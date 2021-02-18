Facebook запретил пользователям из Австралии просматривать и размещать новости

Facebook запретил пользователям из Австралии публиковать и просматривать новости из местных и международных источников. Это решение — ответ на австралийский законопроект, согласно которому технологические платформы будут платить издателям новостей за контент.

«Закон, который предлагается ввести в Австралии, не признает фундаментальный характер отношений между нашей платформой и издателями, — пишет вице-президент Facebook по глобальным новостным партнерствам Кэмпбелл Браун в своем блоге. — Вопреки некоторым заявлением, Facebook не крадет новостной контент. Издатели сами предпочитают делиться своими историями на платформе».

«Я надеюсь, что в будущем мы сможем снова сделать новости доступными для пользователей в Австралии», — добавляет он.

Во время январских слушаний в сенате Австралии представители Facebook заявили, что если законопроект будет принят, социальная сеть сможет заблокировать контент в стране. Тогда же Google пригрозил полностью закрыть свою поисковую систему в Австралии.

Но похоже, что Google движется в противоположном направлении — вместо того чтобы покинуть страну, компания углубляет свои отношения с местными издателями.

Google и News Corp (новостной конгломерат Руперта Мердока, который объединяет большую часть австралийских СМИ, некоторые источники из Великобритании, а также Wall Street Journal и New York Post из США) сообщили о заключении трехлетнего контракта, согласно которому технологический гигант будет платить за лицензионный контент News Corp.

Австралия наносит ответный удар

Австралийский казначей Джош Фриденберг указывает на важность обсуждаемого законопроекта и считает, что действия Facebook ошибочны и вредят присутствию платформы в стране.

С ним согласен и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Действия Facebook повлияли на работу важных информационных сервисов здравоохранения и экстренных служб, которые не смогли делиться важной информацией в социальных сетях. Некоторые из этих страниц впоследствии были восстановлены.

Профиль Моррисона, по-видимому, не попал под ограничения.

На своей странице в Facebook премьер-министр Австралии пишет: «Это лишь подтверждает опасения все большего числа стран из-за поведения крупных технологических компаний. Они считают себя важнее, чем правительства, и думают, что правила к ним не применяются».

Издатели уже заявляли, что технологические компании должны платить за контент на своих платформах. Одними из самых активных сторонников этой идеи были Мердок и News Corp. Противостояние стало особо серьезным, поскольку регуляторы в США, Австралии и других странах рассматривают новые законы по этому вопросу.

В последние годы Facebook и Google начали запускать программы по оплате новостей. Facebook, например, создал Facebook News, раздел с кураторскими новостями. За участие в проекте издатели получают оплату. Уильям Истон, управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии, пишет в своем блоге, что Facebook собирается запустить эту функцию в Австралии, но только на «правильных условиях».

Создание прецедента

«Этот закон создает прецедент, когда правительство решает, кто заключает эти соглашения о новостном контенте, и, в конечном счете, сколько платит сторона, которая уже получает ценность от бесплатного сервиса, — пишет Истон. — Теперь, планируя инвестировать в новые лицензионные новостные программы и опыт, мы будем отдавать приоритет другим странам».

В прошлом году Google объявила о планах лицензировать новости и представила новый продукт под названием News Showcase, в котором издатели могут курировать контент и самостоятельно решать, как его представить на платформе. За три года Google выделила на эту программу $1 млрд. Дон Харрисон, президент глобального партнерства Google, сообщает, что с тех пор компания начала сотрудничает с более чем 500 изданиями по всему миру.

По условиям соглашения, заключенного в среду, издания News Corp в США, Великобритании и Австралии станут партнерами News Showcase. Кроме этого, они примут участие в разработке платформы подписок и будут совместно использовать доходы от рекламы и инвестиции в аудио- и видеожурналистику.

Google отказалась поделиться условиями сделки, но в пресс-релизе News Corp утверждалось, что она получит «значительные выплаты».

CEO News Corp Роберт Томсон поблагодарил главу Google Сундара Пичаи и его команду за проявленную «вдумчивую приверженность журналистике, которая найдет отклик в каждой стране». Томсон также считает это партнерство крупной победой в долгой борьбе компании с технологическими платформами.

«Это было важным делом для нашей компании уже более десяти лет, и я рад, что условия торговли меняются не только для News Corp, но и для каждого издателя, — говорится в заявлении Томсона. — В течение многих лет нас обвиняли в борьбе с ветряными мельницами, но то, что было одинокой кампанией, превратилось в целое движение, от которого выиграют и журналистика, и общество».

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