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Истории

Владелец TikTok представил конкурента Instagram*

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Соцсети часто заимствуют функции друг у друга — так в Instagram* появились сторис и рилсы, как в Snapchat и TikTok. Теперь ByteDance, материнская компания TikTok, запускает клон Instagram* под названием Whee.

В материале — о том, как устроено приложение и что о нем известно. 

Владелец TikTok представил конкурента Instagram*
  1. Истории

Судя по информации из Play Store, внешне Whee напоминает Instagram*. Его главное отличие в том, что публикации смогут видеть только друзья и близкие пользователя. Этот подход подчеркивают призывы на скриншотах, например «Делитесь только с друзьями».

Фото в тексте: Whee

У приложения простой интерфейс с тремя вкладками: камера, лента и сообщения. В верхней части экрана расположена кнопка уведомлений, как в Instagram*.

Фото в тексте: Whee

Пока неизвестно, когда Whee будет доступно по всему миру и произойдет ли это. Сейчас приложение доступно для скачивания в Play Store для десятка стран, в числе которых не входит США. Это похоже на пробный запуск, и ByteDance может отказаться от приложения до того, как у него появится больше пользователей. 

В апреле ByteDance запустила еще одного конкурента Instagram* — TikTok Notes, где можно обмениваться фото и текстами.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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