Владелец TikTok набирает команду, которая будет разрабатывать лекарства с помощью ИИ

ByteDance, материнская компания TikTok, диверсифицирует бизнес и выходит на рынок здравоохранения. Она начала поиск специалистов для разработки лекарств с помощью инструментов ИИ в Маунтин-Вью (штат Калифорния), Шанхае и Пекине.
Согласно описанию вакансии, компания ищет кандидатов, которые будут проводить передовые исследования для поиска лекарств и их производства при помощи алгоритмов ИИ.
В команду ByteDance AI Lab войдут как минимум пять человек, в том числе стажеры. Подразделение исследований и разработок, специализирующееся на ИИ, было создано еще в 2016 году. Изначально оно было предназначено для выполнения задач, связанных с контентом, например обслуживания Douyin, китайской версии TikTok. Однако сейчас лаборатория будет заниматься и фармацевтикой.
«Учитывая количество областей исследований в ИИ, применение для этих технологий можно найти в каждом сегменте нашего продуктового портфеля», — говорится на сайте Bytedance AI Lab.
Каждому из пяти участников исследовательской команды необходимо иметь степень PhD в таких дисциплинах, как информатика, математика, вычислительная биология или вычислительная химия. Им предстоит заниматься различными этапами разработки лекарств: синтезом, идентификацией и симуляциями.
Другие китайские технологические гиганты делают аналогичные шаги в области здравоохранения.
- У Tencent тоже есть собственная ИИ-лаборатория, в составе которой трудится команда разработчиков лекарств. Она активно публикует результаты исследований по крайней мере с августа 2019 года.
- В сентябре 2020 года агентство Reuters сообщало о планах Baidu привлечь $2 млрд для нового биотехнологического стартапа, который занимается поиском лекарств и диагностикой при помощи ИИ.
- В Huawei есть подразделение облачных вычислений, которое работает в области открытия лекарств и медицинской визуализации.
Фото на обложке: Kenishirotie / Shutterstock
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