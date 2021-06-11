Facebook планирует запустить сервис почтовых рассылок по подписке

В свое время сервис Substack изменил привычную работу с почтовыми рассылками. В этом году Twitter купил конкурента Substack и запустил собственную версию подобной платформы. Теперь очередь за Facebook: социальная сеть также готовится реализовать сервис рассылок под названием Bulletin. Запуск запланирован на конец июня.

Как и другие подобные сервисы, Bulletin позволяет подписываться на рассылки от любимых авторов и получать доступ к контенту на интересующую тематику прямо в почтовом ящике. Сервис будет включать как бесплатные, так и платные опции.

Главная особенность нового продукта — это аудитория Facebook, которая насчитывает 2,85 млрд пользователей по всему миру, а также способность площадки таргетировать и сегментировать читателей, потенциально готовых платить за рассылки.

«Платформа отлично умеет находить растущие сообщества», — говорит писатель, который вел переговоры с Facebook о присоединении к Bulletin. Представители Facebook отказались от комментариев.

Несмотря на то, что компания планирует использовать Facebook для продвижения Bulletin, сам продукт будет существовать отдельно от соцсети. Если нажать на ссылку Bulletin в Facebook, откроется новое окно, где можно будет подписаться на рассылку новостей. Это делается отчасти для того, чтобы избежать уплаты 30% комиссии, которую Apple и Google взимают за транзакции в мобильных приложениях. Дизайн сервиса также будет отличаться от Facebook.

На момент запуска Bulletin будет ограничен несколькими десятками авторов, с которыми Facebook заключил контракты. Компания сознательно не сотрудничает с авторами политического и провокационного контента.

Фото: Shutterstock

В первую группу авторов рассылок войдут люди, освещающие темы спорта, моды, окружающей среды и местных новостей. Facebook ранее заявлял, что планирует инвестировать не менее $5 млн для «поддержки местных журналистов, заинтересованных в работе с Bulletin».

Facebook знает, что убедить писателей присоединиться к новостному проекту будет непросто. Поэтому, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, компания предлагает партнерам двухлетние контракты с возможностью отказаться от участия в программе после первого года сотрудничества. Для сравнения: Substack предлагает некоторым писателям аванс за первый год сотрудничества в рамках программы Substack Pro.

Неизвестно, будет ли у авторов возможность дополнительно зарабатывать на продаже подписок. Компания ранее заявляла, что не собирается взимать комиссию с доходов писателей от подписки. Substack удерживает 10% от выручки авторов с платных подписок, а Twitter Revue — 5%. Все три компании заявляют, что авторы могут сохранить свою базу подписчиков после увольнения.

Однако даже в случае успеха этого продукта, он не сможет приносить компании столько же выручки, сколько Facebook получает от рекламодателей. Только за первые 3 месяца 2021 года реклама принесла корпорации $9,5 млрд. Согласно одному источнику, близкому к компании, Facebook заплатила более $6 млн за покупку URL-адреса Bulletin.com.

Новый сервис действительно отвечает общественным интересам CEO Марка Цукерберга. Он заявлял о поддержке авторов контента, когда обнародовал планы Facebook по созданию набора аудиопродуктов, включая проигрыватель подкастов и клон Clubhouse. В конечном счете компания может создать сервис, где писатель смог бы добавлять аудиозаписи или проводить трансляции по подписке.

В случае успеха Bulletin и его конкуренты станут хорошим инструментом и источником дополнительного дохода для журналистов и писателей.

Источник.