Apple открыла доступ к тестированию приложений для Vision Pro

Apple Vision Pro выходит уже в следующем году, и ей потребуются сторонние приложения. Пока у большинства разработчиков нет гарнитуры, компания представила им возможности для тестирования их программ.

Набор разработчика Apple Vision Pro

Во-первых, разработчики могут подать заявку на набор разработчика. Они смогут арендовать реальное оборудование Vision Pro и получить помощь в его настройке, регулярные консультации с «экспертами Apple по UI-дизайну и инструкции по разработке», а также отправить два запроса в службу поддержки на уровне кода.

Однако кажется маловероятным, что наборы смогут получить все желающие. Apple не сообщает, по какому принципу будут удовлетворяться заявки.

Соглашение для разработчиков включает не только стандартные требования, такие как запрет на съемку и распространение изображений набора, но и довольно любопытные, учитывая, что презентация продукта уже состоялась:

«при использовании сохранять абсолютный контроль за набором разработчика (он должен быть надет на разработчика или находиться непосредственно в поле зрения)»,

«если вы будете отсутствовать на рабочем месте более 10 дней, проконсультируйтесь с контактным лицом в Apple о том, как обеспечить безопасность».

Эти наборы будут бесплатными для разработчиков. Аналогичная программа для первых Apple Silicon Mac требовала от разработчиков заплатить за доступ, даже несмотря на то, что устройство все равно нужно было вернуть по истечении определенного периода времени.

Оценка совместимости Apple Vision Pro

В качестве альтернативы разработчики могут просто отправлять свои приложения в Apple, чтобы сотрудники Apple или подрядчики могли тестировать приложения от их имени.

Разработчику потребуется лишь пройтись по чек-листу довольно очевидных требований (например, убедиться, что приложение действительно запускается), они могут отправить приложение в Apple. В ответ они получат список проблем (если таковые имеются) вместе с скриншотами и логами.

Группа тестировщиков Apple проведет оценку «в течение нескольких недель», и запросы будут обрабатываться в порядке живой очереди.

Лаборатория разработчика Apple Vision Pro

Третий способ — забронировать время в лабораториях разработчиков Apple visionOS в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, а также в Лондоне, Мюнхене, Шанхае, Сингапуре или Токио.

Apple описывает эти лаборатории как места, где можно поработать «самостоятельно»: привезти компьютер и не только лично протестировать свои приложения на оборудовании, но и потратить некоторое время на итерацию с доступом к указанному оборудованию.

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Как и в случае с дистанционной оценкой совместимости, запросы на использование этих лабораторий будут удовлетворяться в индивидуальном порядке. Разработчикам необходимо отправить скриншот своего приложения, запущенного в симуляторе Xcode, и Apple рекомендует, чтобы в лаборатории работали и дизайнер, и инженер.

Ставка на видение Apple

В настоящее время у разработчиков есть два способа создавать приложения visionOS. Первый — с использованием Xcode и SwiftUI, а второй — с помощью инструмента разработки игр Unity. На прошлой неделе Apple и Unity совместно объявили о поддержке visionOS в Unity, включая возможность предварительного просмотра непосредственно в симуляторе Xcode visionOS или на реальном оборудовании, нажав кнопку воспроизведения в редакторе Unity.

Так что у энтузиастов есть несколько способов сделать приложение для visionOS и разместить его в Apple App Store к следующему году, когда Vision Pro поступит в продажу.

Тем не менее, в настоящее время для этого мало стимулов, кроме как создать репутацию у Apple и первых пользователей. Учитывая высокую цену оборудования ($3499) и ожидаемо небольшую объем производства гарнитуры, на запуске вряд ли будет много загрузок.

С другой стороны, все это будут состоятельные ранние пользователи, у которых есть деньги, и конкуренция, вероятно, будет небольшой, так что потенциально разработчики смогут установить более высокие цен за приложения на visionOS, чем на конкурентной iOS.

Впрочем, неясно, достаточно ли этого, чтобы сделать эту работу прибыльной для большинства или даже для любого другого разработчика. Вкладывать время и усилия в разработку для visionOS прямо сейчас рискованно — это ставка на коммерческий успех платформы по мере снижения цен и наращивания производства.

Тот, у кого к тому времени будут репутация и опыт, возможно, окажется в лучшем положении, чем другие разработчики.

Если платформа не получит широкого распространения или повторит судьбу Apple Watch, став популярным устройством, но не вызвав интереса к сторонним приложениям, инвестиции в их разработку будут потрачены впустую.

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Фото на обложке: Apple