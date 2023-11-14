Бактерии позволят окрашивать ткани более экологичным способом

Британская компания Colorifix придумала, как окрашивать ткани без вреда для окружающей среды — экономя воду и не используя химикаты. В этом помогают микроорганизмы, производящие пигменты через ферментацию.

Ежегодно на окрашивание тканей расходуется около 5 трлн л воды во всем мире — это равно 2 млн бассейнов для Олимпийских игр. В сфере фаст-фэшн в основном используются синтетические красители. Помимо потребления водных ресурсов, они также содержат вредные химические вещества.

В производстве натуральных красителей химикаты не используются, но они нужны, чтобы закрепить цвет на ткани.

Технология Colorifix не нуждается в химикатах: она производит, наносит и фиксирует пигмент с помощью биологического процесса. В этом году компания стала финалистом международной премии в области экологии Earthshot Prize.

Как объясняет Кристофер Хантер, главный операционный директор Colorifix, вместо того чтобы извлекать пигмент из живого организма, компания получает последовательность ДНК, отвечающую за то, как этот организм кодирует цвет.

Половина из 92 сотрудников компании — ученые, которые разрабатывают способы выращивать пигменты для различных целей.

Фото в тексте: Colorifix

Клиенты Colorifix — производители сырья для модных домов и брендов. Модель дистрибуции децентрализована: компания обучает производителей выращивать цвета прямо на их объектах, где устанавливает оборудование для ферментации. Оно представляет собой модульную систему, которую можно расширять в зависимости от размера предприятия.

Colorifix уже сотрудничает с производителями из Португалии и Италии, а в следующем году начнет работать в Индии, Бразилии и других странах.

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Фото на обложке: MikroKon / Shutterstock