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Истории

10 функций Chrome, которые нужно включить прямо сейчас

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Google Chrome можно сделать более удобным, но об этом знает далеко не каждый пользователь. Некоторые возможности браузера еще находятся на стадии тестирования и выключены по умолчанию. Возможно, скоро их добавят в основную версию, а пока их можно найти на вкладке chrome://flags. Эти тестовые функции помогут работать с Chrome на уровне профессионала. 

10 функций Chrome, которые нужно включить прямо сейчас

Режим чтения

Убирает со страницы визуальные элементы, которые отвлекают от ее содержания.

chrome://flags/#enable-reader-mode

Режим фокусировки

Открывает вкладку в новом окне без панели вкладок и поисковой строки, делая интерфейс более «чистым»‎.

chrome://flags/#focus-mode

«Естественная» прокрутка

Обновляя платформу Edge, Microsoft внедрил в браузер Chromium имитацию естественного движения.

«Идея в том, что прокрутка мыши имитирует физический мир: сначала все двигается быстро, а затем замедляется из-за трения», — объясняют в Microsoft.

chrome://flags/#impulse-scroll-animations

Группировка вкладок

Используется для объединения страниц и одновременного управления несколькими вкладками.

chrome://flags/#tab-groups

Двухстраничный просмотр PDF

Позволяет просматривать по две страницы PDF-файла одновременно.

chrome://flags/#pdf-two-up-view

Принудительный темный режим для веб-страниц

Включает темный режим на всех сайтах – даже на тех, у которых он не предусмотрен.

chrome://flags/#enable-force-dark

Тихие оповещения и запросы

Позволяет сделать так, чтобы оповещения и запросы не отвлекали вас от важных дел.

chrome://flags/#quiet-notification-prompts

Представление вкладок в виде карточек

Отображает превью вкладок при наведении мыши. Это удобно, когда одновременно открыто более 30 вкладок и прочесть заголовки уже невозможно.

chrome://flags/#tab-hover-cards & chrome://flags/#tab-hover-card-images

Отправка страниц с помощью QR-кода

Позволяет поделиться веб-страницами с помощью QR-кода, отправив их на телефон. В коде спрятано изображение динозавра.

Внимание: на момент написания статьи работает только на Chrome Canary.

chrome://flags/#sharing-qr-code-generator

Параллельная загрузка

Chrome может установить несколько соединений одновременно, чтобы загружать один файл по частям и повысить скорость загрузки.

chrome://flags/#enable-parallel-downloading


На этапе тестирования уже находится много функций, а в будущем их станет еще больше. Если вы хотите быть в курсе всех обновлений – скачайте Chrome Canary

Источник.

Фото на обложке: PREMIO STOCK / Shutterstock

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