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Как проходит собеседование на должность аналитика данных в Facebook

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Facebook ежемесячно пользуются примерно 2,5 млрд человек. Это означает, что ежедневно соцсеть обрабатывает более 2,5 млрд единиц контента и более 500 Тб данных. Неудивительно, что при таком объеме требуется много аналитиков данных.

В этой статье мы рассмотрим, чем занимается такой специалист в Facebook, какими навыками он должен обладать и как проходит собеседование на эту должность.

Как проходит собеседование на должность аналитика данных в Facebook

Роль аналитика данных в Facebook

Facebook использует данные для улучшения и оптимизации всего, что только можно: от продуктов до маркетинговых стратегий, внутренних операций и многого другого. По этой причине аналитики данных в Facebook работают во множестве самых разных команд и являются многофункциональными специалистами. Обычно они создают визуализации и отчеты, предоставляют аналитическую поддержку и проводят исследовательский анализ.

Требуемые навыки

Они зависят от команды, но в целом должны быть примерно такими.

  • Количественный анализ и применение SQL при работе с большими наборами данных на таких распределенных вычислительных платформах, как Hive, Hadoop и Redshift (от двух лет)
  • Создание визуализаций и отчетов с помощью таких инструментов, как Tableau и Domo (от двух лет)
  • Обработка и анализ наборов данных, их интерпретации для принятия бизнес-решений
  • Обсуждение результатов анализа с продуктовыми командами и руководством для влияния на общую стратегию продукта

Команды аналитиков данных в Facebook

В Facebook есть сотни команд, в которых может работать аналитик данных, но ниже приведены примеры подразделений, которые нанимают таких специалистов сейчас.

  • Операции с цифровыми правами
  • Аналитика для HR-решений
  • Потребительские исследования
  • Коммерческое партнерство
  • Команда по устойчивому развитию
  • Юридические вопросы

Чем различаются аналитик данных и дата-сайентист в Facebook

Часто возникает путаница между задачами аналитика данных и дата-сайентиста. Аналитики изучают данные, чтобы обнаружить тенденции, и создают визуализации, чтобы поделиться своими находками с компанией. Обычно от них требуется делать запросы и визуализировать данные с помощью инструментов наподобие Tableau.

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Задачи дата-сайентистов несколько шире. Эти специалисты нуждаются в большем арсенале навыков и знаний, в том числе по информатике, математике и статистике. Как правило, они берут на себя более сложные проекты, которые охватывают такие процессы, как моделирование машинного обучения, обработка данных и многое другое.

В Facebook есть еще две должности, связанные с анализом данных: аналитик роста и продуктовый аналитик. Их задачи похожи на задачи аналитика данных, но они больше сфокусированы на показателях, касающихся роста и продукта соответственно.

Нередко после собеседования на роль аналитика данных рекрутер отправляет кандидата к коллегам, которые ищут продуктовых аналитиков, дата-сайентистов или аналитиков роста. Так происходит, если навыки соискателя больше подходят на одну из этих ролей. Он также может проходить собеседования сразу на несколько должностей в Facebook.

Процесс собеседования

Обычно рекрутеры общаются с претендентом на должность аналитика данных две-три недели, но иногда этот процесс длится больше месяца. Обычно он состоит из двух частей.

1. Вводные звонки

Обычно это два вызова, каждый из которых занимает 30-45 минут.

A. Разговор с рекрутером

Обычно в первый раз звонит рекрутер. Цель этого разговора — познакомиться с кандидатом и рассказать ему о должности и команде. Рекрутер расспросит об опыте работы и поинтересуется, почему соискатель выбрал Facebook. Это происходит редко, но он также может задать пару технических вопросов, касающихся SQL. На данном этапе рекрутер должен убедиться, что претендент на должность искренне заинтересован в ней, что он умеет выстраивать коммуникацию и не демонстрирует явных стоп-сигналов.

B. Разговор с менеджером по найму

Во второй раз позвонит менеджер по найму, который также поинтересуется опытом работы и попросит рассказать о профессиональных решениях из прошлого. Вот как это может звучать.

  • Расскажите о случае, когда вы начали анализ с определенными ожиданиями, а затем получили неожиданные результаты.
  • Расскажите о проекте, которым вы управляли, и опишите его от начала до конца.

2. Собеседование в офисе

После разговоров по телефону идут собеседования в офисе, которые обычно состоят из четырех 30-минутных раундов.

А. Технический раунд: SQL

SQL-часть технического раунда обычно представляет собой парное написание кода. Стоит ожидать, что интервьюер предоставит таблицы с данными и назовет проблемы, которые нужно решить. Задача может звучать следующим образом.

  • Учитывая статусы аккаунтов из таблицы, напишите запрос, который позволит узнать количество аккаунтов, которые были закрыты сегодня, но открыты вчера.

B. Технический раунд: аналитическое исследование

Интервьюер предложит рассмотреть кейс, связанный с данными. Соискатель должен будет проанализировать его, выдвинуть гипотезу и проверить ее. Кейс может касаться моделирования данных, бизнес-метрик и визуальной отчетности.

C-D. Тестирование на соответствие корпоративной культуре

Потенциальному сотруднику будут задавать вопросы о поведении в разных ситуациях, чтобы лучше узнать его стиль работы, личные особенности и отношение к тем или иным вопросам. HR-менеджерам необходимо убедиться, что он впишется в команду.

Советы для соискателей

  • Задавайте уточняющие вопросы. Это особенно важно в раунде с исследованием. Интервьюеры часто не предоставляют всю информацию, необходимую для решения задачи. Они хотят увидеть, что кандидат умеет логически мыслить и задавать правильные вопросы.
  • Изложите свои предположения в любом случае. Сделайте это, даже если в предоставленной информации есть пробелы, но интервьюер не дает больше данных.
  • Объясните ход рассуждений. Это нужно, чтобы продемонстрировать свой образ мышления. Здесь важен не только ответ, но и путь к нему.
  • Изучите культуру Facebook и пять основных ценностей компании. На собеседовании рекрутеры будут следить за тем, чтобы вы упомянули эти ценности, говоря о прошлом опыте.

Примеры вопросов

  • Если бы не было дубликатов, вы бы использовали UNION или UNION ALL?
  • Приведите пример, когда вы работали с большой базой данных и смогли получить инсайты.
  • Как вы можете обнаружить падение числа пользователей Instagram-историй?
  • Как бы вы оценили успех раздела «Мероприятия» в Facebook? Можете ли вы предложить план его монетизации?

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