10 самых быстрорастущих стартапов США по версии LinkedIn
Ежегодно LinkedIn публикует рейтинг из 50 самых быстрорастущих стартапов США. Они отбираются с учетом активности более чем 706 млн пользователей LinkedIn. Сейчас у участников списка открыто более 2 500 вакансий
Это представители разных отраслей — от финтеха до обмена сообщениями, продажи товаров для дома и обеспечению безопасности. Однако их объединяет способность быстро реагировать на изменения и предоставлять потребителю нужный продукт.
- Better.com. С марта 2020 года спрос на онлайн-ипотеку и цифровые услуги для домовладельцев вырос на 200%, всего было выдано кредитов на $8 млрд. По данным LinkedIn, за это время компания приняла на работу 1 500 сотрудников.
- DoorDash. Сервис начал доставлять заказы не только из ресторанов, но еще и из аптек и продуктовых магазинов, запустив виртуальные круглосуточные витрины DashMart.
- Robinhood попал в этот список, несмотря на частые перебои в важные биржевые дни. Приложение для трейдеров также получило $200 млн в раунде финансирования G.
- Samsara предоставляет услуги интернета вещей для 15 тысяч клиентов по всему миру в важнейших отраслях.
- Databricks — платформа искусственного интеллекта для анализа данных, которая выросла во время пандемии и в настоящее время ищет 200 человек.
- Outreach, который специализируется на безопасности и конфиденциальности данных, попадает в этот список уже третий год подряд и продолжает расти.
- Магазин постельного белья и товаров для дома Brooklinen получил инвестиции в $50 млн для расширения деятельности за рубежом как раз вовремя, когда многие люди вынуждены работать в квартирах.
- В этом году платформа мобильных сообщений Attentive запустила микросайт, посвященный COVID-19, интерактивные виртуальные мероприятия и наборы для ухода за собой. В результате стартап вырос почти вдвое.
- Сервис видеосообщений Loom собрал $29 млн во время пандемийного раунда финансирования.
- Софт для обеспечения безопасности Verkada очень своевременно переориентировалось с розничной торговли на здравоохранение.
Таким образом, компании из топ-3 и вообще большая часть участников рейтинга LinkedIn стремятся передать контроль потребителям любых услуг — от ипотеки до инвестирования и питания. В список также вошли цифровые аптеки, например, Capsule и Alto Pharmacy, и стартапы Carbon Health и Curative, которые покрывают потребности здравоохранения, вызванные пандемией.
Анализ LinkedIn также показал, что для более чем 90% из 2 500 вакансий в этих компаниях не требуется высшее образование. Им важнее такие soft skills, как умение работать в команде.
Фото на обложке: alice-photo / Shutterstock
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