon Media, которой также принадлежит TechCrunch). В 2018 году, перед разработкой Brizzly+, он в шутку его перезапустил. Эта оригинальная версия Brizzly, позволяющая отправить пост в никуда, доступна до сих пор, но теперь называется Brizzly Zero.

Стоимость подписки на Brizzly+ составляет $6 в месяц, при оплате за год она снижается до $5. В течение двух недель сервисом можно пользоваться бесплатно.

Пока у Brizzly+ есть только веб-версия, но компания намерена разработать iOS-приложение. Она также хочет добавить загрузку изображений, темный режим и удаление истории твитов.

Twitter не всегда приветствует подобные сервисы от сторонних разработчиков. Что интересно, к Brizzly+ это не относится — соцсеть его поддерживает.

«Наши друзья @Brizzly вернулись! Мы взбудоражены запуском их новых инструментов для создания и автоудаления твитов. Они даже создали… функцию редактирования!» — говорится в реакции Twitter на новость о запуске Brizzly+.

