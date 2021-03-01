Без фильтров и хэштегов: новое приложение Dispo научит пользователей жить здесь и сейчас

Сейчас Instagram превратился в площадку, где люди соревнуются за лайки, а бренды пытаются привлечь все больше клиентов. Новое приложение для создания фотографий Dispo нацелено на то, чтобы прекратить эту гонку за идеальностью. И хотя это тоже социальная сеть для контента, работает она совершенно иным образом. Рассказываем, в чем заключается особенность Dispo и что о нем думают первые пользователи.

История создания

Идея Dispo принадлежит блогеру Дэвиду Добрику. Он обратил внимание, что во время вечеринок его друзья часто делают снимки на одноразовые камеры, а затем делятся ими в соцсетях. Так он создал мобильное приложение David's Disposable с функциями одноразовой камеры: вы делаете снимок, который можно увидеть только на следующий день. Бесплатный сервис был запущен в 2019 году, а за премиум-подписку стоимостью $1 из него можно было убрать рекламу.

Обновленная версия приложения получила название Dispo и возможность создания общих пленок. Недавно оно вышло из бета-тестирования, но пока доступно только на iOS по приглашениям. В создании участвовала команда профессиональных разработчиков, среди которых бывшие сотрудники Adobe, Byte, Raya и многие другие.

Dispo также поддержал сооснователь Reddit Алексис Оганян. По данным Axios, в октябре 2020 года приложение получило $4 млн, а в раунде A — $20 млн при оценке около $200 млн. Тестовая версия, запущенная через TestFlight, достигла максимального количества скачиваний всего за несколько дней. Во многом этому поспособствовал огромный скачок загрузок в Японии — более 5 тысяч за час.

Механизм работы

Dispo работает как одноразовая камера. Снимки за предыдущий день «проявляются»‎ и загружаются в приложение ежедневно в 9 часов утра. Их можно добавить как в личную библиотеку, так и в общую пленку, которую может создать любой пользователь. Она будет доступна для просмотра как ее участникам, так и тем, кто на них не подписан.

Приложение также не отображает количество аккаунтов, на которые подписан пользователь. Это помогает не обращать внимание на соотношение между подписками и подписчиками.

По словам CEO Дэниэла Лисса, Dispo — это не социальная сеть, а скорее приложение для создания снимков с друзьями. Однако по заявлениям первых пользователей, возможность обмениваться снимками с близкими и незнакомцами стала тем социальным аспектом, который и привлек их в приложение.

Общие пленки Dispo посвящены различным темам, таким как снимки пасты, носков и барахолок. Тестировщик Аманда Люк создала собственную общую пленку Confession Booth, в которой пользователи могут написать признание, например «Мне бы хотелось больше уверенности в себе»‎ и добавить в коллекцию соответствующее фото. По ее словам, в Dispo очень поддерживающее и креативное сообщество.

Мнение специалистов

UX-дизайнер из Филадельфии Роб Фохт сообщил, что на данный момент площадка используется, как и была изначально задумана. Первые пользователи чувствуют ответственность, а участники бета-тестирования — технические сотрудники, UX-исследователи, комьюнити-менеджеры — постоянно находятся онлайн и хотят отдохнуть от привычных социальных сетей. Для многих Dispo стало глотком свежего воздуха, поскольку оно не заставляет заморачиваться над фильтрами и подписями, как это делает Instagram.

Комьюнити-менеджеру Opal Амриту Шанбхагу нравится отсутствие хэштегов и брендов. Он считает, что на данный момент в приложении нет места для компаний, и было бы хорошо, если бы эта тенденция сохранилась. Аккаунт в Dispo развивается только благодаря естественному взаимодействию с другими людьми. Достаточно лишь добавлять снимки в общие пленки и быть самим собой.

Функциональное отличие Dispo от популярных социальных сетей не случайно. UI, UX и 3D-дизайнер Dispo Майкл Шиллингбург хочет, чтобы площадка стала тем местом, где люди чувствуют себя желанными гостями еще до того, как увидят какой-либо контент.

Отличие от других приложений

Dispo похоже на приложение VSCO, в котором можно редактировать и обмениваться снимками, а также подписываться на других пользователей. Однако в VSCO можно загружать уже готовые фото и обрабатывать их с бесчисленным количеством опций. В Dispo пользователь делает снимок прямо в приложении и забывает о нем до следующего дня.

По своей сути и функционалу Dispo и Instagram совершенно различны. Однако общие пленки Dispo в некотором смысле напоминают сторис в Instagram, доступные только для списка близких друзей. Возможность публиковать фотографии для разных аудиторий позволяет людям показывать другие стороны своей личности.

Прогнозы на будущее

Некоторые функции Dispo все еще находятся в разработке. Например, прямое сообщение пока написать не получится — поговорить можно только в комментариях. Поэтому первые пользователи общаются и приглашают участников в свои пленки в основном через Twitter.

«Проявка»‎ фотографий дает время на модерацию через ИИ-анализ, который выявляет неуместный контент. По словам Шиллингбурга, в будущем планируется расширить команду модераторов.

Пока трудно предположить, сможет ли одно приложение изменить привычные для нас способы взаимодействия с социальными сетями. Пока Dispo используется по назначению. Вопрос лишь в том, как долго это продлится.

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