13 вещей, которые были изобретены гораздо раньше, чем мы думаем

Кажется, что все современные технологии появились недавно, но на самом деле работа над ними велась десятками и даже сотнями лет. Вот некоторые из наиболее важных открытий, которые родились раньше, чем многие из нас.

Вакцинация (1796)

Эдвард Дженнер создал первую вакцину еще до начала XIX века. В роли вакцины выступил вирус коровьей оспы в зачаточной стадии, предназначавшийся для уничтожения оспы, которая поражала людей.

К Дженнеру пришла доярка Сара Нельмес с воспалениями на руках, вызванными коровьей оспой. Дженнер взял из них жидкость, а затем ввел ее под кожу восьмилетнему мальчику, своему первому подопытному.

Сначала у него поднялась температура, но болезнь быстро прошла. Позже Дженнер ввел мальчику вирус оспы и обнаружил, что у него выработался иммунитет.

Аккумулятор (1800)

20 марта аккумулятор Вольта, разработанный итальянским изобретателем Алессандро Вольта, будет отмечать свой 216-й день рождения.

Сначала Вольта назвал изобретение «искусственным электрическим органом». Это было связано с популярной в то время теорией, согласно которой для проведения электрического тока необходимы ткани животных.

Вместо них Вольта использовал сложенные металлические диски и пропитанные соляным раствором тряпки. Они провели электричество, и так появился аккумулятор.

Микрофон (1876)

Вскоре после того, как Александр Белл представил свое изобретение — телефон, немецкий клерк Эмиль Берлинер понял, что передатчик устройства довольно слаб.

Обладая лишь элементарными знаниями об электричестве, Берлинер принялся за работу над так называемым передатчиком со свободным контактом, который усиливал звук, исходивший от существующей модели телефона Белла.

Компания Белла, American Bell Telephone Company, была настолько впечатлена работой Берлинера, что сделала его сотрудником своей лаборатории.

Посудомоечная машина (1886)

В 1886 году, спустя несколько дней после Рождества, Жозефина Гарис Кохран подала запрос в Патентное ведомство США. Вот как выглядела конструкция, которую она хотела зарегистрировать: множество отсеков, подходящих по размеру под тарелки и чашки, располагались внутри проволочной клетки с вращающимся колесом, которое разбрызгивало горячую мыльную воду на грязную посуду.

Кохран основала компанию для производства своего изобретения, которая позже стала называться Kitchenaid.

Контактные линзы (1887)

Контактные линзы конца XIX века были сделаны из стекла и полностью покрывали глаза. Сначала их называли «склеральными линзами», подчеркивая связь с глазным белком. Изобрел контактные линзы производитель искусственных глаз Ф. А. Мюллер.

Эскалатор (1891)

Механизация лестниц началась на пороге XX века благодаря нью-йоркскому изобретателю Джесси Рено. Первая модель эскалатора от Рено была установлена ​​на Старом железном пирсе на Кони-Айленде. Изобретение быстро завоевало популярность среди шахтеров и заводских рабочих эпохи промышленной революции, которые могли сэкономить силы во время долгого пути на работу.

Автомагнитола (1919)

А. Х. Гребе, производитель радиостанций из Нью-Йорка, опробовал раннюю версию радио для машин, которое стало важной частью зарождающейся автокультуры 1920-х годов.

В устройство Гребе входили вакуумная трубка на заднем сиденье, небольшой мотор для ее питания и отдельная батарея для питания самого радио.

Искусственное сердце (1961)

С помощью доктора Генри Хеймлиха комик и чревовещатель Пол Винчелл подал патент на первое в мире искусственное сердце в 1961 году. Устройство включало в себя небольшой аккумуляторный блок, который нужно было носить на теле, и контролируемый им внутренний насос.

Хотя концепцию Винчелла одобрили два года спустя, только в 1982 году изобретение доктора Роберта Джарвика впервые было успешно имплантировано человеку.

Дрон (1964)

Первым беспилотным летательным аппаратом был Lockheed D-21B. На фотографии ниже это меньший из самолетов.

В период с 1969 по 1971 годы он проводил разведывательные миссии в воздушном пространстве противника над Китаем, но позже был отозван, поскольку часто падал, а президент Никсон представил более умные спутники для получения фотографий.

Интернет (1969)

Незадолго до полуночи 29 октября 1969 года инженеры из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отправляли Стэнфордскому научно-исследовательскому институту слово LOG по одной букве за раз в новой сети ARPANET. Это была примитивная система, но она содержала основные компоненты, которые в конечном итоге создали интернет в том виде, в каком знаем его мы.

Мобильный телефон (1973)

Самую первую модель мобильного телефона изобрел исследователь Motorola Мартин Купер. Прототип предлагал всего 30 секунд разговора и требовал 10 часов зарядки. Не говоря уже о том, что весил он почти 2,5 кг.

GPS (1978)

Navstar 1, первый достигший орбиты спутник, сделал это 29 февраля 1978 года. Он уже давно выведен с орбиты, но помог всему миру вступить в новую эру коммуникаций. Благодаря запуску 1978 года мы можем ругаться на телефоны за слишком настойчивые указания.

MP3-плеер (1979)

За два десятилетия до того, как Apple представила iPod, британский изобретатель Кейн Крамер подал патент на цифровой аудиоплеер, который он назвал IXI. Устройство было размером с пачку сигарет, обладало четырехкнопочной системой управления и могло вмещать около трех с половиной минут музыки.

«В считанные секунды, — гласила заявка, — живое выступление в Карнеги-холл может быть записано и представлено в магазинах по всему миру».

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