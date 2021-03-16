Десять главных ошибок, которые приведут стартап к провалу

Для успешного развития своего дела недостаточно просто придумать хорошую идею и ждать потока клиентов. Необходимо постоянно держать руку на пульсе, анализировать рынок, быть открытым к новым идеям и советам более компетентных лиц. Вот десять самых распространенных ошибок, ведущих стартапы к провалу.

1. Отказ от бизнес-коучинга

Многие стартапы в целях экономии нанимают некомпетентных или неопытных специалистов. Также у молодых компаний часто бывают проблемы с мотивацией и достойным вознаграждением команды. Однако все это можно исправить, наняв хорошего бизнес-тренера.

Он может предложить новые перспективы и идеи для развития бизнеса, учитывая имеющиеся ресурсы. Если вы не можете определить, что замедляет рост предприятия, возможно, имеет смысл проконсультироваться со специалистом, который поможет вам реализовать свое видение.

2. Единственный учредитель

Две головы обычно лучше, чем одна. Наличие бизнес-партнера может помочь вам справиться с трудностями, привнести новые идеи и приблизить к цели.

3. Отсутствие анализа рынка

Некоторые предприниматели считают, что клиенты сами их найдут, но это неправильный подход. Поэтому очень важно выполнить технико-экономическое исследование рынка и тщательный анализ конкурентов, прежде чем вкладывать какие-либо деньги или инвестиции в создание нового предприятия.

4. Плохая реализация идей

Одна из распространенных ошибок, убивающих стартапы — плохая реализация идей. Необходимо согласовывать бизнес-стратегии, учитывая сильные стороны основателей. Кроме того, желательно, чтобы несколько человек в команде имели сильные ораторские навыки и не боялись высказываться в трудные времена.

5. Медлительность при запуске

Если бизнес начал привлекать внимание, необходимо извлечь из этого максимум пользы — не позволяйте запуску затягиваться на месяцы или даже годы.

6. Неудачный рекрутинг

На начальном этапе порой сложно понять, что вы наняли не тех специалистов. Но если стартап терпит неудачу в сфере электронной коммерции, то скорее всего дело в плохих программистах. Некоторые люди считают, что работа в стартапе гораздо интереснее и проще, чем обычные должности, но это совсем не так.

7. Упрямство

При запуске важно оставаться верным своим ценностям и видению, но это не означает, что необходимо отказываться от помощи и советов окружающих. Необходимо оставаться гибкими и открытыми к новому. Новые и свежие идеи могут привести бизнес к успеху.

8. Неудачный подбор инвесторов

Если вы обратились к неподходящим инвесторам или возложили на них слишком много ответственности или полномочий, работа с ними может быстро превратиться в головную боль. Возможно, в конечном итоге вы будете вынуждены выкупить их доли, что лишь принесет дополнительные проблемы и расходы.

9. Разногласия между учредителями

В условиях стрессовых ситуаций, таких как открытие нового бизнеса, практически невозможно избежать противоречий с коллегами. Чтобы не допускать развития конфликта, оставайтесь честными друг с другом и открыто обсуждайте любые разногласия.

10. Отсутствие страсти и сосредоточенности

Если вы недостаточно увлечены своим делом, стартап непременно ждет провал. Именно страсть может поднимать бизнес на новый уровень. Если основателям и команде не хватает целеустремленности и энтузиазма, не стоит ждать успеха.

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