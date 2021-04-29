Facebook рассказала о том, как обновление Apple iOS 14.5 повлияет на ее рекламный бизнес

28 апреля Facebook разослала своим рекламодателям документ, в котором подробно описывалось, как новые настройки конфиденциальности обновления Apple iOS 14.5 повлияют на рекламные кампании. Вот какие изменения предстоит пережить компании и какие меры она собирается предпринять.
Документ, который попал в руки журналистов Insider, уточняет информацию, опубликованную в блоге Facebook 26 апреля, где компания консультирует рекламодателей о том, как подготовиться к изменениям.
Facebook предупреждает: результаты рекламных кампаний будут колебаться, а размер аудитории сокращаться по мере того, как пользователи будут обновлять свои устройства Apple в ближайшие недели. Facebook и Instagram автоматически отключат этих пользователей от настроек отслеживания.
Подобные письма рассылаются рекламодателям в преддверии больших изменений, связанных с нововведениями Apple, Google и прочими компаниями. Многие эксперты подтверждают: число пользователей, разрешающих использовать их данные, может снизиться, а потому стоить готовиться к запуску рекламы без cookie.
28 апреля Facebook представила отчет о доходах: выручка компании выросла на 48% в годовом исчислении и достигла $26,17 млрд. Во время обсуждения CRO Дэвид Венер предупредил аналитиков о том, что нововведения Apple могут повлиять на доходы Facebook за второй квартал.
Суть документа
20 апреля Apple подтвердила, что общедоступный релиз iOS 14.5 начнется на следующей неделе. Обновление потребует от приложений в App Store запрашивать разрешение на отслеживание пользователей в приложениях и сайтах с целью запуска рекламы и измерения ее эффективности. Это коснется продуктов, принадлежащих сторонним компаниям. Запрос будет осуществляться с помощью фреймворка AppTrackingTransparency (ATT).
В связи с этим Facebook запустит новые функции и протоколы передачи данных для рекламодателей, включая API SKAdNetwork (SKAN) от Apple и Aggregated Event Measurement (AEM) от Facebook. Сроки их запуска будут зависеть от даты релиза iOS 14.5.
Вот какие изменения произойдут.
После выпуска Apple iOS 14.5
- Постепенное распространение. Facebook рассчитывает, что обновление устройств займет несколько недель и не окажет резкого влияния на отчеты о событиях iOS.
- Отключение пользователей по умолчанию. Когда пользователь обновится до iOS 14.5 и запустит приложение Facebook или Instagram, система обнаружит обновление и автоматически отключит их от отслеживания на этом устройстве.
После запуска новых функций и протоколов передачи данных для рекламодателей Facebook
Резкие изменения в кампаниях для приложений.
- Рекламодатели приложений, не поддерживающих API SKAdNetwork от Apple через интеграцию своих бизнес-инструментов (например, SDK Facebook), не смогут создавать кампании по установке приложений (Mobile App Install), нацеленные на устройства с версиями iOS 14.5 и выше. Для этих устройств также будет прекращена работа текущих кампаний.
- Все приостановки кампаний API SKAdNetwork и изменения настроек схем конверсий вызовут 72-часовой сброс всех активных кампаний App Event Optimization (AEO) и Value Optimization (VO) для iOS 14, чтобы минимизировать риск неправильной атрибуции.
Резкие изменения в отчетах (приложений и сайтов). Они вступят в силу в день обновления Apple.
- Будут смоделированы данные об отключении пользователей от отслеживания CTR за один день.
- Настройки атрибуции по CTR (кликам) за семь дней и по VTR (просмотрам) за 1 день не будут включать события iOS 14.5.
- Разбивка по действиям и демографическим данным будет недоступна для сторонних событий.
- Настройка атрибуции по умолчанию изменится на CTR за семь дней для новых рекламных объявлений и кампаний по веб-событиям.
- Настройки атрибуции CTR за 28 дней, VTR за семь и 28 дней будут полностью отключены вместе с функцией Comparing Windows.
- Метод атрибуции изменится с Impression Time на Conversion Time.
- Кампании по установке приложений для iOS 14.5 и выше будут использовать SKAN для атрибуции.
Постепенное внедрение кампаний с использованием веб-событий.
- Ожидается, что новый протокол передачи данных Aggregated Event Measurement (AEM) будет развертываться в течение двух недель или больше в случае возникновения проблем. Это значит, что со следующей недели не все рекламодатели столкнутся с ограничениями по проведению кампаний, в том числе ограничениями на события, доступные для оптимизации.
В последующие недели
- Распространение iOS 14.5 может повлиять на скорость доставки и получения отчетов, что приведет к колебаниям производительности и увеличению CPA.
- Спустя две недели 100% рекламодателей смогут использовать AEM, если Facebook не столкнется с проблемами в реализации.
- Рекламодатели могут оптимизировать не более 8 событий на домен при создании кампании.
- Показ рекламных объявлений будет приостановлен, если они оптимизированы для события, не настроенного для AEM.
- Рекламные объявления, для которых не выбран домен для отслеживания, также будут приостановлены.
- Изменения некоторых настроек веб-событий, включая перераспределение, на 72 часа автоматически приостановят рекламные объявления, затронутые изменением события (измененное событие и события с более низким приоритетом). Это поможет минимизировать риск неправильной атрибуции.
- По мере распространения iOS 14.5 отключенные пользователи будут автоматически исключены из отдельных целевых аудиторий. Это может привести к уменьшению их размера.
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