Цифровой офшоринг и какое будущее он нам готовит

Автоматизация не означает, что люди останутся без работы — скорее мы будем трудиться как и прежде, но зарплаты станут меньше, а условия хуже, рассуждает Уизи Ким. Приводим пересказ ее колонки для Vox.

Представьте, что заказываете жареную курицу по Zoom: вы находитесь в нью-йоркском кафе, а кассир — в 13 тысяч км от вас, на Филиппинах. Эксперты считают, что благодаря ИИ подобные истории будут происходить все чаще.

С конца 2022 года ChatPGT остается в центре всеобщего внимания. С тех пор прогнозы о будущем работы в эпоху ИИ становятся все причудливее — некоторые даже считают, что трудиться нам уже не придется. Некоторые задаются вопросом, будет ли существовать их профессия через несколько лет. И такая вероятность есть, но задачи, которые она подразумевает, возможно, будут выполняться иначе. Как именно все изменится, пока неясно. Однако все, что происходит сейчас, случалось и раньше — десятки, если не сотни лет.

Чтобы своими глазами увидеть, как технологии меняют работу людей, можно посетить кафе Sansan Chicken в нью-йоркском районе Ист-Виллидж. Здесь кассир принимает заказ через Zoom, находясь на расстоянии в 13 тысяч км на Филиппинах. Когда заказ готов, работник кухни выдает его через небольшое окошко. Все это сотрудники компании Happy Cashier, которая нанимает их для работы в ресторанах Нью-Йорка.

Сотрудничать с Happy Cashier выгодно всем:

работники получают $3 в час,

по данным Indeed, средняя зарплата кассира на Филиппинах — $1 в час,

для сравнения, средняя зарплата кассира в Нью-Йорке — $18 в час.

Сами по себе видеозвонки не назвать инновацией, но идея кассира по Zoom хорошо иллюстрирует то, что происходит, когда индустрия внедряет технологии в бизнес-модель. Работа не пропадает, скорее сокращается, а вместе с этим и зарплата.

Цифровая эпоха позволила делегировать за рубеж самые разные задачи, например модерацию контента, клиентскую поддержку и даже виртуальных персональных ассистентов.

Кремниевую долину можно описать, используя знаменитую маркировку продуктов Apple: разработано в Калифорнии, собрано в Китае (или на Филиппинах).

Теперь, когда ИИ автоматизирует новые индустрии, ваш начальник будет ожидать, что вы сделаете в два раза больше за то же время. А некоторые из ваших задач возьмет на себя кто-то другой — кто живет в другой стране и готов работать за меньшие деньги.

Звучит слишком пессимистично? На самом деле технологии уже не в первый раз подрывают работу человека. Это происходит уже несколько веков.

Краткая история попыток снизить оплату труда

Страх перед автоматизацией существует давно. Еще в 19 веке луддиты разбивали оборудование на текстильных фабриках, протестуя против того, чтобы их заменяли машинами или снижали оплату труда. Казалось, модернизация «буквально забирает работу, деньги и хлеб у рабочих», объясняет Брайан Мерчант, журналист и автор «Кровь в машине: истоки восстания против крупных технологий».

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Историк труда Джейсон Ресникофф рассказывает, что термин «автоматизация» придумал один из сотрудников Ford в 1946 году. В эпоху «Нового курса» профсоюзы были как никогда влиятельны, и противостоять им было сложно.

В то же время царил «практически всеобщий технологический энтузиазм»: люди верили, что совсем скоро будут управлять летающими машинами, отправятся на Луну и получат больше свободного времени. Корпорации говорили, что инновации зарождаются в их лабораториях, и именно технологии, а не менеджмент, были той силой, которая стояла за изменениями.

Сразу в нескольких секторах — автомобильном, железнодорожном, угледобывающем — сотрудники вскоре обнаружили, что вынуждены работать еще больше. До 1960-х годов индустрии, которые быстрее «автоматизировались», на самом деле нанимали все больше работников. Часто одна работа разделялась на несколько частей, и задачи человека становились более повторяющимися и скучными, как на конвейере. Именно тогда в моду начал входить офшоринг — аутсорсинг работы в другой регион или страну.

Люди, которые скрываются за роботами

В 2024 году, по мере того, как работодатели пытаются внедрить ИИ, мы стоим на пороге еще одной волны атомизации работы и аутсорсинга в страны с дешевым трудом. Отчет аналитической компании RAND Corporation от 2022 года прогнозировал, что с распространением удаленной работы и энтузиазма по отношению к искусственному интеллекту «чем больше регион подвержен влиянию ИИ, тем выше вероятность, что он будет передавать работу в страны с низким доходом».

То, что мы называли автоматизацией, давно означало, что машины будут работать вместе с людьми, а не вместо нас. Предположительно автономные технологии на поверку требовали поддержки множества подрядчиков — как правило, из Азии, Африки и Южной Америки. В подобные истории попадали не только небольшие стартапы, но и гиганты Amazon и Cruise.

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Более того, автоматизированные технологии обучаются и совершенствуются благодаря тяжкому труду людей — например, тех, кто размечает данные для обучения ChatGPT. На цифровых платформах вроде Upwork люди выполняют небольшие задание онлайн, например определяют объекты на картинке, и получают за это очень скромное вознаграждение.

По оценке исследования 2021 года, на краудворкинговых платформах зарегистрированы 14 млн человек, которые выполнили хотя бы одно задание.

Условия, которые предлагают платформы, буквально выжимают соки из работников. Они часто жалуются на просрочки платежей, и это не говоря о том, что иногда им платят даже ниже минимального размера оплаты труда в Филиппинах — в городском округе Манила это около $10,67 в день.

Тобиас Сицма, экономист RAND и автор отчета, объясняет, что в этот раз автоматизация ударит по другим работникам, которые занимаются не производством, а умственным трудом.

Вместо того, чтобы писать код, разработчику останется лишь просматривать результаты от ИИ и исправлять ошибки.

Переводчику не придется переводить книги от начала до конца — лишь вносить стилистические правки.

Расценки за каждую работу будут падать. Иллюстраторы, писатели и копирайтеры уже столкнулись с этим из-за генеративного ИИ.

Для большинства работодателей этот компромисс идеален — машина делает труд дешевле, а дешевый труд позволяет не тратиться на капитальные активы — то есть машины.

История кассира, работающего через Zoom, показывает, что технологии работают так же, как и всегда: компании хотят сэкономить, снизить затраты на оплату труда и даже обойти трудовое законодательство — многие оформляют сотрудников как независимых подрядчиков. И работники практически ничего не могут с этим сделать.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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