40 самых высокооплачиваемых профессий в США, для которых не требуется степень бакалавра

Издание Business Insider изучило данные Бюро трудовой статистики США и составило список рабочих мест, которые не требуют степени бакалавра и предлагают медианный годовой доход, превышающий $63 тысячи.

40. Специалисты по поддержке компьютерных сетей

Проводят техобслуживание сетей, чтобы те работали без нарушений.

Медианный годовой доход: $63 460 (здесь и далее — данные за май 2019 года, это последняя доступная информация)

$63 460 (здесь и далее — данные за май 2019 года, это последняя доступная информация) Количество занятых: 185 430

185 430 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 17 400

17 400 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: отсутствует

39. Руководители тюремных охранников

Координируют деятельность охранников в исправительных учреждениях.

Медианный годовой доход: $63 730

$63 730 Количество занятых: 46 430

46 430 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 800

2 800 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

38. Авиамеханики и сервисные техники

Ремонтируют самолеты и проводят их плановое техобслуживание.

Медианный годовой доход: $64 090

Количество занятых: 133 310

Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)

Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 800

Опыт работы: не требуется

Обучение на рабочем месте: отсутствует

37. Художники и смежные с ними работники

Создают, выставляют и продают произведения искусства.

Медианный годовой доход: $64 490

$64 490 Количество занятых: 7 550

7 550 Образование: не требуется

не требуется Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 300

1 300 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

36. Резчики по дереву

Создают деревянные модели, который используются для литья различных изделий.

Медианный годовой доход: $64 880

$64 880 Количество занятых: 370

370 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 200

200 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: нет данных

35. Специалисты по авиационной электронике

Ремонтируют самолеты и проводят их плановое техобслуживание.

Медианный годовой доход: $65 700

$65 700 Количество занятых: 21 750

21 750 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 500

1 500 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: отсутствует

34. Проводники и диспетчеры

Координируют деятельность персонала железнодорожной станции, промышленного предприятия или аналогичной организации.

Медианный годовой доход: $65 990

$65 990 Количество занятых: 45 710

45 710 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 700

3 700 Опыт работы: нет данных

нет данных Обучение на рабочем месте: нет данных

33. Операторы газокомпрессорных и газоперекачивающих станций

Управляют компрессорами с паровыми, газовыми и электрическими двигателями, а также с двигателями внутреннего сгорания.

Медианный годовой доход: $66 160

$66 160 Количество занятых: 3 440

3 440 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 400

400 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, средней длительности

32. Руководители бригад из строительной и добывающих отраслей

Координируют деятельность рабочих.

Медианный годовой доход: $62 980

$62 980 Количество занятых: 626 180

626 180 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 79 400

79 400 Опыт работы: от пяти лет

от пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

31. Оценщики страховых убытков

Изучают правомерность заявок на страховые выплаты.

Медианный годовой доход: $66 790

$66 790 Количество занятых: 287 960

287 960 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 25 800

25 800 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

Фото: Брайан Харкин, Getty Images

30. Машинисты локомотивов

Перевозят пассажиров и грузы на электрических, дизель-электрических, паровых или газотурбинных электрических локомотивах.

Медианный годовой доход: $67 090

$67 090 Количество занятых: 35 520

35 520 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 900

2 900 Опыт работы: как правило, сначала несколько лет работают проводниками

как правило, сначала несколько лет работают проводниками Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

29. Руководители механиков, монтажников и ремонтников

Координируют деятельность рабочих.

Медианный годовой доход: $67 460

$67 460 Количество занятых: 485 700

485 700 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 47 500

47 500 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

28. Операторы электротранспорта

Перевозят пассажиров в поездах метро, трамваях и электричках.

Медианный годовой доход: $67 880

$67 880 Количество занятых: 10 730

10 730 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 000

1 000 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

27. Операторы газоперерабатывающих заводов

Распределяют и обрабатывают газ, управляя компрессорами для поддержания заданного давления в магистральных трубопроводах.

Медианный годовой доход: $70 710

$70 710 Количество занятых: 14 410

14 410 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 500

1 500 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

26. Фермеры

Управляют фермами, ранчо, теплицами, питомниками, лесными массивами и другими сельскохозяйственными предприятиями.

Медианный годовой доход: $71 160

$71 160 Количество занятых: 5 060

5 060 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 95 600

95 600 Опыт работы: от пяти лет

от пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

25. Транспортные полицейские

Охраняют транспортные объекты, их сотрудников и пассажиров.

Медианный годовой доход: $71 820

$71 820 Количество занятых: 4 690

4 690 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 300

300 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

24. Капитаны кораблей

Управляют кораблями, а также буксирами и паромами.

Медианный годовой доход: $72 340

$72 340 Количество занятых: 33 370

33 370 Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)

продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 600

3 600 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

23. Монтажники и ремонтники линий электропередач

Устанавливают и ремонтируют системы электропитания и электрораспределения.

Медианный годовой доход: $72 520

$72 520 Количество занятых: 111 660

111 660 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 400

11 400 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

22. Технологи МРТ

Следят за безопасностью и комфортом пациента, а также просматривают изображения сканируемой области, чтобы гарантировать высокое качество снимков.

Медианный годовой доход: $73 410

$73 410 Количество занятых: 37 900

37 900 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 700

2 700 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

21. Мастера по ремонту сигнальных систем

Устанавливают, обслуживают и ремонтируют электрические шлагбаумы, сигнальное оборудование и переключатели путей на железной дороге.

