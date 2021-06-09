Fastly: что это такое и почему из-за него перестали работать Amazon и Reddit

Разбираемся, что это за сервис и почему он «‎сломал» половину интернета.

Во вторник перестали работать множество крупных сайтов, в том числе Amazon, Reddit, The New York Times, а также сайт правительства Великобритании. По сообщениям пользователей, при попытке открыть страницу они получали сообщения об ошибке 503 и сбоях в соединении. Причиной проблемы стал американский провайдер облачных вычислений Fastly.

Что такое Fastly

Fastly управляет сетью доставки контента (Сontent Delivery Network, CDN). Она объединяет сервера и центры обработки данных, которые распределены по миру и передают активы, необходимые для загрузки интернет-контента.

Компания описывают свою технологию как платформу edge cloud. Это значит, что она располагает свою инфраструктуру ближе к пользователям, чтобы ускорить время ответа системы. Технология Fastly также помогает предотвращать распространенные причины сбоев в сети, такие как распределенные DoS-атаки, которые перенагружают сайт резкой волной трафика.

CDN маршрутизирует интернет-трафик и сервисы через так называемые узлы, чтобы сбалансировать нагрузку, а также повысить доступность и скорость доставки контента. Запросы на контент управляются алгоритмом. К примеру, он может перенаправить трафик либо на самый доступный или высокопроизводительный узел, либо на самый быстрый сетевой маршрут к источнику запроса.

По словам Марка Генри, директора по защите данных и кибербезопасности в глобальной юридической фирме DWF, чтобы восстановить работу сайтов, некоторые организации, пострадавшие от сбоя, вернулись к схемам распределения без использования CDN. При этом скорость загрузки страниц может быть медленнее, чем обычно.

Причина сбоя

В результате сбоя в сети появились слухи, что Fastly стал жертвой кибератак. Однако CEO компании Джошуа Биксби опроверг это в заявлении Wall Street Journal.

Компания сообщила в своем Twitter, что «‎выявила конфигурации сервиса, которые вызвали сбои» в кластерах машин по всему миру и «возвращается в онлайн».

Этот сбой еще раз напомнил о том, что критически важная интернет-инфраструктура сконцентрирована в руках относительно небольшого числа компаний, таких как Amazon, Google и Fastly.

В 2017 году Amazon Web Services, подразделение облачных вычислений Amazon, также столкнулось с проблемой, в результате которой некоторых из крупнейших мировых сайтов не работали несколько часов по всему восточному побережью США. В 2019 году технические неполадки у американского CDN-провайдера Cloudflare продлились около часа и затронули несколько сайтов, включая мессенджер Discord и приложение для знакомств OKCupid.

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