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Истории

Как компании со всего мира помогают в борьбе с коронавирусом

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Rusbase рассказывает, как компании по всему миру, не имеющие отношения к медицине, вносят свой вклад в борьбу с COVID-19. Технологические гиганты выпускают медицинские маски, а дома моды — одежду для врачей.

Как компании со всего мира помогают в борьбе с коронавирусом
  • IKEA производит медицинские маски, санитайзеры, козырьки и одноразовые фартуки для больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. На ранних стадиях пандемии компания поставляла товары для медицинского персонала в Китае, сейчас — в Европу.
  • КамАЗ производит защитные костюмы и маски. Комплекты бесплатно предоставляют клиникам Набережных Челнов для медицинских работников.
  • Procter & Gamble ввела в эксплуатацию линии по производству санитайзеров и медицинских масок. Товары передаются больницам, органам здравоохранения, гуманитарным организациям, а также сотрудникам самой компании, которые заняты на производстве.

  • Дом моды Armani шьет спецодежду для врачей на четырех своих производственных площадках в Италии.
  • LVMH, владеющий брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, производит антисептики и передает их медицинским учреждениям. В компании пообещали производить антисептики так долго, как этого потребует ситуация.
  • Производитель бытовых приборов Dyson совместно с The Technology Partnership разработал CoVent — аппарат искусственной вентиляции легких. «Сердцем» нового устройства стал двигатель Dyson с цифровым управлением, который был адаптирован для удовлетворения клинических потребностей пациентов с коронавирусом. Устройство портативно и работает на батареях, его можно использовать в полевых госпиталях и при транспортировке больных.

Аппарат искусственной вентиляции легких CoVent

  • Люксовый концерн Kering, куда входят бренды Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta, шьет защитные маски для врачей.
  • Pernod Ricard, выпускающий водку Absolut и виски Jameson Irish Whisky, производит на своих заводах дезинфицирующие средства и поставляет в больницы и муниципальные учреждения.
  • Apple производит медицинские маски, состоящие из прозрачного пластика и ремня. Они получили название iShield. Компания поставляет маски в больницы для защиты медицинского персонала, которые лечит больных коронавирусом. Каждая маска собирается менее, чем за 2 минуты. Всего компания в неделю выпускает миллион таких масок.
Фото на обложке: JeniFoto / Shutterstock

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30 апреля 2020

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30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

30 апреля 2020

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