Ежегодно LinkedIn публикует рейтинг из 50 самых быстрорастущих стартапов США. Они отбираются с учетом активности более чем 706 млн пользователей LinkedIn. Сейчас у участников списка открыто более 2 500 вакансий

Это представители разных отраслей — от финтеха до обмена сообщениями, продажи товаров для дома и обеспечению безопасности. Однако их объединяет способность быстро реагировать на изменения и предоставлять потребителю нужный продукт.

10 самых быстрорастущих стартапов США по версии LinkedIn