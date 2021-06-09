Samsung разрабатывает устройство, способное растягиваться до 30% и измерять сердцебиение

Помимо складных смартфонов , Samsung также работает над созданием более гибких дисплеев. Последней инновационной разработкой корейской компании стал OLED-экран со встроенным кардиомонитором, который прикрепляется к коже и способен растягиваться до 30%.

По данным Samsung, уже на ранней стадии разработки технология предоставляет более точные измерения в течение длительного периода времени, чем существующие носимые устройства. Компания считает, что проводимые ею испытания обеспечат коммерческое распространение растягиваемых девайсов с большими экранами, поддерживающими высокое разрешение. Samsung также ожидает, что технология будет активно применяться в сфере здравоохранения.

Фото в тексте: Samsung

Исследование уже прошло рецензирование и опубликовано в журнале Science Advances. Согласно ему, команда из Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), научно-исследовательского центра компании, создала носимое устройство с гибким экраном, которое предоставляет стабильные измерения, даже если оно растянуто в тысячу раз. Естественно, большинство устройств, имеющих определенную форму, просто ломаются при таких манипуляциях.

Чтобы этого не произошло, исследователи заменили пластик, используемых в существующих эластичных экранах, на эластомер — высокоэластичный и устойчивый материал.

Затем они изменили его молекулярный состав, чтобы повысить его устойчивость к нагреванию и снизить нагрузку при растяжении. Это позволило им интегрировать в гаджет полупроводник.

В области эластомера команда также поместила эластичный электродный материал (растрескивающийся метал), устойчивый к деформации. По словам одного из исследователей Енджуна Ли, это «позволило пространству и проводным электродам между пикселями растягиваться и сжиматься без повреждения самих OLED-пикселей».

Команда считает: эксперимент показал, что растягиваемые девайсы можно оснастить датчиками здоровья и полупроводниками, аналогичными тем, что используются в современных носимых устройствах, таких как Apple Watch. Более того, они утверждают, что их разработка лучше адаптируется к движениям, если прикрепить ее к коже. Это позволяет более точно измерять сердцебиение пользователя в режиме реального времени.

В процессе испытаний команда обнаружила, что движения запястья не мешают устройству работать, даже если оно растянуто на 30%. Ему также удалось уловить в 2,4 раза более сильный сигнал сердцебиения по сравнению с фиксированным кремниевым датчиком.

На данный момент команда работает над повышением разрешения, гибкости и точности отслеживания, чтобы подготовить технологию к массовому производству. Предполагается, что в будущем гибкие экраны будут применяться для мониторинга периферической кислородной сатурации, показаний электромиограммы и кровяного давления.

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