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40 самых высокооплачиваемых профессий в США, для которых не требуется степень бакалавра

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Издание Business Insider изучило данные Бюро трудовой статистики США и составило список рабочих мест, которые не требуют степени бакалавра и предлагают медианный годовой доход, превышающий $63 тысячи.

40 самых высокооплачиваемых профессий в США, для которых не требуется степень бакалавра

40. Специалисты по поддержке компьютерных сетей

Проводят техобслуживание сетей, чтобы те работали без нарушений.

  • Медианный годовой доход: $63 460 (здесь и далее — данные за май 2019 года, это последняя доступная информация)
  • Количество занятых: 185 430 
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 17 400
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

39. Руководители тюремных охранников

Координируют деятельность охранников в исправительных учреждениях.

  • Медианный годовой доход: $63 730
  • Количество занятых: 46 430
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 800
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

38. Авиамеханики и сервисные техники

Ремонтируют самолеты и проводят их плановое техобслуживание.

Медианный годовой доход: $64 090

Количество занятых: 133 310

Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)

Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 800

Опыт работы: не требуется

Обучение на рабочем месте: отсутствует

37. Художники и смежные с ними работники

Создают, выставляют и продают произведения искусства.

  • Медианный годовой доход: $64 490
  • Количество занятых: 7 550
  • Образование: не требуется
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 300
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное

36. Резчики по дереву

Создают деревянные модели, который используются для литья различных изделий.

  • Медианный годовой доход: $64 880
  • Количество занятых: 370
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 200
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: нет данных

35. Специалисты по авиационной электронике

Ремонтируют самолеты и проводят их плановое техобслуживание.

  • Медианный годовой доход: $65 700
  • Количество занятых: 21 750
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 500
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

34. Проводники и диспетчеры

Координируют деятельность персонала железнодорожной станции, промышленного предприятия или аналогичной организации. 

  • Медианный годовой доход: $65 990
  • Количество занятых: 45 710
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 700
  • Опыт работы: нет данных
  • Обучение на рабочем месте: нет данных

33. Операторы газокомпрессорных и газоперекачивающих станций

Управляют компрессорами с паровыми, газовыми и электрическими двигателями, а также с двигателями внутреннего сгорания.

  • Медианный годовой доход: $66 160
  • Количество занятых: 3 440 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 400
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, средней длительности

32. Руководители бригад из строительной и добывающих отраслей

Координируют деятельность рабочих.

  • Медианный годовой доход: $62 980
  • Количество занятых: 626 180 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 79 400
  • Опыт работы: от пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

31. Оценщики страховых убытков

Изучают правомерность заявок на страховые выплаты.

  • Медианный годовой доход: $66 790
  • Количество занятых: 287 960 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 25 800
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное
Фото: Брайан Харкин, Getty Images

30. Машинисты локомотивов

Перевозят пассажиров и грузы на электрических, дизель-электрических, паровых или газотурбинных электрических локомотивах.

  • Медианный годовой доход: $67 090
  • Количество занятых: 35 520
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 900
  • Опыт работы: как правило, сначала несколько лет работают проводниками
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

29. Руководители механиков, монтажников и ремонтников

Координируют деятельность рабочих.

  • Медианный годовой доход: $67 460
  • Количество занятых: 485 700 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 47 500
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

28. Операторы электротранспорта

Перевозят пассажиров в поездах метро, трамваях и электричках.

  • Медианный годовой доход: $67 880
  • Количество занятых: 10 730 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 000
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

27. Операторы газоперерабатывающих заводов

Распределяют и обрабатывают газ, управляя компрессорами для поддержания заданного давления в магистральных трубопроводах.

  • Медианный годовой доход: $70 710
  • Количество занятых: 14 410
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 500
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное

26. Фермеры

Управляют фермами, ранчо, теплицами, питомниками, лесными массивами и другими сельскохозяйственными предприятиями. 

  • Медианный годовой доход: $71 160
  • Количество занятых: 5 060
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 95 600
  • Опыт работы: от пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

25. Транспортные полицейские

Охраняют транспортные объекты, их сотрудников и пассажиров.

  • Медианный годовой доход: $71 820
  • Количество занятых: 4 690 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 300
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

24. Капитаны кораблей

Управляют кораблями, а также буксирами и паромами. 

  • Медианный годовой доход: $72 340
  • Количество занятых: 33 370 
  • Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 600
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

23. Монтажники и ремонтники линий электропередач

Устанавливают и ремонтируют системы электропитания и электрораспределения. 

  • Медианный годовой доход: $72 520
  • Количество занятых: 111 660
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 400
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное

22. Технологи МРТ

Следят за безопасностью и комфортом пациента, а также просматривают изображения сканируемой области, чтобы гарантировать высокое качество снимков.

