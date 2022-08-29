Приложения Android смогут работать на нескольких устройствах одновременно

Google запускает пакет для разработки кроссплатформенного ПО (SDK), который упростит создание приложений Android, способных «общаться» между собой на нескольких устройствах. Он включает в себя инструменты, необходимые для правильной работы приложений на девайсах Android, а в дальнейшем — на телефонах, планшетах, телевизорах и автомобилях с другими системами.

Благодаря новому SDK приложения смогут обнаруживать близлежащие девайсы, устанавливать безопасные соединения между ними и поддерживать пользовательский опыт на нескольких устройствах. Для подключения используется Wi-Fi, Bluetooth и широкополосная связь.

Исходя из документации, такой опыт может пригодиться во многих случаях. Например, чтобы создать групповой заказ из ресторана. Несколько пользователей смогут на разных устройствах выбирать блюда и напитки в меню вместо того, чтобы передавать из рук в руки один смартфон.

Кроме того, переходя с телефона на планшет, можно будет продолжить чтение статьи с того же места. А пассажиры в автомобиле смогут делиться местоположением на карте с навигационной системой самого транспортного средства.

Все это похоже на расширение функции Nearby Share — аналога AirDrop от Apple, с помощью которого пользователи Android могут передавать файлы на ноутбуки Chromebook и прочие устройства Android.

В апреле старший технический редактор Esper Мишаал Рахман обнаружил грядущее обновление Nearby Share, позволяющее быстро обмениваться данными между девайсами, на которых подключен один аккаунт Google. Во время выставки CES 2022 Google также сообщила, что позднее в этом году Nearby Share заработает на устройствах Windows.

Сейчас новый SDK доступен как предварительная версия для разработчиков и работает только с телефонами и планшетами Android. В дальнейшем Google планирует расширить поддержку для «других девайсов Android и прочих операционных систем», в том числе iOS и Windows, но пока не называет даже примерных сроков.

Поскольку эта функция находится на раннем этапе, в ближайшее время приложения, вероятно, не будут связываться между устройствами iOS и Android. Пока остается лишь наблюдать за тем, как разработчики реализуют эту возможность, и размышлять над тем, насколько удобнее будет взаимодействовать с некоторыми сервисами.

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Фото на обложке: aPhoenix photographer / Shutterstock