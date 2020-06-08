Каким будет поиск работы после пандемии: прогнозы экспертов из LinkedIn, Glassdoor и Jobcase

Пандемия COVID-19 затронула большинство сфер экономики. Как изменится рынок труда после ее окончания? Какие компании продолжат нанимать сотрудников? Какие навыки окажутся наиболее востребованными? И станет ли удаленная работа неотъемлемой частью новой реальности? На эти вопросы отвечают представители LinkedIn, Glassdoor и Jobcase.

Эндрю Чемберлен, главный экономист Glassdoor

В феврале ситуация на рынке труда была очень бурной — возможно, он находился в лучшем состоянии, чем когда-либо. Сейчас около трети трудоустроенных американцев работают из дома в связи с пандемией COVID-19, но я не думаю, что это надолго. Учитывая, что только 5% сотрудников работали удаленно до пандемии, я считаю, что в долгосрочной перспективе этот показатель окажется ниже 20% — у такого формата слишком много недостатков. В большинстве квартир нет необходимых условий для продуктивной работы. Кроме того, следует разделять понятия «работа из дома», и «удаленная работа». Первое означает, что человек действительно работает там же, где и живет. В рамках второго команды могут собираться за пределами офиса для совместного решения задач.

Скорее всего, востребованность офисов снизится. Просторные опенспейсы, спортивный зал и йога на этаже будут привлекать сотрудников гораздо меньше. Теперь работодателю будет проще заинтересовать работника более практичными вещами вроде гибкого графика, хорошей медицинской страховки или пенсионной программы. Это окажется особенно актуальным, если люди изменят свои отношения с финансами.

Также компании будут чаще нанимать сотрудников за пределами мегаполисов. В любом городе, где есть хороший университет с программой STEM (Science, Technology, Engineering and Math — программа по обучению студентов науке, технологиям, инжинирингу и математике), найдутся молодые технические специалисты, которые смогут работать удаленно.

Пандемия COVID-19 по своему воздействию на психику сравнима с Великой депрессией — тогда целое поколение вынуждено было пересмотреть свое отношение к финансам. Скорее всего, поведение нынешних молодых специалистов в отношении сбережений и рисков тоже навсегда изменится — ​​люди будут вести себя более консервативно и осторожно, повысится ценность стабильности и постоянной работы.

От 30 до 40 млн человек попали под сокращение, поэтому обострится конкуренция за рабочие места. Чтобы повысить свои шансы в этой борьбе, можно пройти курсы ораторского мастерства, ведения переговоров, а также личного и бизнес-маркетинга. Это навыки всегда будут в цене, так как их невозможно автоматизировать. Сейчас самое время убедиться, что у вас есть достойные сайт и портфолио, которые показывают все ваши сильные стороны.

Когда мы просматриваем вакансии на Glassdoor, то видим, что проблемы есть почти у всех секторов. Трудно найти бизнес, который никак не пострадал от нынешней ситуации. Большинство экономистов ожидают, что в первую очередь восстановится производство, потому что товары можно складировать и перепродавать. Технологии и финансы скорее всего тоже пройдут рецессию без особых проблем. Основной удар придется на туриндустрию, а также на магазины, которые не продают товары первой необходимости, — их восстановление может занять до полутора лет.

Киран Прасад, вице-президент по работе с пользователями LinkedIn

До COVID-19 показатели безработицы были на рекордно низком уровне, рынок труда действительно находился в отличном состоянии. Мы оцениваем его исходя из количества опубликованных вакансий и откликов на них. Сейчас сильно уменьшилось как число тех, кто ищет работу, так и тех, кто готов ее предложить.

Продолжают нанимать сотрудников компании, связанные с производством «железа», нетворкингом, общественной безопасностью, образованием — то есть основными услугами, необходимыми для функционирования общества. Будучи международной компанией, мы можем отслеживать тенденции в разных странах. Например, по нашим данным, экономика Китая продолжает расти и в настоящее время почти вернулась к уровню до COVID-19 как по количеству опубликованных вакансий, так и по количеству нанимаемых сотрудников.

Я думаю, что удаленная работа с нами надолго. Человечество и так постепенно двигалось в этом направлении, а ситуация с COVID-19 только ускорила этот процесс. В США резко вырос интерес к удаленной работе. Доля таких вакансий на LinkedIn в период с первой недели марта до последней недели апреля выросла на 91%. Многие компании сейчас думают: а что, если этот формат и правда работает? Соискатели пробуют работать из дома, и часто этот опыт оказывается очень успешным.

Согласно Индексу доверия персонала на LinkedIn, 55% респондентов считают, что их отрасль может эффективно работать в удаленном формате. Раньше этот показатель был существенно ниже. В отдельных областях цифры впечатляют еще сильнее: более 75% работников, занятых в разработке ПО, финансах и медиа, поддерживают идею удаленной работы. Есть секторы, где уровень оптимизма ниже среднего: здравоохранение — 48%, производство — 41%. Наибольшее сопротивление виртуализации показал ритейл, где только 29% респондентов считают, что индустрия может процветать при удаленной работе.

Важно еще и то, что удаленная работа позволяет перераспределять возможности. Раньше многим приходилось переезжать, чтобы получить подходящую должность. Развитие удаленной работы даст больше возможностей жителям разных регионов.

Поражает уровень общественной поддержки работников, пострадавших от пандемии. Например, компании публикуют списки уволенных ими сотрудников с сообщением о том, что ищут этим людям новую работу и готовы за них поручиться. Благодаря этому увольнение дестигматизируется.

Фред Гофф, CEO Jobcase

Я работаю на рынке труда уже 11 лет и наблюдаю такую картину впервые. Обычно при росте безработицы — даже достаточно резком — люди начинают активно искать новую работу. В этот раз снизилось и количество предложений, и количество соискателей. С одной стороны, все сидят дома, поэтому работодателям сложно приглашать людей на собеседования. С другой — люди получают приличные субсидии от правительства, поэтому уровень их беспокойства меньше обычного.

Скорее всего, в будущем мы увидим рост предложений для независимых подрядчиков и уменьшение количества штатных сотрудников, а также тенденцию к более частой смене работы. Кроме того, многие процессы будут автоматизированы, что вызовет сокращение рабочих мест. В Jobcase мы стараемся в таких ситуациях предлагать сотрудникам другие задачи, но в некоторых компаниях это невозможно. К сожалению, основной ущерб от этих тенденций придется на долю наименее защищенных слоев населения, которые сталкиваются с трудностями уже сейчас.

Полгода назад я был уверен, что для обеспечения продуктивности компании необходим весь ее штат, но эти взгляды пришлось пересмотреть — и не мне одному. Сегодняшний показатель безработицы (который, как мне кажется, немного отстает от реального положения дел) составляет около 14,7%. Но если посмотреть на цифры по афроамериканцам или испаноговорящим работникам, этот уровень уже приближается к 20% — те, кто страдают от барьеров в нашем обществе, принимают на себя удар первыми. Даже в общем шторме у нас разные лодки.

Но есть вещи, которые вселяют оптимизм: это внимание, которое оказывается людям, потерявшим работу, а также предложения по их переподготовке и повышению квалификации. Эта проблема существовала и раньше. Теперь она увеличилась настолько, что начала привлекать внимание и ресурсы — а значит, шансы на успех растут.

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