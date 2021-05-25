Данные — это новая валюта: должны ли социальные платформы платить за использование личной информации?

Сегодня практически все предприятия занимаются сбором информации о своих клиентах. В социальных сетях мы добровольно делимся своими предпочтениями и личными данными, на которых корпорации зарабатывают огромные деньги. Но что, если бы компании платили налог на использование данных?

Пользователи Facebook пришли в ярость, когда узнали, что личные данные без их ведома оказались у компании Cambridge Analytica. По правде говоря, у них было всего два выхода: продолжить пользоваться платформой, смирившись с отсутствием конфиденциальности, или покинуть ресурс и лишиться удобного способа связи. Но что, если существует и третий вариант?

Что, если компании, получающие прибыль от пользовательских данных, должны будут платить им за это? Ведь именно личная информация клиентов позволила этим корпорациям стать мощнейшими рекламными платформами. Благодаря им бренды могут точно определять свою аудиторию, опираясь на данные о наших предпочтениях.

Facebook и другие платформы бесплатны для нас, так как они получают миллиарды долларов от рекламодателей. Наши данные — это их валюта, и нам не стоит делиться прибылью. Что, если бы компании платили нам за наши данные?

Для начала необходимо разобраться, как данные на Facebook и других платформах превратились в доход.

Технологические корпорации редко говорят о механизмах, которые преобразуют информацию в прибыль. Личный цифровой портрет — возраст, пол, интересы — который создается алгоритмами, позволяет другим компаниям показывать пользователям наиболее релевантную рекламу.

Это приносит существенную прибыль крупным корпорациям. В 2019 году Facebook и Google заработали около $230 млрд (большая часть из них от рекламы).

Возможно ли заставить компании платить? Институт Берггрюена, некоммерческая организация из Лос-Анджелеса, занимающаяся преобразованием политических и социальных институтов, опубликовала доклад, согласно которому платить за использование платформы будет некорректно.

Основной аргумент ученых: данные приобретают ценность только после тщательного отбора и анализа. Поэтому необходимо урегулировать на законодательном уровне правила налогообложения предприятий, работающих с данными. Вместо того, чтобы делить прибыль между физическими лицами, корпорации должны вкладывать финансы в проекты для широкой публики.

«Ваши данные приобретают ценность только тогда, когда они объединяются с данными других пользователей. Поэтому, чтобы урегулировать этот процесс, мы должны мыслить категориями не "моя информация", а "наша"», — сказано в докладе Института Берггрюена.

Очевидно, что компаниям и их акционерам не понравится такой подход. «Налогообложение — это инструмент для трансформации платформенных компаний из частных монополий в регулируемые предприятия», — пишут исследователи.

В документе также предусмотрено создание Совета по вопросам данных, который будет функционировать как управление по охране окружающей среды. Также планируется создать несколько общедоступных доверительных фондов, которые будут содержать данные для общего использования. Компании, которые будут предоставлять данные в подобные трасты, будут освобождаться от уплаты налогов.

Реализация подобных изменений возможна только при общественной поддержке пользователей.

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