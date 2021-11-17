Дома будущего: новое видение домашнего уюта или антиутопия?

Климатический кризис, старение населения и «четвертая промышленная революция» станут основными трендами, которые определят наш образ жизни в перспективе. Это отразится и на местах нашего обитания: мы неизбежно будем проводить там все больше времени. Ученые и эксперты предположили, какими будут дома будущего — внешне они останутся прежними, зато внутреннее убранство ждут существенные перемены.

Представьте маленькую голубоватую комнату. Провода, экраны, датчики. Несколько сувениров из старого мира. Единственное живое создание — обитательница комнаты, запертая внутри из-за очередной пандемии. Она работает, не вставая с кровати. Она занимается тем, что представляет деятельность дата-майнинговой компании в максимально положительном свете. Правительство запретило ей выходить на улицу.

Далее по коридору общая кухня. Она делит ее с несколькими незнакомцами, которых нашла в интернете, но обычно предпочитает заказывать доставку и есть ее в своей комнате. Микрофоны записывают ее общение. Датчик движения на ее запястье напоминает, что ей нужно оптимизировать производительность.

Тоскуя по умирающему внешнему миру, она купила несколько тропических растений, чтобы украсить комнату. Ее карманное устройство слежения напоминает ей о необходимости полить их. Краем уха она слышит новости: самый богатый человек в мире только что покинул атмосферу Земли.

Фото в тексте: Ponomarenko Anastasia / Shutterstock

Но хватит о 2021 годе. Как будет выглядеть наше жилье в 2050 году? Что нас ждет — новое понимание домашнего уюта или антиутопия, с которой некоторые уже столкнулись в последние пару лет? Возможно, мы погрузимся в мир слежки и атомизации, климатического и жилищного кризиса, страдая от одиночества, пока наши метагарнитуры извлекают данные прямо из наших душ?

Сара Дуглас, глава Liminal Space, предполагает, что отчасти и то, и то. Она организовала выставку Tomorrow’s Home (англ. «Дом завтрашнего дня») в Музее Дома в восточном Лондоне, которая представляет, как мы будем жить через три десятилетия.

«Дом будущего будет помогать нашему благополучию самыми индивидуальными и изощренными способами, — считает она. — Но нас ждет хаос, пока мы будем разбираться в огромных преимуществах и этических вопросах, связанных с новыми интерактивными технологиями».

Экспозиция, созданная в партнерстве с Университетским колледжем Лондона, представляет дом, населенный тремя людьми (без привязки к полу).

Кай (17 лет) работает в компании, которая занимается 3D-печатью, отдыхает в метавселенной и на протяжении всей жизни не употребляет мясо (и даже не может понять, как у кого-то может возникнуть такое желание). Мо (76 лет) — преподаватель на пенсии с ранней деменцией, ностальгирует по старым добрым временам. Чарли (34 года) — работает на производстве белков в Буэнос-Айресе, страдает от ДЦП.

Жизнь в 2050 году определяется тремя общими «макротрендами»: климатическим кризисом, старением населения и «четвертой промышленной революцией», в результате которой технологии сбора данных проникнут в самые интимные сферы.

Конечно, мы не будем безоговорочно принимать будущее. «Возможно, будет существовать группа людей, глубоко погруженных в технологии, класс «колеблющихся» и те, кто предпочитает жить полностью вне сети», — говорит Рейчел Колдикатт, директор компании Careful Industries, которая исследует, как технологии взаимодействуют с людьми.

Однако сохранить дом в качестве частного убежища будет нелегко, предупреждает она. Самые могущественные технологические компании мира уже переключили внимание с телефонов на дома: у Google есть свой собственный ассортимент «интеллектуальных» систем безопасности, Amazon подала патенты на устройства, способные считывать «эмоциональные данные», а Facebook запускает «метавселенную».

Все эти технологии могут преодолеть все предубеждения, которые могут возникнуть у нас в их отношении.

«Люди не покупают Alexa, потому что устройство для слежения, — говорит Колдикатт. — Они покупают ее, потому что удобно, когда на кухне есть таймер, которым можно управлять без рук. Однако это по-прежнему устройство для слежения».

Но, по крайней мере, снаружи наши дома будут выглядеть почти так же.

«Домам просто придется больше работать, — считает архитектор Пирс Тейлор. — Это будут рабочие места и оздоровительные зоны, а также места для еды и сна, и они также должны быть более гибкими».