  • Медианный годовой доход: $73 410
  • Количество занятых: 37 900
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 700
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

21. Мастера по ремонту сигнальных систем

Устанавливают, обслуживают и ремонтируют электрические шлагбаумы, сигнальное оборудование и переключатели путей на железной дороге.

  • Медианный годовой доход: $73 890
  • Количество занятых: 6 860 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 900
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности
Фото: Майк Сегар, Reuters

20. Операторы нефтеперерабатывающих заводов

Управляют системами по переработке нефти. 

  • Медианный годовой доход: $74 180
  • Количество занятых: 40 370 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 4 300
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

19. Специалисты УЗИ

Проверяют состояние внутренних органов с помощью ультразвукового исследования.

  • Медианный годовой доход: $74 320
  • Количество занятых: 72 790 
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 5 800
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

18. Судомеханики

Кординируют деятельность экипажа, обслуживающего двигатели и котлы, а также палубное, электрическое, санитарное и холодильное оборудование на борту судна.

  • Медианный годовой доход: $74 610
  • Количество занятых: 8 410
  • Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 100
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

17. Руководители работников торговли не из сферы ритейла

Координируют продажи во всех сферах, помимо ритейла.

  • Медианный годовой доход: $74 760
  • Количество занятых: 249 090 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 37 000
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

16. Гримеры

Наносят артистам макияж, соответствующий их сценическому образу.

  • Медианный годовой доход: $75 730
  • Количество занятых: 3 400
  • Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 600
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

15. Транспортные инспекторы

Проверяют безопасность транспорта для перевозок пассажиров и грузов.

  • Медианный годовой доход: $75 820
  • Количество занятых: 30 020 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 300
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

14. Стоматологи-гигиенисты

Чистят зубы, осматривают пациентов на предмет таких заболеваний полости рта, как гингивит, и оказывают другую профилактическую стоматологическую помощь.

  • Медианный годовой доход: $76 220
  • Количество занятых: 221 560 
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 17 900
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

13. Главы почтовых отделений

Координируют операционные, административные, управленческие и вспомогательные службы почтового отделения.

  • Медианный годовой доход: $76 900
  • Количество занятых: 13 850 
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 500
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

12. Технологи радиационной медицины

Готовят радиоактивные препараты и вводят их пациентам, проходящим сканирование.

  • Медианный годовой доход: $77 950 
  • Количество занятых: 18 110 человек 
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 200
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

11. Операторы энергетических станций

Контролируют состояние оборудования, вырабатывающего электроэнергию.

  • Медианный годовой доход: $81 990
  • Количество занятых: 33 620 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 000
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное
Фото: Александр Рюмин, Getty Images

10. Техники-ядерщики

Они помогают физикам, инженерам и другим специалистам в области ядерных исследований и производства ядерных материалов.

  • Медианный годовой доход: $82 080
  • Количество занятых: 6 420
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 900
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

9. Мастера по ремонту электрооборудования

Проверяют и ремонтируют оборудование на электростанциях.

  • Медианный годовой доход: $82 780
  • Количество занятых: 22 650
  • Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 100
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

8. Детективы и следователи

Расследуют предполагаемые нарушения федеральных и локальных законов, а также законов штата.

  • Медианный годовой доход: $83 170
  • Количество занятых: 105 620
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 7 500
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

7. Радиотерапевты

Проверяют оборудование, наблюдают за реакцией пациентов на лечение и документируют сеансы.

  • Медианный годовой доход: $85 560
  • Количество занятых: 17 860 
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 100
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

6. Пилоты коммерческой авиации

Летают по нестандартным маршрутам на частных самолетах или вертолетах.

  • Медианный годовой доход: $86 080
  • Количество занятых: 37 830
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент и сертификат пилота коммерческой авиации. 
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 4 600
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

5. Энергодиспетчеры

Регулируют распределение электричества или паровой энергии.

  • Медианный годовой доход: $90 700
  • Количество занятых: 10 770
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент 
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 000
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное

4. Руководители полицейских и детективов

Координируют деятельность сотрудников полиции.

  • Медианный годовой доход: $91 090
  • Количество занятых: 121 340 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 8 300
  • Опыт работы: менее пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

3. Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению

Руководят логистическими процессами в соответствии с политикой компании и законами страны.

  • Медианный годовой доход: $94 560
  • Количество занятых: 132 040 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 400
  • Опыт работы: от пяти лет
  • Обучение на рабочем месте: отсутствует

2. Операторы атомных реакторов

Контролируют работу оборудования, записывают данные в журналы и при необходимости выполняют аварийные процедуры.

  • Медианный годовой доход: $100 530
  • Количество занятых: 5 050 
  • Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 500
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное

1. Авиадиспетчеры

Контролируют и направляют самолеты.

  • Медианный годовой доход: $122 990
  • Количество занятых: 22 090 
  • Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)
  • Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 300
  • Опыт работы: не требуется
  • Обучение на рабочем месте: есть, длительное

Источник.

Фото на обложке: Nomad_Soul/Shutterstock

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