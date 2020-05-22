40 самых высокооплачиваемых профессий в США, для которых не требуется степень бакалавра
Издание Business Insider изучило данные Бюро трудовой статистики США и составило список рабочих мест, которые не требуют степени бакалавра и предлагают медианный годовой доход, превышающий $63 тысячи.
40. Специалисты по поддержке компьютерных сетей
Проводят техобслуживание сетей, чтобы те работали без нарушений.
- Медианный годовой доход: $63 460 (здесь и далее — данные за май 2019 года, это последняя доступная информация)
- Количество занятых: 185 430
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 17 400
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
39. Руководители тюремных охранников
Координируют деятельность охранников в исправительных учреждениях.
- Медианный годовой доход: $63 730
- Количество занятых: 46 430
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 800
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
38. Авиамеханики и сервисные техники
Ремонтируют самолеты и проводят их плановое техобслуживание.
Медианный годовой доход: $64 090
Количество занятых: 133 310
Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 800
Опыт работы: не требуется
Обучение на рабочем месте: отсутствует
37. Художники и смежные с ними работники
Создают, выставляют и продают произведения искусства.
- Медианный годовой доход: $64 490
- Количество занятых: 7 550
- Образование: не требуется
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 300
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
36. Резчики по дереву
Создают деревянные модели, который используются для литья различных изделий.
- Медианный годовой доход: $64 880
- Количество занятых: 370
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 200
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: нет данных
35. Специалисты по авиационной электронике
Ремонтируют самолеты и проводят их плановое техобслуживание.
- Медианный годовой доход: $65 700
- Количество занятых: 21 750
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 500
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
34. Проводники и диспетчеры
Координируют деятельность персонала железнодорожной станции, промышленного предприятия или аналогичной организации.
- Медианный годовой доход: $65 990
- Количество занятых: 45 710
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 700
- Опыт работы: нет данных
- Обучение на рабочем месте: нет данных
33. Операторы газокомпрессорных и газоперекачивающих станций
Управляют компрессорами с паровыми, газовыми и электрическими двигателями, а также с двигателями внутреннего сгорания.
- Медианный годовой доход: $66 160
- Количество занятых: 3 440
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 400
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, средней длительности
32. Руководители бригад из строительной и добывающих отраслей
Координируют деятельность рабочих.
- Медианный годовой доход: $62 980
- Количество занятых: 626 180
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 79 400
- Опыт работы: от пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
31. Оценщики страховых убытков
Изучают правомерность заявок на страховые выплаты.
- Медианный годовой доход: $66 790
- Количество занятых: 287 960
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 25 800
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
30. Машинисты локомотивов
Перевозят пассажиров и грузы на электрических, дизель-электрических, паровых или газотурбинных электрических локомотивах.
- Медианный годовой доход: $67 090
- Количество занятых: 35 520
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 900
- Опыт работы: как правило, сначала несколько лет работают проводниками
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
29. Руководители механиков, монтажников и ремонтников
Координируют деятельность рабочих.
- Медианный годовой доход: $67 460
- Количество занятых: 485 700
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 47 500
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
28. Операторы электротранспорта
Перевозят пассажиров в поездах метро, трамваях и электричках.
- Медианный годовой доход: $67 880
- Количество занятых: 10 730
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 000
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
27. Операторы газоперерабатывающих заводов
Распределяют и обрабатывают газ, управляя компрессорами для поддержания заданного давления в магистральных трубопроводах.
- Медианный годовой доход: $70 710
- Количество занятых: 14 410
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 500
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
26. Фермеры
Управляют фермами, ранчо, теплицами, питомниками, лесными массивами и другими сельскохозяйственными предприятиями.
- Медианный годовой доход: $71 160
- Количество занятых: 5 060
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 95 600
- Опыт работы: от пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
25. Транспортные полицейские
Охраняют транспортные объекты, их сотрудников и пассажиров.
- Медианный годовой доход: $71 820
- Количество занятых: 4 690
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 300
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
24. Капитаны кораблей
Управляют кораблями, а также буксирами и паромами.
- Медианный годовой доход: $72 340
- Количество занятых: 33 370
- Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 600
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
23. Монтажники и ремонтники линий электропередач
Устанавливают и ремонтируют системы электропитания и электрораспределения.
- Медианный годовой доход: $72 520
- Количество занятых: 111 660
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 400
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
22. Технологи МРТ
Следят за безопасностью и комфортом пациента, а также просматривают изображения сканируемой области, чтобы гарантировать высокое качество снимков.