Около 80% выбросов углерода в строительстве приходится на бетон и сталь, поэтому возобновляемые материалы, такие как древесина, станут более распространенными в новых домах. Кроме того, они будут преимущественно малоэтажными: «Меньше двух этажей — недостаточная заселенность, больше пяти — и здание становится слишком ресурсоемким».

Нам понадобятся модульные интерьеры, которые могут быстро измениться, чтобы приспособиться, скажем, к приезду ребенка или климатического беженца. И, возможно, мы будем быстро переключаться между подписками на услуги компаний, предоставляющих мебель, бытовую технику и транспортные средства, так же, как мы делаем это с Netflix и интернет-телевидением сегодня.

Вот как все может выглядеть.

Гостиная

Датчики, микрофоны, камеры, мониторы — вероятно, к 2050 году все станет гораздо более распространенным и при этом незаметным. В будущем голосовых помощников будут встраивать в подсвечник или вазу, производить из более натуральных материалов, например дерева, конопли или соломы. Они будут реагировать не только на то, что вы говорите, но и на тон и громкость вашего голоса, и поймут, когда вы кричите на детей.

Ивонн Роджерс, глава отдела компьютерных наук в Университетском колледже Лондона, полагает что не стоит мыслить пессимистично: если взять под контроль собственные данные, можно придумать им интересное применение.

Например, цифровые обои, которые меняют цвет в зависимости от эмоций обитателей — как заставка рабочего стола, но для стены. Они могут вести прямую трансляцию с участка тропического леса, который спонсирует ваша семья, будут реагировать на присутствие ребенка или домашнего животного.

Поскольку все больше из нас трудятся на дому (или потеряли работу из-за автоматизации) и, возможно, имеют меньше возможностей путешествовать, нам потребуется больше способов виртуально встречаться друг с другом.

Роджерс считает, что технология дополненной реальности будет развиваться. Уже сейчас она позволяет расставить мебель IKEA в гостиной.

«Возможно, AR все еще будет задействовать очки, но наложение цифрового на физическое станет более распространенным, более продвинутым и гораздо более экономичным», — считает Роджерс.

Мы могли бы даже разместить покойного родственника на диване. Авторы выставки Tomorrow’s Home предвидят, что ИИ-аватары умерших будут создаваться на основе данных, которые они оставили. Это может быть способом облегчить одиночество стареющего населения.

«Можно представить, что крупная технологическая компания будет предоставлять такую услугу по подписке, — говорит Дуглас. — Вам могут предложить доплатить и повысить класс обслуживания, скажем, если вы хотите обсудить футбольные результаты или пофилософствовать».

Кухня

Последние поколения значительно изменили эту часть дома: от комнатки, предназначенной для прислуги, до общего пространства, которое стало центром семейной жизни и отменило потребность в устаревшей столовой. Но это не означает, что мы стали больше готовить.

По-видимому, доставка беспилотниками, мясо, выращенное в лабораторных условиях, и оптимизированные планы питания еще больше снизят квалификацию населения. Таким образом, приготовление пищи будет и дальше превращаться в хобби.

Есть животных? Всерьез? Как и курение, со временем употребление мяса может стать чем-то устаревшим, нездоровым, слегка бунтарским.

Как насчет полуразумного холодильника, который сообщает супермаркету, что у вас закончился тофу через интернет вещей? Роджерс сомневается, что мы захотим настолько впускать технологии в свою жизнь: «Я не уверен, что люди согласятся выслушивать нотации от своего холодильника за то, что съели слишком много сладкого».

Фото в тексте: Eshma / Shutterstock

Однако интеллектуальные корзины для мусора могут оказаться более полезными. На выставке Tomorrow’s Home представлено что-то вроде китайской системы социального кредитования, но для переработки отходов. В будущем корзина могла бы подсчитать, сколько выбрасывает владелец, и вознаградить его налоговыми скидками (или штрафами). Еще одно новшество — «умная кружка» — сосуд для питья, который отслеживает ваши жизненные показатели.

Но по-настоящему умный дом не обязательно будет наполнен новыми блестящими гаджетами. Кэтрин Бишоп из Future Laboratory, которая консультирует бренды по потребительским трендам, считает, что в будущем люди осознают: дешевые пластиковые приборы так же опасны, как и «быстрая мода».

Она также прогнозирует, что они будут чаще производиться из натуральных и многоразовых материалов, а скупка и трейд-ин станут более распространены. Электроника станет разнообразнее, и ее будет легче ремонтировать.

