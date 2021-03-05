Почему мужчины стали чаще прибегать к косметическим процедурам

Инъекционные косметические процедуры, такие как уколы ботокса, стали пользоваться значительно большим спросом среди мужчин. По данным журнала Esquire, это связано с необходимостью выглядеть презентабельно во время видеозвонков. Кроме того, согласно отчету клиники Uvence, в результате стресса, вызванного самоизоляцией, 11% мужчин кажется, что они выглядят на 5 лет старше.

«Люди часто совершают видеозвонки в Zoom, а потому детально рассмотрели себя на экране и обнаружили недостатки, требующие коррекции, например морщины, круги под глазами и обвисание некоторых частей лица», — рассказывает главный врач London Cosmetic Clinic Салинда Джонсон. По ее словам, именно это привело к росту спроса на ботоксные процедуры и дермальные филлеры.

Британия считается самым быстрорастущим рынком филлеров в мире. Местная индустрия оценивается почти в $1,4 млрд в год. Доктор Джонсон сообщает, что самые популярные процедуры среди мужчин включают:

уколы ботокса для разглаживания морщин;

дермальный филлер для линии подбородка;

увеличение подбородка;

процедура под названием Face Tite по удалению двойного подбородка.

Желание выглядеть моложе также появляется из-за растущего корпоративного давления. Инвестиционный банкир, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию Guardian, что выполняет различные антивозрастные процедуры. Среди них: уколы ботокса, профайло (Profhilo — введение гиалуроновой кислоты под кожу) и дермальные филлеры для щек и линии подбородка. Сохранение молодости обходится ему в почти в $2,5 тысяч. Он отрицает, что это стремление исходит от давления со стороны компании. По его словам, это лишь придает ему большей уверенности в себе.

В Кремниевой долине США также растет спрос на лица, выглядящие моложе 40 лет. В 2019 году Google обвинили в возрастной дискриминации при приеме на работу. Иск удалось урегулировать. Адвокат заявителя по делу указал, что в технологической индустрии эта проблема должны быть решена.

По заявлению анонимного сотрудника ИТ-сферы, сделанному Washington Post в прошлом году, если коллеги знают, что вы старше остальных, это может снизить шансы получить определенную должность.

В Кремниевой долине принято считать, что после 35 лет карьера уже идет к завершению.

По данным American Society of Plastic Surgeons, за последние 20 лет количество мужчин, делающих косметические инъекции, увеличилось на 99%. Доктор Джонсон из Лондонской клиники рассказывает, что большинство пациентов работают в крупных городах.

Кроме того, в период изоляции люди получили возможность восстанавливаться в домашних условиях. Это привело к еще большему росту спросу на инвазивные процедуры, которые оставляют припухлости и синяки. Комментируя популярность инъекций, доктор Джонсон отметила, что внешний вид зависит от дозировки и техники самого врача.

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