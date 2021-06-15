Следующим летом Facebook собирается выпустить умные часы с двумя камерами и пульсометром

По информации The Verge, Facebook разрабатывает свой первый носимый девайс. Он оснащен дисплеем с двумя камерами, который можно отсоединить от запястья, чтобы сделать фото и видео. Контентом можно будет поделиться в приложениях Facebook, включая Instagram. Новинка должна дебютировать следующим летом, но компания еще не объявила об этом публично.

Согласно задумке Facebook, такие часы должны побудить владельцев использовать их как обычный смартфон, а также помочь компании превзойти Apple и Google. Камера на передней панели часов в основном предназначена для видеозвонков. На задней панели размещена камера с поддержкой 1080p и автофокуса, которую можно отсоединить от основы из нержавеющей стали, чтобы делать снимки. По анонимным сообщениям двух человек, знакомых с проектом, в партнерстве с другими компаниями Facebook разрабатывает аксессуары для девайса. Например, камеру можно будет прикрепить к рюкзаку.

Планы по обходу Apple и Google

Выпуск первого носимого устройства Facebook расширит область конкуренции с Apple, позиционирующей себя как защитника конфиденциальности и ограничивающей типы данных, которые могут собирать приложения, подобные Facebook. В то же время Facebook уже несколько лет сталкивается со скандалами, связанными с обработкой пользовательских данных. В такой обстановке компании может быть непросто убедить людей приобретать конкурента Apple Watch, который также будет поддерживать пульсометр.

Facebook работает с ведущими операторами беспроводной связи в США, чтобы добавить поддержку LTE в часы. Это значит, что для работы их не потребуется подключать к телефону. Новинка будет представлена в белом, черном и золотом цветах. Facebook надеется, что первоначальный объем продаж достигнет шестизначных цифр. Это лишь небольшая доля всего рынка: по данным Counterpoint Research, в прошлом году Apple продала 34 млн умных часов.

Facebook рассчитывает, что будущие версии часов будут служить в качестве основного устройства ввода для очков дополненной реальности, которые, по мнению Цукерберга, однажды будут использовать столь же повсеместно, как и мобильные телефоны. Компания планирует использовать технологию, приобретенную у стартапа CTRL-Labs, разработавшего повязки для управления компьютера с помощью движений запястья.

Первая версия часов появится в продаже летом 2022 года. Facebook уже работает над вторым и третьим поколениями, которые появятся в последующие года. По последним обсуждениям, их стоимость составит примерно $400, но это может измениться. Маловероятно, но Facebook также может полностью отказаться от задумки, так как часы еще не поступили в массовое производство и даже не имеют официального названия.

Facebook не впервые пытается создать технику

В 2013 году Facebook совместно с компанией HTC выпустила телефон, который потерпел серьезный провал. К тому же она еще не объявила показатели продаж наушников Oculus VR и дисплея Portal для видеочатов. В недавних интервью представители руководства заявили, что продажи наушников Oculus Quest 2 превзошли все предыдущие версии Oculus вместе взятые.

Facebook, по-видимому, задумывалась о создании умных часов еще несколько лет назад. В 2019 году она рассматривала возможность приобрести производителя носимых устройство для фитнеса Fitbit еще до того, как его купила Google. С тех пор Facebook потратила примерно $1 млрд на разработку первой версии часов, которой занимаются сотни сотрудников.

Представитель компании отказался комментировать эту историю. Ранее издание The Information сообщало, что Facebook создает умные часы с функциями для здоровья и обмена сообщениями, однако информации о камерах и прочих деталях еще не было.

Умные часы будут работать на специальной версии операционной системы Android от Google. Они будут поддерживать набор приложений Facebook и ее партнеров, а также соответствующие мобильные приложения. Однако пока неизвестно, найдет ли разработка Facebook отклик у пользователей, так как умные часы с камерами не завоевали популярность, а Apple уже охватила верхушку рынка.

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