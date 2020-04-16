Как проходит собеседование на должность аналитика данных в Facebook

В этой статье мы рассмотрим, чем занимается такой специалист в Facebook, какими навыками он должен обладать и как проходит собеседование на эту должность.

Facebook ежемесячно пользуются примерно 2,5 млрд человек. Это означает, что ежедневно соцсеть обрабатывает более 2,5 млрд единиц контента и более 500 Тб данных. Неудивительно, что при таком объеме требуется много аналитиков данных.

Роль аналитика данных в Facebook

Facebook использует данные для улучшения и оптимизации всего, что только можно: от продуктов до маркетинговых стратегий, внутренних операций и многого другого. По этой причине аналитики данных в Facebook работают во множестве самых разных команд и являются многофункциональными специалистами. Обычно они создают визуализации и отчеты, предоставляют аналитическую поддержку и проводят исследовательский анализ.

Требуемые навыки

Они зависят от команды, но в целом должны быть примерно такими.

Количественный анализ и применение SQL при работе с большими наборами данных на таких распределенных вычислительных платформах, как Hive, Hadoop и Redshift (от двух лет)

Создание визуализаций и отчетов с помощью таких инструментов, как Tableau и Domo (от двух лет)

Обработка и анализ наборов данных, их интерпретации для принятия бизнес-решений

Обсуждение результатов анализа с продуктовыми командами и руководством для влияния на общую стратегию продукта

Команды аналитиков данных в Facebook

В Facebook есть сотни команд, в которых может работать аналитик данных, но ниже приведены примеры подразделений, которые нанимают таких специалистов сейчас.

Операции с цифровыми правами

Аналитика для HR-решений

Потребительские исследования

Коммерческое партнерство

Команда по устойчивому развитию

Юридические вопросы

Чем различаются аналитик данных и дата-сайентист в Facebook

Часто возникает путаница между задачами аналитика данных и дата-сайентиста. Аналитики изучают данные, чтобы обнаружить тенденции, и создают визуализации, чтобы поделиться своими находками с компанией. Обычно от них требуется делать запросы и визуализировать данные с помощью инструментов наподобие Tableau.

Задачи дата-сайентистов несколько шире. Эти специалисты нуждаются в большем арсенале навыков и знаний, в том числе по информатике, математике и статистике. Как правило, они берут на себя более сложные проекты, которые охватывают такие процессы, как моделирование машинного обучения, обработка данных и многое другое.

В Facebook есть еще две должности, связанные с анализом данных: аналитик роста и продуктовый аналитик. Их задачи похожи на задачи аналитика данных, но они больше сфокусированы на показателях, касающихся роста и продукта соответственно.

Нередко после собеседования на роль аналитика данных рекрутер отправляет кандидата к коллегам, которые ищут продуктовых аналитиков, дата-сайентистов или аналитиков роста. Так происходит, если навыки соискателя больше подходят на одну из этих ролей. Он также может проходить собеседования сразу на несколько должностей в Facebook.

Процесс собеседования

Обычно рекрутеры общаются с претендентом на должность аналитика данных две-три недели, но иногда этот процесс длится больше месяца. Обычно он состоит из двух частей.

1. Вводные звонки

Обычно это два вызова, каждый из которых занимает 30-45 минут.

A. Разговор с рекрутером

Обычно в первый раз звонит рекрутер. Цель этого разговора — познакомиться с кандидатом и рассказать ему о должности и команде. Рекрутер расспросит об опыте работы и поинтересуется, почему соискатель выбрал Facebook. Это происходит редко, но он также может задать пару технических вопросов, касающихся SQL. На данном этапе рекрутер должен убедиться, что претендент на должность искренне заинтересован в ней, что он умеет выстраивать коммуникацию и не демонстрирует явных стоп-сигналов.

B. Разговор с менеджером по найму

Во второй раз позвонит менеджер по найму, который также поинтересуется опытом работы и попросит рассказать о профессиональных решениях из прошлого. Вот как это может звучать.

Расскажите о случае, когда вы начали анализ с определенными ожиданиями, а затем получили неожиданные результаты.

Расскажите о проекте, которым вы управляли, и опишите его от начала до конца.

2. Собеседование в офисе

После разговоров по телефону идут собеседования в офисе, которые обычно состоят из четырех 30-минутных раундов.

А. Технический раунд: SQL

SQL-часть технического раунда обычно представляет собой парное написание кода. Стоит ожидать, что интервьюер предоставит таблицы с данными и назовет проблемы, которые нужно решить. Задача может звучать следующим образом.

Учитывая статусы аккаунтов из таблицы, напишите запрос, который позволит узнать количество аккаунтов, которые были закрыты сегодня, но открыты вчера.

B. Технический раунд: аналитическое исследование

Интервьюер предложит рассмотреть кейс, связанный с данными. Соискатель должен будет проанализировать его, выдвинуть гипотезу и проверить ее. Кейс может касаться моделирования данных, бизнес-метрик и визуальной отчетности.

C-D. Тестирование на соответствие корпоративной культуре

Потенциальному сотруднику будут задавать вопросы о поведении в разных ситуациях, чтобы лучше узнать его стиль работы, личные особенности и отношение к тем или иным вопросам. HR-менеджерам необходимо убедиться, что он впишется в команду.

Советы для соискателей

Задавайте уточняющие вопросы. Это особенно важно в раунде с исследованием. Интервьюеры часто не предоставляют всю информацию, необходимую для решения задачи. Они хотят увидеть, что кандидат умеет логически мыслить и задавать правильные вопросы.

Это особенно важно в раунде с исследованием. Интервьюеры часто не предоставляют всю информацию, необходимую для решения задачи. Они хотят увидеть, что кандидат умеет логически мыслить и задавать правильные вопросы. Изложите свои предположения в любом случае. Сделайте это, даже если в предоставленной информации есть пробелы, но интервьюер не дает больше данных.

Сделайте это, даже если в предоставленной информации есть пробелы, но интервьюер не дает больше данных. Объясните ход рассуждений. Это нужно, чтобы продемонстрировать свой образ мышления. Здесь важен не только ответ, но и путь к нему.

Это нужно, чтобы продемонстрировать свой образ мышления. Здесь важен не только ответ, но и путь к нему. Изучите культуру Facebook и пять основных ценностей компании. На собеседовании рекрутеры будут следить за тем, чтобы вы упомянули эти ценности, говоря о прошлом опыте.

Примеры вопросов

Если бы не было дубликатов, вы бы использовали UNION или UNION ALL?

Приведите пример, когда вы работали с большой базой данных и смогли получить инсайты.

Как вы можете обнаружить падение числа пользователей Instagram-историй?

Как бы вы оценили успех раздела «Мероприятия» в Facebook? Можете ли вы предложить план его монетизации?

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