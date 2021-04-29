Facebook рассказала о том, как обновление Apple iOS 14.5 повлияет на ее рекламный бизнес

28 апреля Facebook разослала своим рекламодателям документ, в котором подробно описывалось, как новые настройки конфиденциальности обновления Apple iOS 14.5 повлияют на рекламные кампании. Вот какие изменения предстоит пережить компании и какие меры она собирается предпринять.

Документ, который попал в руки журналистов Insider, уточняет информацию, опубликованную в блоге Facebook 26 апреля, где компания консультирует рекламодателей о том, как подготовиться к изменениям.

Facebook предупреждает: результаты рекламных кампаний будут колебаться, а размер аудитории сокращаться по мере того, как пользователи будут обновлять свои устройства Apple в ближайшие недели. Facebook и Instagram автоматически отключат этих пользователей от настроек отслеживания.

Подобные письма рассылаются рекламодателям в преддверии больших изменений, связанных с нововведениями Apple, Google и прочими компаниями. Многие эксперты подтверждают: число пользователей, разрешающих использовать их данные, может снизиться, а потому стоить готовиться к запуску рекламы без cookie.

28 апреля Facebook представила отчет о доходах: выручка компании выросла на 48% в годовом исчислении и достигла $26,17 млрд. Во время обсуждения CRO Дэвид Венер предупредил аналитиков о том, что нововведения Apple могут повлиять на доходы Facebook за второй квартал.

Суть документа

20 апреля Apple подтвердила, что общедоступный релиз iOS 14.5 начнется на следующей неделе. Обновление потребует от приложений в App Store запрашивать разрешение на отслеживание пользователей в приложениях и сайтах с целью запуска рекламы и измерения ее эффективности. Это коснется продуктов, принадлежащих сторонним компаниям. Запрос будет осуществляться с помощью фреймворка AppTrackingTransparency (ATT).

В связи с этим Facebook запустит новые функции и протоколы передачи данных для рекламодателей, включая API SKAdNetwork (SKAN) от Apple и Aggregated Event Measurement (AEM) от Facebook. Сроки их запуска будут зависеть от даты релиза iOS 14.5.

Вот какие изменения произойдут.

После выпуска Apple iOS 14.5

Постепенное распространение. Facebook рассчитывает, что обновление устройств займет несколько недель и не окажет резкого влияния на отчеты о событиях iOS.

Facebook рассчитывает, что обновление устройств займет несколько недель и не окажет резкого влияния на отчеты о событиях iOS. Отключение пользователей по умолчанию. Когда пользователь обновится до iOS 14.5 и запустит приложение Facebook или Instagram, система обнаружит обновление и автоматически отключит их от отслеживания на этом устройстве.

После запуска новых функций и протоколов передачи данных для рекламодателей Facebook

Резкие изменения в кампаниях для приложений.

Рекламодатели приложений, не поддерживающих API SKAdNetwork от Apple через интеграцию своих бизнес-инструментов (например, SDK Facebook), не смогут создавать кампании по установке приложений (Mobile App Install), нацеленные на устройства с версиями iOS 14.5 и выше. Для этих устройств также будет прекращена работа текущих кампаний.

Все приостановки кампаний API SKAdNetwork и изменения настроек схем конверсий вызовут 72-часовой сброс всех активных кампаний App Event Optimization (AEO) и Value Optimization (VO) для iOS 14, чтобы минимизировать риск неправильной атрибуции.

Резкие изменения в отчетах (приложений и сайтов). Они вступят в силу в день обновления Apple.

Будут смоделированы данные об отключении пользователей от отслеживания CTR за один день.

Настройки атрибуции по CTR (кликам) за семь дней и по VTR (просмотрам) за 1 день не будут включать события iOS 14.5.

Разбивка по действиям и демографическим данным будет недоступна для сторонних событий.

Настройка атрибуции по умолчанию изменится на CTR за семь дней для новых рекламных объявлений и кампаний по веб-событиям.

Настройки атрибуции CTR за 28 дней, VTR за семь и 28 дней будут полностью отключены вместе с функцией Comparing Windows.

Метод атрибуции изменится с Impression Time на Conversion Time.

Кампании по установке приложений для iOS 14.5 и выше будут использовать SKAN для атрибуции.

Постепенное внедрение кампаний с использованием веб-событий.

Ожидается, что новый протокол передачи данных Aggregated Event Measurement (AEM) будет развертываться в течение двух недель или больше в случае возникновения проблем. Это значит, что со следующей недели не все рекламодатели столкнутся с ограничениями по проведению кампаний, в том числе ограничениями на события, доступные для оптимизации.

В последующие недели

Распространение iOS 14.5 может повлиять на скорость доставки и получения отчетов, что приведет к колебаниям производительности и увеличению CPA.

Спустя две недели 100% рекламодателей смогут использовать AEM, если Facebook не столкнется с проблемами в реализации.

Рекламодатели могут оптимизировать не более 8 событий на домен при создании кампании.

Показ рекламных объявлений будет приостановлен, если они оптимизированы для события, не настроенного для AEM.

Рекламные объявления, для которых не выбран домен для отслеживания, также будут приостановлены.

Изменения некоторых настроек веб-событий, включая перераспределение, на 72 часа автоматически приостановят рекламные объявления, затронутые изменением события (измененное событие и события с более низким приоритетом). Это поможет минимизировать риск неправильной атрибуции.

По мере распространения iOS 14.5 отключенные пользователи будут автоматически исключены из отдельных целевых аудиторий. Это может привести к уменьшению их размера.

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