Проект Buy Nothing: как группа по обмену вещами в Facebook превратилась в сообщество из 5 млн пользователей

Проект Buy Nothing (англ. «Ничего не покупай») — редкая история успеха цифрового сообщества на Facebook, которое процветает за пределами интернета. Он был основан в 2013 году и развивался органически, в первую очередь за счет закрытых групп в Facebook, а во время пандемии его популярность резко выросла. Сейчас сеть охватывает 7 тысяч отдельных сообществ в 44 странах, от группы Чайна-тауна в Нью-Йорке до пригорода Рейкьявика в Исландии. Однако на пути развития проекту придется решить некоторые проблемы.

Участница сообщества Buy Nothing в Сиэтле Катилин рассказывает, что в течение одной недели соседи отдавали и водный банан, и лодку. Там делятся всем — отпусками, подарочной упаковкой, билетами на симфонический оркестр, жильем на Airbnb — с теми, кто этого хочет или нуждается в этом.

В этом и состоит суть Buy Nothing: вместо того, чтобы выбрасывать ненужное или тратиться на нужное, сначала можно обратиться к соседям. Бартер и торговля запрещены. Обязательное условие — все отдается и получается бесплатно. У всего одинаковая ценность: в объявлениях велосипеды и лодки соседствуют с ворсом из фильтра сушилки и куриными экскрементами.

Сейчас сеть охватывает 7 тысяч отдельных сообществ в 44 странах. После такого большого успеха Buy Nothing теперь стоит перед дилеммой: стоит ли покидать Facebook. Платформа позволила сообществу распространиться по всему миру и легко соединять соседей. Но это также создает все больше проблем, от модерирования разросшихся, разобщенных групп до охвата людей за пределами неоднозначной социальной сети.

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Чтобы решить эти проблемы, в ноябре проект Buy Nothing запустил собственное мобильное приложение, которое, как надеются сооснователи, станет более надежным вариантом в долгосрочной перспективе.

В 2021 году сооснователи проекта Лизл Кларк и Ребекка Рокфеллер, а также новые деловые партнеры Тунджи Уильямс и Лукас Рикс создали благотворительную организацию Sharething и собрали деньги от друзей и семьи для финансирования разработки приложения. После многих лет общения с потенциальными инвесторами Кларк и Рокфеллер наконец почувствовали, что готовы приступить к созданию собственной платформы.

Приложение пытается решить проблемы, с которыми сталкивались модераторы при использовании Facebook. Поскольку большинство групп существует на Facebook, даже оценить, сколько у сообщества участников, — титаническая задача. Волонтерам вроде Катилин приходится вручную подсчитывать участников, используя электронную таблицу, чтобы вписать туда численность каждой из тысяч групп.

Но перевести 7 тысяч групп на новую платформу не так просто. Хотя они следуют одним и тем же правилам, на практике каждая отвечает сама за себя. Одни модераторы допускают только участников определенного района, а некоторые позволяют присоединиться тем, кто работает или учится в этом районе, или живет неподалеку.

Меняется и роль администраторов — на Facebook они отвечают даже за самые утомительные задачи, такие как устранение технических неполадок, а в приложении любой, кто проходит учебный курс, может стать «создателем сообщества», чья работа заключается в моделировании лучших практик и содействии деятельности.

Кларк предполагает, что со временем сообществу даже не понадобятся группы в Facebook. Обмен переместится в реальную жизнь.

Пока большинство пользователей Buy Nothing, похоже, не торопятся покидать социальную сеть: по состоянию на конец декабря приложение загружено всего 166 тысяч раз, хотя Кларк говорит, что оно растет на 5% от недели к неделе.

Эдди Чанг, модератор группы в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, отмечает: по мнению некоторых администраторов, переход в приложение может излишне усложнить систему, которая уже работала хорошо. Расширение проекта требует денег для покрытия растущих расходов, и если финансирование иссякнет, это может изменить его философию.

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Хотя покупка и продажа запрещены, деньги — основной вопрос на этом новом этапе. Кларк рассказывает, что любые расходы, связанные с проектом — от создания ресурсов для общественности до найма разработчиков — с первого дня покрывались ею и соучредителем Ребеккой Рокфеллер. В декабре на сайте Buy Nothing впервые появился баннер с просьбой профинансировать проект.

Сейчас правила позволяют администраторам принимать пожертвования, и Кларк говорит, что хотела бы, чтобы добровольцы получали компенсацию за потраченные время и труд. Однако многие категорически против.

Чанг, администратор группы Верхнего Ист-Сайда, не считает, что ему следует платить за ту работу, которую он выполняет. По его мнению, отсутствие денежных отношений помогает Buy Nothing оставаться безопасным, свободным от влияния пространством. Для него награда — знакомства и налаживание отношений с окружающими.

Новая платформа, принадлежащая и управляемая людьми, посвятившими себя сообществу, будет похожа на чистый лист, говорит Кларк.

По ее словам, отсутствие границ — это попытка исправить феномен границ групп Facebook, которые повторяют физические карты. Руководство сообщества изучает, как его подписчики могли бы участвовать в проекте, или как Buy Nothing может сотрудничать с местными органами власти в образовательных программах, связанных с повторным использованием и переработкой отходов.

Несмотря на то, что Кларк возлагает большие надежды на то, как приложение может развиваться в будущем, она говорит, что чем меньше платформ социальных сетей потребуется для выполнения этой работы, тем лучше. И хотя некоторых беспокоит, что запуск отдельной платформы может ослабить существующие сообщества, Кларк считает, что и то, и другое может процветать.

«То, что мы хотим сделать, — это добиться изменений в поведении, — говорит Кларк. — Это наша основная повестка».

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