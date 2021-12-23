Дмитрий Зимин: биография и карьера

Вспоминаем биографию этого великого человека и рассказываем о двух самых значимых его проектах.

22 декабря стало известно о смерти основателя «ВымпелКома», предпринимателя и филантропа Дмитрия Зимина. Об этом сообщил его сын, добавив, что Дмитрий серьезно болел в последние пару месяцев своей жизни.

Биография

Дмитрий Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. Еще в старших классах всерьез увлекся радиотехникой, а в 1957 году окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов в МАИ.

Более 35 лет проработал в Радиотехническом институте Академии наук СССР, занимая различные руководящие посты — от начальника лаборатории до директора центра по разработке радиотехнического оборудования.

Свою научную деятельность посвятил исследованию фазированных антенных решеток, которые применяются в сферах радиосвязи, радиолокации и навигации. Имеет докторскую степень технических наук, является автором более 100 научных работ.

Скончался в Швейцарии 22 декабря 2021 года в в возрасте 88 лет.

«ВымпелКом»

Свое первое предприятие КБ «Импульс» Зимин зарегистрировал в 1991 году. Фирма занималась разработками в сферах спутникового и кабельного телевидения.

Позднее он основал АО «Вымпел-Коммуникации» (предоставляет услуги под торговой маркой «Билайн»), одну из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, в 1992 году. Сооснователями выступили Константин Кузовой и американский предприниматель Оги К. Фабела II. До конца жизни Зимин занимал в компании должность президента.

Дмитрий Зимин. Автор: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В 1996 году «ВымпелКом» стал первой в истории России компанией, которая вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

За 10 лет существования абонентская база компании превысила миллион человек, а по состоянию на 2018 год насчитывала более 240 млн.

До 2018 года «ВымпелКом» владел 50% акций бывшей компании-ритейлера «Евросеть». Вторая половина компании принадлежала оператору сотовой связи «Мегафон». После разделения «Евросети», салоны, принадлежавшие «ВымпелКому», были переформатированы под собственный бренд компании «Билайн».

Выручка «ВымпелКома» по итогам прошлого года составила 274 млрд руб.

«Династия»

Дмитрий Зимин оставил пост генерального директора «ВымпелКома» в 2001 году, а в 2002 основал вместе со своей семьей благотворительный фонд «Династия».

«Династия» стал первым в постсоветской России некоммерческим фондом социальных инвестиций в поддержку российской фундаментальной науки. За время его существования на программы развития было выделено более 2,5 млрд руб.

В разные годы фондом были осуществлены следующие программы:

Всероссийский конкурс учителей физики и математики,

Летняя научная школа,

Конкурс «Научный музей в XXI веке»,

Научно-популярный фестиваль ScienceArtFest, и другие.

Фонд также участвовал в проекте «Дорога к дому», который помогал сиротам и другим детям найти новую семью. Еще один значимый проект фонда, «Московское время», занимался созданием коллекций фотографий города с 20 века.

Одна из самых известных программ «Династии» — премия в области научно-популярной литературы «Просветитель», учрежденная в 2008 году. Она присуждается в двух номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки». Ее общий призовой фонд — 2 млн руб.

В 2015 году фонд был внесен в реестр «иностранных агентов», а также обвинен в ведении политической деятельности. Несмотря на свое несогласие с решением, Дмитрий Зимин отказался обжаловать его в суде.

Премия «Просветитель». Источник: ТРВ

В том же году фонд был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности организации, признанной иноагентом. В поддержку фонда выступил совет при Министерстве образования и науки, а также было опубликовано открытое письмо против внесения фонда в подобный реестр.

Летом того же года в Москве состоялся митинг в поддержку «Династии». Однако бурная общественная реакция не повлияла на присутствие фонда в реестре «иностранных агентов», и 5 июля 2015 года «Династия» был ликвидирован по решению его совета.

Цитаты

Интервью в журнале «Эксперт», 2011

Проблема России — создание институтов, которые порождают экономику знаний. Ничего не выйдет, если само общество не способствует полету идей. А это выражается хотя бы в том, что ты можешь работать в своем гараже и знать, что этот гараж у тебя никто не отнимет. Но, конечно, не только в этом.

Интервью в Forbes, 2020

У ученой публики, в силу рода занятий, моральный уровень, представление о добре и зле выше среднего — просто потому, что занятие наукой требует большой честности.

Интервью для HBR