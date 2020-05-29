Почему Facebook вряд ли переведет половину сотрудников на удаленку

Марк Цукерберг заявил, что к 2030 году половина сотрудников Facebook перейдет на удаленную работу. Однако реализация этой идеи кажется маловероятной, потому что противоречит корпоративной культуре: офисы компании спроектированы таким образом, чтобы людям хотелось жить на работе, пишет Марк Салливан из Fast Company.

Я несколько раз был в кампусе Facebook в Менло-Парке, и мне нетрудно понять, почему сотрудники не спешат его покидать. Находясь внутри, вы чувствуете то же самое, что и в огромных казино Лас-Вегаса — просто нет причин выходить на улицу.

Компания предусмотрела все. На территории кампуса расположены большие бесплатные кафе с изысканными деликатесами, а также отдельные палатки с едой и кофейни. Сотрудникам предлагаются химчистка, массаж, капсулы для сна и комнаты отдыха. Все это для того, чтобы люди концентрировались на работе, а не на мелочах повседневной жизни и бытовых проблемах. А если вам нужно «подышать свежим воздухом», просто поднимитесь к огромной зеленой зоне, расположенной на крыше.

Вот почему мне трудно принять всерьез недавнее заявление Марка Цукерберга о том, что в ближайшие 5-10 лет половина сотрудников компании сможет работать удаленно. Это идет вразрез с открытой и прозрачной корпоративной культурой, которая оттачивалась годами. Идеал Facebook воплощен в образе группы молодых «хакеров», собравшихся поздно вечером у доски в конференц-зале со стеклянными стенами для разработки нового функционала. Как вы себе это представляете в Zoom или — в случае Facebook — в Bluejeans?

Тем не менее, заявление Цукерберга хорошо звучит, и, судя по тому, как Facebook выстраивает отношения со СМИ, общественностью и государственными структурами в последние годы, суть вопроса может быть именно в этом. Facebook умеет делать публичные заявления, которые люди хотят услышать.

На фоне шквала критики из-за появления заведомо ложной политической рекламы на платформе, Цукерберг выступил в Джорджтауне с речью, наполненной отсылками к Первой поправке к Конституции США. После скандала вокруг Cambridge Analytica и президентских выборов 2016 года Цукерберг заявил, что большая часть общения в его соцсети переместится в частное, зашифрованное пространство. Но если вы посмотрите на прошлые заявления и прогнозы Facebook, то обнаружите следующее: хоть они и частично осуществились, но большинство из них были далеки от истины.

Фото: benny marty / Фотодженика

Заявление о революции в области удаленки может быть очередным посланием для сегодняшнего дня, когда многие поверили, что COVID-19 навсегда изменит наш взгляд на работу и радикально уменьшит важность привычных офисов. Оно прозвучало сразу после того, как в самый разгар пандемии и кризиса доверия к Вашингтону Facebook приобрел Giphy. В начале месяца газета The Washington Post сообщила, что Facebook стоит за созданием новой лоббистской группы под названием American Edge, которая попытается усмирить волну недовольства технологическими компаниями и монополиями в столице.

Если Цукерберг выполнит сказанное, в этом будут определенные плюсы. Он заявил, что Facebook сразу начнет нанимать на работу людей, которые живут вдали от переполненных и дорогостоящих рынков жилья западного и восточного побережья. Если Facebook перейдет на дистанционную работу хотя бы на 50%, это расширит географический пул талантов и упростит поиск сотрудников для мелких и крупных компаний. «Неправильно отсеивать соискателей из-за того, что они живут далеко от головных офисов», — убедительно отметил Цукерберг. Также эти меры будут способствовать притоку средств технологических компаний в новые регионы.

Но и здесь есть темная сторона. Facebook уточняет, что будет корректировать зарплату в соответствии с местом работы сотрудника, поэтому инженер, работающий в Кремниевой долине, будет зарабатывать больше, чем его коллега, выполняющий ту же работу в Неваде. Но справедливости ради стоит сказать, что такая корректировка может быть целесообразной, если в итоге обеспечивается один и тот же уровень жизни.

Речь Цукерберга прозвучала во время собрания сотрудников, обычно закрытого для публики. Он написал в своем фейсбуке: «Я бы хотел поделиться своим обращением на случай, если наше исследование или подход окажутся полезными для других организаций, задумывающихся о будущем после пандемии».

Скорее всего, Facebook, как и многие другие компании, создаст новые возможности для удаленной работы в рамках своей корпоративной культуры. Но я очень сомневаюсь, что он придумает умный и быстрый способ сделать это, а затем поделится находками с остальным миром.

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