Как проходит собеседование на должность аналитика данных в Facebook
Facebook ежемесячно пользуются примерно 2,5 млрд человек. Это означает, что ежедневно соцсеть обрабатывает более 2,5 млрд единиц контента и более 500 Тб данных. Неудивительно, что при таком объеме требуется много аналитиков данных.
В этой статье мы рассмотрим, чем занимается такой специалист в Facebook, какими навыками он должен обладать и как проходит собеседование на эту должность.
Роль аналитика данных в Facebook
Facebook использует данные для улучшения и оптимизации всего, что только можно: от продуктов до маркетинговых стратегий, внутренних операций и многого другого. По этой причине аналитики данных в Facebook работают во множестве самых разных команд и являются многофункциональными специалистами. Обычно они создают визуализации и отчеты, предоставляют аналитическую поддержку и проводят исследовательский анализ.
Требуемые навыки
Они зависят от команды, но в целом должны быть примерно такими.
- Количественный анализ и применение SQL при работе с большими наборами данных на таких распределенных вычислительных платформах, как Hive, Hadoop и Redshift (от двух лет)
- Создание визуализаций и отчетов с помощью таких инструментов, как Tableau и Domo (от двух лет)
- Обработка и анализ наборов данных, их интерпретации для принятия бизнес-решений
- Обсуждение результатов анализа с продуктовыми командами и руководством для влияния на общую стратегию продукта
Команды аналитиков данных в Facebook
В Facebook есть сотни команд, в которых может работать аналитик данных, но ниже приведены примеры подразделений, которые нанимают таких специалистов сейчас.
- Операции с цифровыми правами
- Аналитика для HR-решений
- Потребительские исследования
- Коммерческое партнерство
- Команда по устойчивому развитию
- Юридические вопросы
Чем различаются аналитик данных и дата-сайентист в Facebook
Часто возникает путаница между задачами аналитика данных и дата-сайентиста. Аналитики изучают данные, чтобы обнаружить тенденции, и создают визуализации, чтобы поделиться своими находками с компанией. Обычно от них требуется делать запросы и визуализировать данные с помощью инструментов наподобие Tableau.
Задачи дата-сайентистов несколько шире. Эти специалисты нуждаются в большем арсенале навыков и знаний, в том числе по информатике, математике и статистике. Как правило, они берут на себя более сложные проекты, которые охватывают такие процессы, как моделирование машинного обучения, обработка данных и многое другое.
В Facebook есть еще две должности, связанные с анализом данных: аналитик роста и продуктовый аналитик. Их задачи похожи на задачи аналитика данных, но они больше сфокусированы на показателях, касающихся роста и продукта соответственно.
Нередко после собеседования на роль аналитика данных рекрутер отправляет кандидата к коллегам, которые ищут продуктовых аналитиков, дата-сайентистов или аналитиков роста. Так происходит, если навыки соискателя больше подходят на одну из этих ролей. Он также может проходить собеседования сразу на несколько должностей в Facebook.
Процесс собеседования
Обычно рекрутеры общаются с претендентом на должность аналитика данных две-три недели, но иногда этот процесс длится больше месяца. Обычно он состоит из двух частей.
1. Вводные звонки
Обычно это два вызова, каждый из которых занимает 30-45 минут.
A. Разговор с рекрутером
Обычно в первый раз звонит рекрутер. Цель этого разговора — познакомиться с кандидатом и рассказать ему о должности и команде. Рекрутер расспросит об опыте работы и поинтересуется, почему соискатель выбрал Facebook. Это происходит редко, но он также может задать пару технических вопросов, касающихся SQL. На данном этапе рекрутер должен убедиться, что претендент на должность искренне заинтересован в ней, что он умеет выстраивать коммуникацию и не демонстрирует явных стоп-сигналов.
B. Разговор с менеджером по найму
Во второй раз позвонит менеджер по найму, который также поинтересуется опытом работы и попросит рассказать о профессиональных решениях из прошлого. Вот как это может звучать.
- Расскажите о случае, когда вы начали анализ с определенными ожиданиями, а затем получили неожиданные результаты.
- Расскажите о проекте, которым вы управляли, и опишите его от начала до конца.
2. Собеседование в офисе
После разговоров по телефону идут собеседования в офисе, которые обычно состоят из четырех 30-минутных раундов.
А. Технический раунд: SQL
SQL-часть технического раунда обычно представляет собой парное написание кода. Стоит ожидать, что интервьюер предоставит таблицы с данными и назовет проблемы, которые нужно решить. Задача может звучать следующим образом.
- Учитывая статусы аккаунтов из таблицы, напишите запрос, который позволит узнать количество аккаунтов, которые были закрыты сегодня, но открыты вчера.
B. Технический раунд: аналитическое исследование
Интервьюер предложит рассмотреть кейс, связанный с данными. Соискатель должен будет проанализировать его, выдвинуть гипотезу и проверить ее. Кейс может касаться моделирования данных, бизнес-метрик и визуальной отчетности.
C-D. Тестирование на соответствие корпоративной культуре
Потенциальному сотруднику будут задавать вопросы о поведении в разных ситуациях, чтобы лучше узнать его стиль работы, личные особенности и отношение к тем или иным вопросам. HR-менеджерам необходимо убедиться, что он впишется в команду.
Советы для соискателей
- Задавайте уточняющие вопросы. Это особенно важно в раунде с исследованием. Интервьюеры часто не предоставляют всю информацию, необходимую для решения задачи. Они хотят увидеть, что кандидат умеет логически мыслить и задавать правильные вопросы.
- Изложите свои предположения в любом случае. Сделайте это, даже если в предоставленной информации есть пробелы, но интервьюер не дает больше данных.
- Объясните ход рассуждений. Это нужно, чтобы продемонстрировать свой образ мышления. Здесь важен не только ответ, но и путь к нему.
- Изучите культуру Facebook и пять основных ценностей компании. На собеседовании рекрутеры будут следить за тем, чтобы вы упомянули эти ценности, говоря о прошлом опыте.
Примеры вопросов
- Если бы не было дубликатов, вы бы использовали UNION или UNION ALL?
- Приведите пример, когда вы работали с большой базой данных и смогли получить инсайты.
- Как вы можете обнаружить падение числа пользователей Instagram-историй?
- Как бы вы оценили успех раздела «Мероприятия» в Facebook? Можете ли вы предложить план его монетизации?
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