В 2022 году Apple может выпустить первую гарнитуру смешанной реальности. Вот что это означает для бизнеса

Последние пять технологии смешанной реальности наблюдают активное развитие. Обычные потребители уже используют их, чтобы переноситься в альтернативные миры. В то же время высокие цены, узкие варианты использования и необходимость самостоятельно создавать подходящее ПО ограничили внедрение гарнитур смешанной реальности среди предприятий.

Смешанная реальность

Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности являются подмножествами более широкой концепции «смешанная реальность». Под ней понимаются технологии отображения и вычисления, которые либо расширяют, либо полностью заменяют физический мир цифровым контентом. Apple, вероятно, задействует как VR, так и AR, а полученный продукт во многом будет ограничен дисплеем и камерой.

Сообщается, что на данный момент компания планирует начать с гарнитуры, ориентированной в первую очередь на VR, но с ограниченными возможностями AR. Описание во многом напоминает Oculus Quest от Facebook: она погружает пользователей в полностью виртуальные миры, но при этом обладает встроенными камерами, с помощью которых можно увидеть реальное окружение с базовыми цифровыми наложениями.

Соотношение VR и AR в гарнитуре Apple пока неизвестно. Однако компания неоднократно заявляла, что рассматривает дополненную реальность как большую возможность. Высокая цена говорит о том, что продукт не будет позиционироваться как игровой или развлекательный. На начальном этапе он, скорее всего, будет предназначаться для предприятий.

Стоит отметить, что, несмотря на проблемы с продвижением, стартап Magic Leap представил полностью портативную платформу, способную объединять цифровой контент с физическим миром. Оборудование можно использовать как в помещении, так и на улице. В качестве общего названия для технологий смешанной реальности компания предпочитает термин «пространственные вычисления». По-видимому, Apple преследует те же идеи, однако вряд ли сможет повторить особенности аппаратных решений Magic Leap.

Автономное оборудование

Пока проекты смешанной реальности Apple находились в разработке, было неясно, потребуется ли подключать гарнитуру к другому устройству (iPhone и Mac) или же она будет полностью автономной. И хотя в первом случае оборудование будет легче, оно постоянно должно находиться достаточно близко к проводному девайсу.

Facebook решила эту проблему в серии Oculus Rift с помощью компьютера на базе Windows.

Magic Leap One использует небольшой портативный модуль.

Для Nreal Light понадобится телефон на Android.

Будущее технологий смешанной реальности стоит за автономными устройствами, однако пока создание небольших и мощных чипов, которые поместятся в гарнитуре, представляет непростую задачу.

По данным отчета, Apple будет создавать смешанную реальность как собственную платформу, включающую специальные приложения и контент. Очки наделят вычислительной мощностью компьютеров Mac и экранами «гораздо более высокого разрешения, чем у существующих VR-продуктов». В этом состоит ее главное отличие от Facebook, который развил экосистему автономных приложений для Oculus Quest со смартфонов. Подход Apple предоставит предприятиям достаточно возможностей, чтобы наполнить компьютерные сервисы увлекательным 3D-опытом.

Сроки выпуска

Apple уже не раз меняет время выхода своего оборудования смешанной реальности. В 2017 году ожидалось, что компания представить гарнитуру в 2020 году. В начале 2019 года это еще казалось возможным, однако к моменту его завершения релиз был перенесен на 2022 год. Сроки все еще точно не определены. Bloomberg предполагает, что гарнитура смешанной реальности будет выпущена в 2022 году, а спустя несколько лет — легкие AR-очки.

Как и в случае с iPad, который появился в 2010 году и превратил планшеты в жизнеспособные платформы спустя годы неудачных экспериментов Microsoft, компании, которые быстро приняли новое веяние, были лучше подготовлены к переходу к мобильным устройствам. Если предположить, что последние временные сроки верны, Apple предоставить предприятиям и разработчикам как минимум год (или даже два) на то, чтобы создать и протестировать приложения для оборудования смешанной реальности.

Если стоимость очков составит $1-2 тысячи, они привлекут в основном ту же группу предприятий, которые тестировали дорогостоящие HoloLens от Microsoft и Glass Enterprise Edition от Google. Однако в дальнейшем, возможно, появятся и более доступные варианты, которых не было у Microsoft и Google.

Стратегии создания и внедрения

У компаний уже есть несколько инструментов для создания прототипов. Набор инструментов ARKit от Apple существует с 2017 года, а на последних моделях iPad Pro и iPhone 12 Pro можно просматривать, как элементы смешанной реальности выглядят на 2D-дисплеях.

Прогрессивным предприятиям уже стоит начать задумываться о внедрении инструментов смешанной реальности. При этом стоит учесть следующие факторы.

Потребности бизнеса в гарнитурах включают широкий ценовой спектр — от $1-2 тысячи до $500.

Изначальная стратегия развития компании будет различаться в зависимости от степени внедрения технологии — повсеместно или лишь у отдельных сотрудников.

Некоторые уже рассматривают возможность оптовых закупок дорогого AR-оборудования, однако варианты использования и окупаемость таких вложений сильно зависят от отрасли.

Предприятиям нужно определить либо общие стратегии преобразования существующих 2D-данных, презентаций и ключевых приложений в 3D, либо создать конкретную модель на каждую отдельную индустрию или тип данных.

В течение следующих лет спрос на разработчиков с опытом в создании приложений и контента смешанной реальности вырастет, что приведет к трудностям при их найме и удержании.

Предприятиям нужно продумать способы улучшения качества обслуживания клиентов с помощью VR и AR.

Ожидания потребителей относительно использования оборудования смешанной реальности с учетом различных ценовых категорий — еще одно важное направление. Нужно определить, будет ли оно временно предоставлено компанией (в автосалонах для визуализации транспортного средства), или же оно будет принадлежать клиенту и использоваться для получения доступа к контенту компании в любое время дня и ночи (веб-контент).

На этом этапе внедрение технологий смешанной реальности вызывает гораздо больше вопросов, чем дает конкретных ответов. Однако, если первый релиз Apple состоится только в следующем году, у предприятий будет достаточно времени, чтобы составить дальнейший план действий.

Тем не менее каждой компании уже стоит серьезно задуматься о своем будущем в эпоху смешанной реальности, так как главный вопрос уже не том, наступит ли она, а когда именно это произойдет.

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