Медианный годовой доход: $73 890

$73 890 Количество занятых: 6 860

6 860 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 900

900 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

Фото: Майк Сегар, Reuters

20. Операторы нефтеперерабатывающих заводов

Управляют системами по переработке нефти.

Медианный годовой доход: $74 180

$74 180 Количество занятых: 40 370

40 370 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 4 300

4 300 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

19. Специалисты УЗИ

Проверяют состояние внутренних органов с помощью ультразвукового исследования.

Медианный годовой доход: $74 320

$74 320 Количество занятых: 72 790

72 790 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 5 800

5 800 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: отсутствует

18. Судомеханики

Кординируют деятельность экипажа, обслуживающего двигатели и котлы, а также палубное, электрическое, санитарное и холодильное оборудование на борту судна.

Медианный годовой доход: $74 610

$74 610 Количество занятых: 8 410

8 410 Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)

продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 100

1 100 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

17. Руководители работников торговли не из сферы ритейла

Координируют продажи во всех сферах, помимо ритейла.

Медианный годовой доход: $74 760

$74 760 Количество занятых: 249 090

249 090 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 37 000

37 000 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

16. Гримеры

Наносят артистам макияж, соответствующий их сценическому образу.

Медианный годовой доход: $75 730

$75 730 Количество занятых: 3 400

3 400 Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)

продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 600

600 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

15. Транспортные инспекторы

Проверяют безопасность транспорта для перевозок пассажиров и грузов.

Медианный годовой доход: $75 820

$75 820 Количество занятых: 30 020

30 020 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 300

3 300 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

14. Стоматологи-гигиенисты

Чистят зубы, осматривают пациентов на предмет таких заболеваний полости рта, как гингивит, и оказывают другую профилактическую стоматологическую помощь.

Медианный годовой доход: $76 220

$76 220 Количество занятых: 221 560

221 560 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 17 900

17 900 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: отсутствует

13. Главы почтовых отделений

Координируют операционные, административные, управленческие и вспомогательные службы почтового отделения.

Медианный годовой доход: $76 900

$76 900 Количество занятых: 13 850

13 850 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 500

500 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

12. Технологи радиационной медицины

Готовят радиоактивные препараты и вводят их пациентам, проходящим сканирование.

Медианный годовой доход: $77 950

$77 950 Количество занятых: 18 110 человек

18 110 человек Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 200

1 200 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: отсутствует

11. Операторы энергетических станций

Контролируют состояние оборудования, вырабатывающего электроэнергию.

Медианный годовой доход: $81 990

$81 990 Количество занятых: 33 620

33 620 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 3 000

3 000 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

Фото: Александр Рюмин, Getty Images

10. Техники-ядерщики

Они помогают физикам, инженерам и другим специалистам в области ядерных исследований и производства ядерных материалов.

Медианный годовой доход: $82 080

$82 080 Количество занятых: 6 420

6 420 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 900

900 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

9. Мастера по ремонту электрооборудования

Проверяют и ремонтируют оборудование на электростанциях.

Медианный годовой доход: $82 780

$82 780 Количество занятых: 22 650

22 650 Образование: продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже)

продолженное среднее школьное образование без степени (например, в колледже) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 100

2 100 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

8. Детективы и следователи

Расследуют предполагаемые нарушения федеральных и локальных законов, а также законов штата.

Медианный годовой доход: $83 170

$83 170 Количество занятых: 105 620

105 620 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 7 500

7 500 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

7. Радиотерапевты

Проверяют оборудование, наблюдают за реакцией пациентов на лечение и документируют сеансы.

Медианный годовой доход: $85 560

$85 560 Количество занятых: 17 860

17 860 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 100

1 100 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: отсутствует

6. Пилоты коммерческой авиации

Летают по нестандартным маршрутам на частных самолетах или вертолетах.

Медианный годовой доход: $86 080

$86 080 Количество занятых: 37 830

37 830 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент и сертификат пилота коммерческой авиации.

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент и сертификат пилота коммерческой авиации. Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 4 600

4 600 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

5. Энергодиспетчеры

Регулируют распределение электричества или паровой энергии.

Медианный годовой доход: $90 700

$90 700 Количество занятых: 10 770

10 770 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 1 000

1 000 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

4. Руководители полицейских и детективов

Координируют деятельность сотрудников полиции.

Медианный годовой доход: $91 090

$91 090 Количество занятых: 121 340

121 340 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 8 300

8 300 Опыт работы: менее пяти лет

менее пяти лет Обучение на рабочем месте: есть, умеренной длительности

3. Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению

Руководят логистическими процессами в соответствии с политикой компании и законами страны.

Медианный годовой доход: $94 560

$94 560 Количество занятых: 132 040

132 040 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 11 400

11 400 Опыт работы: от пяти лет

от пяти лет Обучение на рабочем месте: отсутствует

2. Операторы атомных реакторов

Контролируют работу оборудования, записывают данные в журналы и при необходимости выполняют аварийные процедуры.

Медианный годовой доход: $100 530

$100 530 Количество занятых: 5 050

5 050 Образование: аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент

аттестат о среднем школьном образовании или его эквивалент Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 500

500 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

1. Авиадиспетчеры

Контролируют и направляют самолеты.

Медианный годовой доход: $122 990

$122 990 Количество занятых: 22 090

22 090 Образование: диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе)

диплом младшего специалиста (выдается после двух лет обучения в вузе) Прогнозируемый среднегодовой прирост вакансий с 2018 по 2028 годы: 2 300

2 300 Опыт работы: не требуется

не требуется Обучение на рабочем месте: есть, длительное

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Фото на обложке: Nomad_Soul/Shutterstock