- Медианный годовой доход: $73 410
- Количество занятых: 37 900
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 700
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
21. Мастера по ремонту сигнальных систем
Устанавливают, обслуживают и ремонтируют электрические шлагбаумы, сигнальное оборудование и переключатели путей на железной дороге.
- Медианный годовой доход: $73 890
- Количество занятых: 6 860
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 900
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
20. Операторы нефтеперерабатывающих заводов
Управляют системами по переработке нефти.
- Медианный годовой доход: $74 180
- Количество занятых: 40 370
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 4 300
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
19. Специалисты УЗИ
Проверяют состояние внутренних органов с помощью ультразвукового исследования.
- Медианный годовой доход: $74 320
- Количество занятых: 72 790
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 5 800
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
18. Судомеханики
Кординируют деятельность экипажа, обслуживающего двигатели и котлы, а также палубное, электрическое, санитарное и холодильное оборудование на борту судна.
- Медианный годовой доход: $74 610
- Количество занятых: 8 410
- Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 100
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
17. Руководители работников торговли не из сферы ритейла
Координируют продажи во всех сферах, помимо ритейла.
- Медианный годовой доход: $74 760
- Количество занятых: 249 090
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 37 000
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
16. Гримеры
Наносят артистам макияж, соответствующий их сценическому образу.
- Медианный годовой доход: $75 730
- Количество занятых: 3 400
- Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 600
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
15. Транспортные инспекторы
Проверяют безопасность транспорта для перевозок пассажиров и грузов.
- Медианный годовой доход: $75 820
- Количество занятых: 30 020
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 300
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
14. Стоматологи-гигиенисты
Чистят зубы, осматривают пациентов на предмет таких заболеваний полости рта, как гингивит, и оказывают другую профилактическую стоматологическую помощь.
- Медианный годовой доход: $76 220
- Количество занятых: 221 560
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 17 900
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
13. Главы почтовых отделений
Координируют операционные, административные, управленческие и вспомогательные службы почтового отделения.
- Медианный годовой доход: $76 900
- Количество занятых: 13 850
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 500
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
12. Технологи радиационной медицины
Готовят радиоактивные препараты и вводят их пациентам, проходящим сканирование.
- Медианный годовой доход: $77 950
- Количество занятых: 18 110 человек
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 200
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
11. Операторы энергетических станций
Контролируют состояние оборудования, вырабатывающего электроэнергию.
- Медианный годовой доход: $81 990
- Количество занятых: 33 620
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 000
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
10. Техники-ядерщики
Они помогают физикам, инженерам и другим специалистам в области ядерных исследований и производства ядерных материалов.
- Медианный годовой доход: $82 080
- Количество занятых: 6 420
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 900
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
9. Мастера по ремонту электрооборудования
Проверяют и ремонтируют оборудование на электростанциях.
- Медианный годовой доход: $82 780
- Количество занятых: 22 650
- Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 100
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
8. Детективы и следователи
Расследуют предполагаемые нарушения федеральных и локальных законов, а также законов штата.
- Медианный годовой доход: $83 170
- Количество занятых: 105 620
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 7 500
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
7. Радиотерапевты
Проверяют оборудование, наблюдают за реакцией пациентов на лечение и документируют сеансы.
- Медианный годовой доход: $85 560
- Количество занятых: 17 860
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 100
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
6. Пилоты коммерческой авиации
Летают по нестандартным маршрутам на частных самолетах или вертолетах.
- Медианный годовой доход: $86 080
- Количество занятых: 37 830
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент и сертификат пилота коммерческой авиации.
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 4 600
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
5. Энергодиспетчеры
Регулируют распределение электричества или паровой энергии.
- Медианный годовой доход: $90 700
- Количество занятых: 10 770
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 000
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
4. Руководители полицейских и детективов
Координируют деятельность сотрудников полиции.
- Медианный годовой доход: $91 090
- Количество занятых: 121 340
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 8 300
- Опыт работы: менее пяти лет
- Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
3. Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению
Руководят логистическими процессами в соответствии с политикой компании и законами страны.
- Медианный годовой доход: $94 560
- Количество занятых: 132 040
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 400
- Опыт работы: от пяти лет
- Обучение на рабочем месте: отсутствует
2. Операторы атомных реакторов
Контролируют работу оборудования, записывают данные в журналы и при необходимости выполняют аварийные процедуры.
- Медианный годовой доход: $100 530
- Количество занятых: 5 050
- Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 500
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
1. Авиадиспетчеры
Контролируют и направляют самолеты.
- Медианный годовой доход: $122 990
- Количество занятых: 22 090
- Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
- Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 300
- Опыт работы: не требуется
- Обучение на рабочем месте: есть, длительное
Фото на обложке: Nomad_Soul/Shutterstock
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