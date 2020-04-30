Rusbase рассказывает, как компании по всему миру, не имеющие отношения к медицине, вносят свой вклад в борьбу с COVID-19. Технологические гиганты выпускают медицинские маски, а дома моды — одежду для врачей.

Как компании со всего мира помогают в борьбе с коронавирусом