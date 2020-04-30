Истории
Как компании со всего мира помогают в борьбе с коронавирусом
Истории
Анна Оленькова
Rusbase рассказывает, как компании по всему миру, не имеющие отношения к медицине, вносят свой вклад в борьбу с COVID-19. Технологические гиганты выпускают медицинские маски, а дома моды — одежду для врачей.
Как компании со всего мира помогают в борьбе с коронавирусомАнна Оленькова
- IKEA производит медицинские маски, санитайзеры, козырьки и одноразовые фартуки для больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. На ранних стадиях пандемии компания поставляла товары для медицинского персонала в Китае, сейчас — в Европу.
- КамАЗ производит защитные костюмы и маски. Комплекты бесплатно предоставляют клиникам Набережных Челнов для медицинских работников.
- Procter & Gamble ввела в эксплуатацию линии по производству санитайзеров и медицинских масок. Товары передаются больницам, органам здравоохранения, гуманитарным организациям, а также сотрудникам самой компании, которые заняты на производстве.
- Дом моды Armani шьет спецодежду для врачей на четырех своих производственных площадках в Италии.
- LVMH, владеющий брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, производит антисептики и передает их медицинским учреждениям. В компании пообещали производить антисептики так долго, как этого потребует ситуация.
- Производитель бытовых приборов Dyson совместно с The Technology Partnership р
азработал CoVent — аппарат искусственной вентиляции легких. «Сердцем» нового устройства стал двигатель Dyson с цифровым управлением, который был адаптирован для удовлетворения клинических потребностей пациентов с коронавирусом. Устройство портативно и работает на батареях, его можно использовать в полевых госпиталях и при транспортировке больных.
Аппарат искусственной вентиляции легких CoVent
- Люксовый концерн Kering, куда входят бренды Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta, шьет защитные маски для врачей.
- Pernod Ricard, выпускающий водку Absolut и виски Jameson Irish Whisky, производит на своих заводах дезинфицирующие средства и поставляет в больницы и муниципальные учреждения.
- Apple производит медицинские маски, состоящие из прозрачного пластика и ремня. Они получили название iShield. Компания поставляет маски в больницы для защиты медицинского персонала, которые лечит больных коронавирусом. Каждая маска собирается менее, чем за 2 минуты. Всего компания в неделю выпускает миллион таких масок.
Фото на обложке: JeniFoto / Shutterstock
Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020
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