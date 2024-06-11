Как устроена Cara — новая соцсеть для художников

В материале — все, что нужно знать о новом приложении для художников.

Meta* начала использовать контент из Instagram* для обучения ИИ — теперь некоторые художники покидают приложение в качестве протеста. Альтернативой для них стала Cara — платформа, которая защищает изображения от сбора данных для ИИ. С 31 мая по 2 июня число пользователей Cara увеличилось примерно со 100 тыс. до 300 тыс.

Что такое приложение Cara?

Cara — это социальная сеть для творческих людей, где можно публиковать изображения произведений искусства, мемы и текстовые размышления. Оно доступно бесплатно через мобильное приложение и браузер.

Фото в тексте: Cara

Интерфейс Cara объединяет элементы X и Instagram*, но с фокусом на искусство.

На главной странице в приложении для iOS есть две ленты — Home и Following, которые выглядят практически идентично формату в X.

Публикации представляют собой фотографии или текст с панелью, где расположении такие функции, как комментарии, репосты, лайки, закладки и поделиться (обозначены такими же иконками, как в X).

Также есть страница поиска, которая напоминает Instagram Explore*.

У приложения есть и уникальные функции.

Можно выбирать, какой процент публикаций от людей из подписок, сети и сайта будет отображаться в домашней ленте.

Текстовые публикации можно хранить отдельно от портфолио.

Есть вкладка с вакансиями для художников, подобно LinkedIn.

Как Cara защищает художников от сбора данных для ИИ?

Cara не обучает модели ИИ на своем контенте и не позволяет делать это третьим лицам.

Для этого приложение автоматически помечает все публикации тегами NoAI, которые, как говорится на сайте, «сообщают ИИ-скрейперам о том, что не нужно собирать данные Cara». Однако сервис признает, что решение не стопроцентное, но это «необходимый первый шаг в создании пространства, дружественного для художников».

В декабре Cara запустила еще один инструмент под названием Cara Glaze (его можно использовать только определенное количество раз).

Фото в тексте: Cara

Glaze разработан лабораторией SAND при Чикагском университете, и благодаря ему моделям ИИ гораздо сложнее понять и сымитировать личный стиль художника. Для этого инструмент изучает, как модели воспринимают произведение искусства, а затем вносит небольшие изменения, которые невидимы человеческому глазу, но сбивают с толку ИИ.

В будущем Cara также планирует внедрить Nightshade — еще одну программу от Чикагского университета, которая защищает контент от сбора данных для ИИ. Nightshade «отравляет» обучающие данные для ИИ, добавляя в изображение невидимые пиксели, из-за чего модель может неправильно понять изображение.

Фото в тексте: Cara

Помимо этого, Cara использует сторонний сервис, чтобы обнаруживать и модерировать на сайте произведения искусства, созданные ИИ. Такие изображения нельзя выкладывать без надлежащей пометки.

Сохранит ли Cara популярность?

Еще недавно в Cara было всего несколько тысяч профилей. Однако в начале июня пользователи Instagram*, например аниматор Disney Аарон Блейз, начали публиковать ссылки на свои аккаунты Cara, а некоторые даже удалили весь старый контент и перешли в новое приложение.

31 мая приложение достигло 100 тыс. пользователей, а ко 2 июня превзошло отметку в 300 тыс. и попало в пятерку лучших в App Store, обойдя Twitter, Discord, Reddit, LinkedIn и Messenger.

Фото в тексте: Cara

Стремительный взлет приложения сопровождался множеством трудностей. Cara все еще находится в стадии бета-тестирования, и из-за наплыва трафика приложение неоднократно переставало работать. Сайт создан с помощью краудсорсинга, и создатели просят больше средств, чтобы удержать его на плаву.

Помимо технических проблем, Cara также может быть трудно завоевать доверие художников, которые устали от постоянной смены приложений.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: MarbellaStudio / Shutterstock