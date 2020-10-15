Как понять, что вы готовы к новым рабочим обязанностям? Задайте себе эти четыре вопроса

Пандемия по-разному сказалась на сотрудниках компаний. Одни работают на пределе возможностей, другие готовы взять дополнительные проекты. Стоит ли увеличивать свою рабочую нагрузку? Профессор психологии и маркетинга Техасского университета в Остине Арт Маркман предлагает четыре вопроса, которые помогут это понять.

Вы облегчите работу другим людям?

Эффективную компанию можно сравнить с жилым кварталом, где все соседи хорошо общаются друг с другом. Жители таких кварталов дают в долг и присматривают за домами соседей, когда те уезжают в отпуск.

Вы можете использовать свободное время в рабочем графике для помощи коллегам, которые испытывают сложности во время пандемии. Возьмите на себя часть их задач. Скорее всего, в будущем это окупится: коллеги помогут с вашим проектом, когда это понадобится. Кроме того, работодатель будет считать вас ценным командным игроком.

Новый проект поможет вашему профессиональному развитию?

Карьера развивается по спирали: вы получаете работу, учитесь выполнять ее хорошо, а затем переходите на новое место с лучшими условиями и все повторяется. Если вы поняли, что легко справляетесь с рабочими обязанностями, можно изучить новые навыки.

Вы можете пройти образовательный курс, чтобы получить новые знания и стать более востребованным специалистом. Но есть и другой вариант — взять дополнительный проект на вашей работе. Так вы получите необходимые навыки и покажете руководителям, что готовы к самостоятельным действиям.

Насколько это необходимо компании?

Возможно, новые рабочие обязанности не помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Зато они могут поддержать бизнес в трудный период. Во время пандемии многие компании пытаются выжить, и им необходима помощь всех сотрудников.

Если у вас есть силы и время для дополнительной работы, почему бы не выполнить ее? Но сделайте так, чтобы вашу инициативу заметили и оценили по достоинству: расскажите начальству о затратах на дополнительный проект и его результатах.

Чего от меня потребует дополнительная работа?

Возможность взять дополнительную работу не означает, что должны это делать. Силы, время, энергия и другие ресурсы ограничены. Если мы тратим их на новый проект, от чего-то придется отказаться — как от поездки на море после оформления ипотеки.

Подумайте, что будете делать, если не возьмете на себя новые рабочие обязанности. Возможно, вам удастся использовать время более эффективно: изучить новый язык программирования, записаться на образовательный курс или просто отдохнуть. Сначала изучите все альтернативы, а затем принимайте решение о дополнительной работе.