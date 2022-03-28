Как развивается корпоративный EdTech: онлайн-обучение, ИИ и Web3

В результате возобновился интерес к образовательным технологиям, ориентированным на компании. Теперь в некогда застойной индустрии царят инновации — переход в онлайн, индивидуализация и децентрализация.

На рынке труда не хватает сотрудников, обладающих актуальными навыками. Это побуждает организации обучать специалистов и повышать их квалификацию самостоятельно, а также всеми силами удерживать таланты.

Децентрализованные платформы

Web3 — концепция децентрализованного интернета, которая сейчас у всех на слуху, хотя немногие могут объяснить ее точное значение.

По словам партнера EdTech-инвестора Reach Capital Эстебана Сосника, то же самое происходит и в сфере корпоративных образовательных технологий: «Ходят слухи, что Web3-разработчики зарабатывают семизначные суммы, и это лишь потому, что их мало».

«Наблюдается огромное несоответствие между навыками, доступными на рынке, и спросом на них», — рассказывает Сосник.

Технологии развиваются слишком быстро, а из-за дефицита на рынке труда компании готовы хорошо платить, чтобы найти квалифицированных Web3-разработчиков или обучить своих текущих специалистов.

За последний год стали популярны такие термины, как:

DAO (decentralized autonomous organization, децентрализованная автономная организация);

DeFi (decentralized finance, децентрализованные финансовые сервисы);

криптовалюты;

NFT-токены.

Компании пришли к выводу, что вокруг этих концепций можно выстроить обучение.

Однако каким образом подтверждать квалификацию специалиста? Эту проблему пытается решить недавно созданный «метаверситет» Тима Коннорса под названием 101. Как утверждает Коннорс, цель 101 состоит в том, чтобы разработать новый механизм аттестации на основе знаний.

«Процесс получения диплома нужно сделать более прочным и прозрачным таким образом, чтобы доверие лежало не только на выпускающем этого диплома», — рассказывает он. Коннорс уверен, что в будущем люди смогут формировать репутацию в индустрии благодаря постоянству и прозрачности блокчейна.

Онлайн-обучение

Многие традиционные курсы повышения квалификации и получения новых навыков работают на асинхронной библиотеке контента. Теперь же все больше платформ предлагают интерактивный контент, возможность взаимодействовать с преподавателями и заниматься в группе с другими студентами.

Может показаться, что в этом нет ничего особенного. На деле же, как утверждает Сосник, «живое» обучение стало большим прорывом.

По словам Сосника, последние 5-10 лет компании уже приобретали решения для онлайн-обучения, например LinkedIn Learning, Coursera и Udemy. Однако это библиотеки контента, изучение которых требует большой мотивации.

Это привело к появлению большого количества онлайн- и гибридных программ, сочетающих в себе асинхронные и синхронные варианты обучения. Один из таких гибридных сервисов — Fusemachines, который предлагает курсы с преподавателями для специалистов в области ИИ для своих корпоративных партнеров.

Индивидуализированное обучение с использованием ИИ

Исследования показывают, что поддержка нейроразнообразия на рабочем месте повышает не только инклюзивность команды, но и ее продуктивность. Термин «нейроразнообразие» означает тот факт, что мозг разных людей устроен и работает немного по-разному.

Сосник считает, что ИИ помогает сделать обучение более индивидуальным. Эту тенденцию уже можно заметить в программах, предлагающих «обучение в процессе работы» — они дают подсказки для любого уровня знаний, когда человек выполняет какие-либо задачи.

В качестве примера такого сервиса Сосник приводит ИИ-ассистента для создания текстов Grammarly. «Это своего рода переворачивание обучения: вместо того, чтобы кто-то учил вас чему-либо, он просто предоставляет обратную связь по вашей работе», — рассказывает он.

ИИ-помощник в написании кода Copilot — еще один пример инструмент, который движет нас к будущему, где обучение адаптировано под потребности человека. Его способность помогать писать код прямо во время работы как удивила, так и напугала некоторых пользователей.

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Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock