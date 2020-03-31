Как коронавирус меняет подход к ведению фэшн-блогов

Савецки не одинока в этих изменениях. Другие блогеры тоже потеряли доступ к уличным фотосессиям и выходам в свет, из-за чего их жизнь стала казаться вполне обычной.

После вспышки коронавируса Элизабет Савецки , блогер из Нью-Йорка, не забросила страницу в Instagram. Но если раньше там были только профессиональные фотографии, изображающие ее идеальную семейную жизнь, то во время карантина стали появляться домашние снимки без укладки и с минимумом макияжа.

После завершения пандемии COVID-19 фэшн-блоги могут никогда не стать прежними. Их создатели тоже оказались заложниками этой болезни и начали задаваться новыми вопросами. Во время рецессии подписчики по-прежнему хотят видеть красивые наряды? Как получить снимки студийного качества, если единственный доступный вам фотограф — это муж? Что делать, если вы чувствуете себя физически и эмоционально истощенным?

«Эта ситуация заставляет нас быть креативнее. Я веду Instagram уже около семи лет, поэтому хорошо, что этот вызов заставляет меня выходить за рамки привычного, ведь все мы склонны повторять одно и то же снова и снова, например, сниматься на одной и той же улице, но мы больше не можем этого делать», — говорит Савецки.

Блогеры надеются продолжить сотрудничество с брендами одежды, которые, возможно, решат сфокусироваться на домашних вещах. Фотографии станут более любительскими, а их фоном пока может быть только квартира.

При этом ничего не указывает на гибель блогов. Кэти Сэндс, еще одна Instagram-блогер, считает, что коронавирус — это возможность вступить в более честные личные беседы.

«Многие подписчики меня спрашивают: ″Как ты думаешь, что произойдет с блогосферой? Индустрия блогов исчезнет?″ Я считаю, что все ровно наоборот и блоги станут влиятельнее, чем когда-либо. Люди, в том числе и я, ищут блогеров, которые вдохновляют своими рецептами, тренировками, работой из дома и бьюти-советами», — отмечает Сэндс.

Девушка начала выкладывать в сторис видео, на которых она танцует с папой, так как она проводит карантин вместе с родителями. Сэндс также снимает своего парня, который примеряет вещи, приходящие ей от брендов. Все ролики явно сделаны в ее доме. Кроме того, каждый четверг Сэндс проводит прямые эфиры со своим психотерапевтом, чтобы помочь другим людям справиться со стрессом, вызванным коронавирусом. Одна из ее последних публикаций — видео, где она танцует на кухне, а телефон явно просто опирается на какой-то предмет на столе. Это не выглядит плохо, просто сильно отличается от прежних профессиональных кадров с вечеринок.

Как правило, фотографии блогеров выглядят хорошо, потому что они нанимают профессионалов. Во время изоляции это невозможно. Еще одна блогер, Шарлотт Бикли, рассказала, что теперь ее фотографом будет мама. «Очевидно, это будут не особо гламурные снимки», — признает Бикли.

Она спросила у своих подписчиков, что они думают о брендовых публикациях в ближайшее время. Большинство сказали, что совсем не против этого. «Я чувствую себя немного странно, занимаясь сейчас поверхностными вещами, но я знаю, что мои подписчики хотят это видеть», — добавляет девушка.

Условия сотрудничества с брендами тоже придется пересмотреть. Сэндс говорит, что один из ее контрактов требует опубликовать уличные фотографии, которые она не может сделать из-за карантинных ограничений. Кроме того, компании ставят взаимодействие с блогерами на паузу, что ограничивает их заработок.

«Как и у остальных, мой бизнес сильно пострадал. Когда бренды отказываются от партнерства, а я уже включила его в свой месячный бюджет, это сложно», — делится Сэндс. Тем не менее, она надеется, что скоро сможет вернуться к более регулярным публикациям.

Но если вспышка коронавируса и вызванный ею карантин не затянутся, то блогеры скорее всего предпочтут вернуться к привычным действиям и снова закроют доступ к кадрам из повседневной жизни. В таком случае радикальных изменений в блогосфере не произойдет.

«Мы переживаем непростое время, которое провоцирует непростые разговоры. Я вижу, как многие мои друзья-блогеры идут глубже, чем обычно, и публикуют другие виды контента. Это изменит индустрию к лучшему, избавит ее от показной идеальности и увеличит ценность отношений блогера с подписчиками», — считает Савицки.

Источник.