Магазин алгоритмов и децентрализованная сеть: Джек Дорси рассказал о планах по развитию Twitter

CEO Twitter Джек Дорси представляет себе будущее, в котором пользователи смогут сами фильтровать контент в социальных сетях с помощью любимого алгоритма рекомендаций. Он считает, что такой подход поможет не только привлечь пользователей, но и решить проблемы с некоторыми законами США.

9 февраля Дорси встретился с инвесторами и подробно изложил свое видение децентрализованной платформы, а также объяснил, почему Twitter стоит создать сеть, неподконтрольную ни самой компании, ни каким-либо другим организациям. Он считает, что доступ к гораздо более обширной базе разговоров, из которой Twitter сможет предлагать пользователям подходящий контент, принесет преимущества компании и сделает ее более конкурентоспособной.

Также Дорси анонсировал создание магазина алгоритмов для рекомендации контента, где можно будет выбрать вариант от Twitter или стороннего разработчика. Таким образом, пользователи смогут сами выбрать, какие публикации стоит отображать. «Мы можем стать не только организаторами, но и участниками», — сказал Дорси. Он считает, что это не только поможет бизнесу, но и привлечет больше пользователей в социальные сети.

Децентрализованная сеть, вероятно, поможет Twitter избежать некоторых трудностей в случае введения более строгих законодательных правил независимо от того, потребуют ли они от компании усиления модерации или же применения более нейтрального подхода к отображаемому контенту. Речь идет о Разделе 230 Закона об этике в сфере коммуникаций (Section 230 of the Communications Decency Act), который защищает платформы от созданного пользователями контента. В последнее время закон активно использовался некоторыми законодателями.

Twitter работает над этим направлением больше года. В декабре 2019 года Дорси анонсировал проект под названием Bluesky, однако нанять проджект-менеджера компания пытается только сейчас. Очевидно, что разработка не продвинулась далеко.

Децентрализованные социальные сети уже существуют, но ни одной из них пока не удалось добиться успеха. По словам Twitter, команда Bluesky может как работать с существующей системой, так и при необходимости разработать собственную.

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