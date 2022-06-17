Препятствия для беспилотников: что мешает доставке дронами стать массовой

Почему технология так медленно развивается? И будет ли такой способ доставки до двери лучше других? Рассуждает обозреватель New York Times Шира Овиде.

Идея использовать дроны для доставки не нова. К ней присматриваются и крупные технологические компании, и небольшие стартапы, но она по-прежнему не получила массового применения. Гигант Amazon, который анонсировал планы доставлять зубную пасту и кошачью еду в дома американцев в течение 4-5 лет, спустя 9 лет только собирается начать тесты в одном из городов Калифорнии.

Вероятнее всего, в обозримом будущем доставка дронами будет ограниченно целесообразна: только для определенных локаций и продуктов. Она станет решением для специфических задач, например транспортировки лекарств для жителей отдаленных районов. Но это звучит не так амбициозно, как обещания крупных технологических компаний.

Почему это так сложно?

Небольшие летательные аппараты, которые работают без контроля человека, сталкиваются с двумя серьезными препятствиями: сложность технологии и бюрократия (что зачастую вполне обоснованно).

Дэн Патт, опытный разработчиков беспилотников и старший научный сотрудник исследовательской группы Института Гудзона, объясняет, что сделать собственный БПЛА можно в гараже примерно за неделю и потратить менее $5 тысяч.

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Но реальный мир невероятно сложен, и дронам с ним не справиться. Они движутся на большой скорости и должны перемещаться среди зданий, электропроводов, деревьев, других дронов и людей. Если GPS отключится на секунду, это может привести к поломке. Пространство для ошибок слишком мало.

«Решить первую часть проблемы действительно легко. Решить всю проблему, чтобы сделать доставку дронов полностью надежной, действительно сложно», — признает Патт.

Как правило, разработчики предпочитают мыслить уже и создавать дронов для несложных условий. Например, стартап Zipline сконцентрировался на применении дронов для доставки крови и медикаментов в медцентры, расположенные в отдаленных частях Руанды и Ганы, куда трудно добраться наземным транспортом.

В условиях города или пригорода это сложнее, и автотранспорт является лучшей альтернативой. В Локфорде, штат Калифорния, где Amazon планирует свои первые поставки беспилотников в США, проживает несколько тысяч человек, в основном в разрозненных домохозяйствах.

Для дронов это станет невероятным достижением. По мере совершенствования технологии они смогут осуществлять доставку и в других условиях. Но, отмечает Патт, существует и иная проблема: в большинстве случаев поставки на БПЛА не будут экономически оправданными.

Погрузить еще одну посылку в грузовик сервиса UPS дешево. Но дроны не могут переносить такой большой груз и делать столько остановок за один полет. Людям и транспорту по-прежнему придется доставлять кошачий корм и зубную пасту туда, откуда беспилотники будут взлетать.

«Я думаю, что в течение следующих 10 лет это будут небольшие рынки, небольшие концепции и нишевое использование. Технология не масштабируется, чтобы заменить все», — считает Патт.

Далеко не все специалисты настроены так критично. Но в прошлом подобный оптимизм в других областях не оправдался.

Трудно не проводить параллели между беспилотными летательными аппаратами и беспилотными автомобилями. Специалисты отмечают: как и в случае с автономным транспортом, сложность задачи недооценивается, а потенциал технологии преувеличен.

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