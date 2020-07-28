10 функций Chrome, которые нужно включить прямо сейчас
Google Chrome можно сделать более удобным, но об этом знает далеко не каждый пользователь. Некоторые возможности браузера еще находятся на стадии тестирования и выключены по умолчанию. Возможно, скоро их добавят в основную версию, а пока их можно найти на вкладке chrome://flags. Эти тестовые функции помогут работать с Chrome на уровне профессионала.
Режим чтения
Убирает со страницы визуальные элементы, которые отвлекают от ее содержания.
chrome://flags/#enable-reader-mode
Режим фокусировки
Открывает вкладку в новом окне без панели вкладок и поисковой строки, делая интерфейс более «чистым».
chrome://flags/#focus-mode
«Естественная» прокрутка
Обновляя платформу Edge, Microsoft внедрил в браузер Chromium имитацию естественного движения.
«Идея в том, что прокрутка мыши имитирует физический мир: сначала все двигается быстро, а затем замедляется из-за трения», — объясняют в Microsoft.
chrome://flags/#impulse-scroll-animations
Группировка вкладок
Используется для объединения страниц и одновременного управления несколькими вкладками.
chrome://flags/#tab-groups
Двухстраничный просмотр PDF
Позволяет просматривать по две страницы PDF-файла одновременно.
chrome://flags/#pdf-two-up-view
Принудительный темный режим для веб-страниц
Включает темный режим на всех сайтах – даже на тех, у которых он не предусмотрен.
chrome://flags/#enable-force-dark
Тихие оповещения и запросы
Позволяет сделать так, чтобы оповещения и запросы не отвлекали вас от важных дел.
chrome://flags/#quiet-notification-prompts
Представление вкладок в виде карточек
Отображает превью вкладок при наведении мыши. Это удобно, когда одновременно открыто более 30 вкладок и прочесть заголовки уже невозможно.
chrome://flags/#tab-hover-cards & chrome://flags/#tab-hover-card-images
Отправка страниц с помощью QR-кода
Позволяет поделиться веб-страницами с помощью QR-кода, отправив их на телефон. В коде спрятано изображение динозавра.
Внимание: на момент написания статьи работает только на Chrome Canary.
chrome://flags/#sharing-qr-code-generator
Параллельная загрузка
Chrome может установить несколько соединений одновременно, чтобы загружать один файл по частям и повысить скорость загрузки.
chrome://flags/#enable-parallel-downloading
На этапе тестирования уже находится много функций, а в будущем их станет еще больше. Если вы хотите быть в курсе всех обновлений – скачайте Chrome Canary.
Фото на обложке: PREMIO STOCK / Shutterstock
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