10 функций Chrome, которые нужно включить прямо сейчас

Google Chrome можно сделать более удобным, но об этом знает далеко не каждый пользователь. Некоторые возможности браузера еще находятся на стадии тестирования и выключены по умолчанию. Возможно, скоро их добавят в основную версию, а пока их можно найти на вкладке chrome://flags. Эти тестовые функции помогут работать с Chrome на уровне профессионала.

Режим чтения

Убирает со страницы визуальные элементы, которые отвлекают от ее содержания.

chrome://flags/#enable-reader-mode

Режим фокусировки

Открывает вкладку в новом окне без панели вкладок и поисковой строки, делая интерфейс более «чистым»‎.

chrome://flags/#focus-mode

«Естественная» прокрутка

Обновляя платформу Edge, Microsoft внедрил в браузер Chromium имитацию естественного движения.

«Идея в том, что прокрутка мыши имитирует физический мир: сначала все двигается быстро, а затем замедляется из-за трения», — объясняют в Microsoft.

chrome://flags/#impulse-scroll-animations

Группировка вкладок

Используется для объединения страниц и одновременного управления несколькими вкладками.

chrome://flags/#tab-groups

Двухстраничный просмотр PDF

Позволяет просматривать по две страницы PDF-файла одновременно.

chrome://flags/#pdf-two-up-view

Принудительный темный режим для веб-страниц

Включает темный режим на всех сайтах – даже на тех, у которых он не предусмотрен.

chrome://flags/#enable-force-dark

Тихие оповещения и запросы

Позволяет сделать так, чтобы оповещения и запросы не отвлекали вас от важных дел.

chrome://flags/#quiet-notification-prompts

Представление вкладок в виде карточек

Отображает превью вкладок при наведении мыши. Это удобно, когда одновременно открыто более 30 вкладок и прочесть заголовки уже невозможно.

chrome://flags/#tab-hover-cards & chrome://flags/#tab-hover-card-images

Отправка страниц с помощью QR-кода

Позволяет поделиться веб-страницами с помощью QR-кода, отправив их на телефон. В коде спрятано изображение динозавра.

Внимание: на момент написания статьи работает только на Chrome Canary.

chrome://flags/#sharing-qr-code-generator

Параллельная загрузка

Chrome может установить несколько соединений одновременно, чтобы загружать один файл по частям и повысить скорость загрузки.

chrome://flags/#enable-parallel-downloading



На этапе тестирования уже находится много функций, а в будущем их станет еще больше. Если вы хотите быть в курсе всех обновлений – скачайте Chrome Canary.

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Фото на обложке: PREMIO STOCK / Shutterstock