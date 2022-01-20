CEO Airbnb Брайан Чески планирует переезжать в новый город или страну каждые две недели

Сооснователь и CEO Airbnb Брайан Чески рассказал своим 405 тысячам подписчиков в Twitter, что в течение 2022 года он будет переезжать из одного города в другой каждые пару недель, останавливаясь в объектах Airbnb. Его цель — подчеркнуть «децентрализацию жизни». Он ожидает, что в этом году миллионы гостей Airbnb отправятся жить и работать за границу или просто подальше от дома.

Чески сообщил, что с июля по декабрь 2021 года 20% бронирований на Airbnb были на срок в один месяц и более, а около половины — на одну неделю и более. «Я считаю, что в 2022 году крупнейшей тенденцией в области путешествий станет то, что люди будут разъезжаться по тысячам городов, оставаясь там на недели, месяцы и даже целые сезоны», — написал он в Twitter.

Чески сообщил, что начнет свое путешествие с Атланты, но будет довольно часто возвращаться домой в Сан-Франциско в течение года. По его словам, этот глобальный тур будет «веселым, но, что более важно, это поможет нам улучшить опыт для людей, которые теперь могут жить где угодно».

Многие пункты назначения нанимают инфлюенсеров, чтобы прорекламировать свою кухню, культуру и сообщества. Несомненно, Чески в этой роли поможет привлечь внимание социальных сетей и прессы.

В 2011 году подобный эксперимент проводила сеть отелей и курортов Starwood Hotels. Компания объявила, что переместит своего CEO и старшее руководство в Шанхай, Китай, где они будут жить и работать в течение месяца.

В то время как Чески стремится подчеркнуть идею о том, что подход к жизни и путешествиям на Airbnb меняется, Starwood Hotels продвигали растущее влияние Китая и приверженность своему второму по величине рынку на тот момент.

Если же цель Airbnb состоит в том, чтобы собрать идеи по улучшению сервиса, то Чески, определенно, не подойдет для этой работы. Конечно, некоторые могут не узнать нового VIP-гостя, но не большинство.

Кроме того, как отметили некоторые пользователи Twitter, если Чески потребуется связаться со службой поддержки, то ему точно не придется ждать по несколько часов, как обычным гостям Airbnb.

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