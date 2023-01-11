Facebook* хотела построить железную дорогу в Кремниевой долине, но проект провалился

Развитие Кремниевой долины сопровождается ростом стоимости жизни в области залива Сан-Франциско. Чтобы сэкономить, работники снимают жилье в отдаленных районах и часами добираются до своих офисов. Facebook* решила облегчить им жизнь и в 2017 году предложила местным руководителям создать систему общественного транспорта из заброшенного железнодорожного моста Dumbarton Rail Bridge, сообщает New York Times.

По словам Эллиота Шрейджа, бывшего вице-президента по коммуникациям и публичной политике Facebook*, компания посчитала, что несет ответственность не только за свое онлайн-сообщество, но и за место, в котором находится физически.

Железная дорога, скорее всего, стала бы главным активом в и без того крупном портфеле недвижимости в Сан-Франциско, принадлежащем Facebook*.

Некоторое время проект продвигался, но политические преграды, как сообщается, притормозили его реализацию. Вскоре и вовсе началась пандемия, а вместе с ней — новая эпоха удаленной работы. Спустя три года Facebook* закрыла проект, на который уже успела потратить $20 млн.

Сейчас работники Кремниевой долины по-прежнему вынуждены добираться до работы по несколько часов, а доступное жилье становится все дальше от крупных работодателей.

Закрытие проекта разочаровало и представителей местных сообществ. «Мне были понятны некоторые из бизнес-причин, но все же я был убит горем», — рассказал Уоррен Слокум, президент окружного совета Сан-Матео, который активно участвовал в проекте.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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