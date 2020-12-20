Три основных тренда в ESG-инвестировании

Изменение климата

Более 90% климатологов уверены, что изменение климата реально, а человеческий фактор, по крайней мере, частично влияет на этот процесс. Бороться с пагубными последствиями для окружающей среды многим развитым странам мешают как политические, так и практические препятствия. Тем не менее небольшой прогресс в этой сфере был достигнут, а ESG-инвесторы могут получать прибыль, вкладываясь в дело, в которое они верят.

Закон о торговле эмиссионными квотами поможет снизить использование невозобновляемых источников энергии, таких как нефть и уголь. Однако, чтобы их заменить, нужно развивать возобновляемую энергетику: строить ветряные, солнечные и атомные электростанции. ESG-инвесторам, заинтересованным в проблеме изменения климата, следует вкладываться в это направление.

Равная оплата труда

По данным некоторых политиков и активистов, за выполнение одних и тех же обязанностей женщины получают меньше, чем мужчины. Так, в США разница в оплате в среднем составляет 22%. Тем не менее некоторые ставят под вопрос методы, использованные для составления статистики. Но независимо от точности этих данных, эта область представляет огромные возможности для ESG-инвесторов.

Многие корпорации уже приняли меры для решения этой проблемы, чтобы показать себя в лучшем свете. Инвесторам, которые уверены в актуальности гендерного разрыва в зарплатах, следует рассмотреть вложения в компании, которые продемонстрировали стремление его устранить.

Вознаграждение руководителей

Несмотря на то, что многие крупные корпорации заявляют об уменьшении вознаграждений руководителей до разумных пределов, эта проблема сохраняет актуальность для ESG-инвесторов. CEO нескольких компаний добровольно снизили размер годовой компенсации, однако стоит отметить, что до принятия этого решения они уже были довольно состоятельны.

ESG-инвесторам, которые считают, что крупные компенсации руководству подрывают экономику, стоит обратить внимание на компании, проявляющие инициативу в этом вопросе.

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