Как поддерживать внимание аудитории во время вебинара

Писатель Шон Кун провел множество вебинаров. Все это время он работал над вовлеченностью зрителей, оценивая этот показатель с помощью опросов. Часы, проведенные в Zoom, Webex и Microsoft Teams не прошли зря: за два года ему удалось повысить средний показатель вовлеченности до 85%, и он точно знает, как завладеть вниманием слушателей. Приводим перевод его советов.

Используйте персональные приветствия

Все мы — уникальные личности и хотим соответствующего обращения. Чтобы сразу привлечь внимание аудитории, не пытайтесь приветствовать сразу всех. Посмотрите на каждого слушателя и поздоровайтесь с ним, используя указанное имя.

Если вебинар смотрят сотни или тысячи людей, зайдите в комнату пораньше и лично поприветствуйте присутствующих. Не пытайтесь здороваться с каждым — это будет нереально.

Это помогает задать нужный тон, создать позитивную атмосферу и привлечь тех, кто не вовлечен.

Совет подходит не только для приветствия. Откажитесь от фраз «Мы отлично поработали» или «Спасибо за вопросы». Обращайтесь к собеседникам по имени и благодарите каждого, кто высказал свое мнение. Чем чаще использовать имена, тем выше вовлеченность аудитории

Проведите обсуждение перед вебинаром

Как правило, некоторые из слушателей подключаются заранее. Не стоит включать музыку или сохранять неловкое молчание — эффективнее всего будет беседа.

Если вы ведете вебинар в паре с кем-то, можете завести непринужденный разговор, обсудив общие темы, которые найдут отклик у аудитории. Заранее озвучьте темы, на которые хотите поговорить.

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Например, однажды Шон и его соведущий упомянули решение правительства Сингапура выдавать ваучеры на $100, которые можно было потратить на услуги, связанные с туризмом, чтобы стимулировать местную экономику. Поскольку слушатели были из Сингапура, эта тема была для них актуальна, и они сразу начали активное обсуждение в чате.

Если вы проводите вебинар в одиночку, поговорите со своей аудиторией. Это поможет создать позитивную атмосферу, а слушатели будут вовлечены и готовы воспринимать контент.

Подведите итоги в чате

Разные люди по-разному воспринимают информацию. Одни предпочитают видеть, а другие слышать новое. Предложите аудитории разные варианты, чтобы слушатели лучше обработали информацию и не теряли вовлеченность.

Особенно полезно подвести итоги в чате, если в вебинаре не так много визуальных материалов или слайдов.

Если возможно, заранее проработайте материал и сформулируйте основные тезисы, разместив их прямо в чате. Таким образом, во время выступления у вас будет меньше задач, и вы сможете активнее следить за вниманием слушателей.

Кроме того, чем больше аудитория мероприятия, чем выше риск, что люди будут отвлекаться. Готовый список тезисов в чате поможет им быстро вернуться к обсуждению.

Продумайте практические задания

Рано или поздно внимание аудитории падает. Поэтому постарайтесь чередовать выступление спикера с заданиями для слушателей.

Это не просто развлечение: правильный подход поможет собрать полезные данные для вовлечения аудитории и даже закрепить материал.

Например, начните вебинар, задав вопрос о демографии слушателей или сфере их работы. Это поможет вам привести актуальные примеры и избежать тех, которые будут непонятны.

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Чтобы закрепить полученную информацию, проведите опрос ближе к концу вебинара. Он будет особенно захватывающим, если за правильные ответы можно будет получить приз или занять первую строчку рейтинга слушателей.

Постарайтесь добавить несколько форматов заданий, чтобы сохранить остроту восприятия аудитории. Этот подход точно оценят по достоинству.

Задавайте вопросы

Современные технологии позволяют слушателям вебинара активно участвовать в обсуждениях. Позволяйте им задавать вопросы.

Это поможет переключиться с режима слушания на переработку информации и подготовку ответа. Таким образом, выступление не превратится в однообразный монолог, чем часто грешат организаторы онлайн-мероприятий.

Вопросы не должны быть очень сложными. Даже если от слушателей требуется просто «да» или «нет», это уже поможет поддержать внимание. Подойдет и риторический вопрос — главное не перестараться.

Размещайте в чате напоминания

Вполне естественно, что слушатели вебинара будут упускать важную информацию. Причины могут быть разными — опоздание, недостаток опыта или внешние факторы, которые заставили отвлечься.

Помогите им, размещая в чате важные напоминания: сколько продлится перерыв, когда возобновится вебинар, сколько слайдов будет представлено.

Писатель Шон Кун признает, что на всех его вебинарах люди продолжали спрашивать об этом, вне зависимости от количества напоминаний до, во время или по итогам мероприятия. Организатору стоит смириться с этим и представить как можно больше подсказок.

Этот проактивный подход продемонстрирует, что вы хотите обеспечить аудитории наилучший опыт и пытаетесь предупредить все вопросы и опасения.

Не стесняйтесь высказывать свое мнение и делиться всей доступной информацией. Эти 6 советов помогут удерживать внимание аудитории и сохранять ее вовлеченность во время вебинара. Практикуйтесь, пока эти приемы не войдут в привычку, и очень скоро вы сможете впечатлить слушателей.

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