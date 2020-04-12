Коронавирус заставил американские суды перенести заседания на YouTube и в Zoom

Суды в США временно закрылись из-за вспышки COVID-19, но не приостановили заседания, а перенесли их в интернет. В онлайн-формате рассматриваются дела, связанные с опекой, банкротством, насилием и так далее. Прямые трансляции позволяют посетить общественные слушания действительно любому желающему.

Указы о проведении виртуальных заседаний уже издали три десятка штатов, а Коннектикут и Нью-Мексико предложили прибегать к ним только в особых случаях, сообщает Национальный центр судов штатов. На прошлой неделе в Майами прошло первое крупное судебное слушание по уголовному делу в Zoom. В понедельник главная судья Нью-Йорка заявила, что важные и срочные разбирательства будут проходить в Skype.

Посещение этих заседаний вызывает странные ощущения: кажется, что наблюдаешь за тем, что не предназначено для твоих глаз. При этом большинство слушаний открыты для всех, их доступность обеспечивают конституционное право на справедливое и публичное судебное разбирательство. Обычно визитам в суд препятствуют такие естественные барьеры, как время и расстояние, но они не касаются виртуальных заседаний, которые проводятся c помощью YouTube, Zoom, Webex, Skype и Microsoft Teams.

Кроме того, посещение суда часто вызывает дискомфорт, ведь сложно оставаться анонимным наблюдателем, если приходишь на слушание лично. На YouTube разбирательства можно смотреть анонимно, чем многие и пользуются.

«Судьи не в восторге от мысли, что вся наша работа размещена на YouTube, но мы хотим проявлять гибкость. Я не хочу, чтобы технологии были препятствием для тех, кто проводит свой день в суде», — сказала Эмили Мискель, судья округа Коллин, штат Техас. У YouTube-канала ее суда уже более 500 подписчиков.

Когда в прошлом месяце судьи из Техаса создали систему виртуального суда, некоторые люди выступали за защиту заседаний паролями, но в итоге решили отказаться от этого. «Вам не нужно разрешение правительства, чтобы реализовать свое право на публичное слушание», — отметила Мискель. Она вместе с другими судьями уже изучает законы о конфиденциальности, которые указывают, когда определенные доказательства или свидетельские показания должны быть исключены из публичного разбирательства.

Мискель также сказала, что добавила на видео водяной знак «Не записывать», что удаляет их после завершения заседания и что для людей, которые все же их записывают, «будут юридические последствия». Является ли система идеальной? «Нет, — говорит Мискель. — Но каждый недостаток компенсирует конкурирующее преимущество, в том числе образование граждан, которое происходит за счет увеличения доступа к слушаниям. Пока мы просто планируем посмотреть, как пойдут дела дальше».

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