Ванная

Будущее обычно изображается как сверкающее, белое, стерильное пространство. Однако Ричард Беккет, получивший премию RIBA за работу, посвященную так называемой «пробиотической архитектуре», считает, что нам стоит отказаться от этого подхода.

«Теперь, когда мы проводим около 90% времени в помещении, нам не хватает "природного разнообразия”, рядом с котором мы развивались на протяжении сотен тысяч лет, в котором нуждается наш организм, и это приводит к множеству новых хронических заболеваний», — говорит Беккет.

Он разрабатывает строительные материалы, которые привносят природу в помещение: например, плитку для ванной комнаты, содержащую споры с полезными микробами. «Строительные материалы, возможно, должны быть более текстурными, более пористыми, — говорит он. — И мы могли бы по-другому взаимодействовать с нашими стенами или поверхностями. Примерно так же, как мы поливаем растения, мы могли бы опрыскивать стены питательными веществами».

Фото в тексте: anon_tae / Shutterstock

Умный туалет будет следить за выделениями, кишечной флорой и гормонами. Главное — не сесть по ошибке на чужой унитаз. И здесь возникают более сложный этический вопрос: чего мы лишимся, если решим не использовать подобные устройства и не передавать свои данные третьим лицам?

Зеркало также станет более технологичным. Оно предложит утренние аффирмации, напомнит принять таблетки, поможет нанести макияж и даже побудит детей чистить зубы с помощью фильтров дополненной реальности и анимации. Возможно.

Спальня

Одеяло или матрас будут следить за вашим сном.

«Сейчас, когда мы думаем о носимых технологиях, мы представляем что-то с экраном, вроде iPhone, — говорит Дуглас. — На самом деле, мы увидим, что эти устройства для сбора данных станут намного более гуманными».

Дуглас также предвидит большое будущее для подписок. Вместо того, чтобы покупать бренды быстрой моды онлайн, а через несколько месяцев относить одежду в благотворительный магазин, она считает, что мы можем увидеть «общественные гардеробные» — виртуальные шкафы, которые позволят легко обмениваться одеждой с друзьями и соседями.

Звучит здорово, но как быть с экономической стороной вопроса? Всегда будет существовать противоречие между тем, что действительно полезно, и тем, что приносит кому-то деньги.

«Было бы интересно посмотреть, сможем ли мы достичь точки, когда внутренние технологии действительно решат внутренние проблемы, — говорит Колдикатт. — Одна из самых сложных технических проблем в мире — это складывание листа. Стирка по-прежнему остается занятием, требующим физического вмешательства. Робот вряд ли сможет найти парные носки. Так что нам придется выполнять задачи, которые не под силу роботам».

Детская

Как специалист по информатике, Ивонн Роджерс склонна быть оптимисткой. «Так много технологий разработано для отслеживания и подсчета, — говорит она. — Было бы неплохо подумать о том, как создать устройства, которые действительно делают игру интереснее и позволяют детям творить».

Она считает, что игрушки станут намного более продвинутыми благодаря постепенному размытию границ между физическим и цифровым мирами.

Представьте, что вы могли бы спроецировать море на пол своей спальни, использовать настоящий ковер в качестве виртуального ковра-самолета или создавать интерактивные игрушки для объятий, которые могли бы быть большим утешением для больных детей.

Фото в тексте: Chadd Balfour / Shutterstock

Безграничная энергия детей тоже не должна пропадать даром. Бишоп из Future Laboratory указывает на работу лаборатории древесных материалов в Цюрихе, которая создала древесину, собирающую статическое электричество, когда по ней проходят. «Положите что-нибудь подобное под детскую игровую комнату, и вы сможете зарядить несколько игрушек», — говорит она.

Сад

Естественно, мы будем перерабатывать наши отходы и создавать замкнутые энергетические системы для питания наших домов. Возможно, мы тоже будем выращивать больше собственных продуктов питания. И мы могли бы делать это сообща.

«Cейчас мы ставим забор вокруг крошечного садика —говорит Тейлор, архитектор. — Гораздо разумнее иметь общее пространство для 10 или 20 домов».

Он считает, что именно придомовые территории предлагают самые обнадеживающие решения.

«Даже если у нас все еще будут автомобили, модель владения придется изменить, — говорит он. — Лизинг и аренда имеют гораздо больше смысла. Машины занимают так много места, даже для их хранения. Но как только их переместить, города станут гораздо более приятными».

Источник.