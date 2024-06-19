Владелец TikTok представил конкурента Instagram*

Соцсети часто заимствуют функции друг у друга — так в Instagram* появились сторис и рилсы, как в Snapchat и TikTok. Теперь ByteDance, материнская компания TikTok, запускает клон Instagram* под названием Whee.
В материале — о том, как устроено приложение и что о нем известно.
- Истории
Судя по информации из Play Store, внешне Whee напоминает Instagram*. Его главное отличие в том, что публикации смогут видеть только друзья и близкие пользователя. Этот подход подчеркивают призывы на скриншотах, например «Делитесь только с друзьями».
Фото в тексте: Whee
У приложения простой интерфейс с тремя вкладками: камера, лента и сообщения. В верхней части экрана расположена кнопка уведомлений, как в Instagram*.
Фото в тексте: Whee
Пока неизвестно, когда Whee будет доступно по всему миру и произойдет ли это. Сейчас приложение доступно для скачивания в Play Store для десятка стран, в числе которых не входит США. Это похоже на пробный запуск, и ByteDance может отказаться от приложения до того, как у него появится больше пользователей.
В апреле ByteDance запустила еще одного конкурента Instagram* — TikTok Notes, где можно обмениваться фото и текстами.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: rafapress /
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