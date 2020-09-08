Фитнес-трекеры собирают множество данных о состоянии пользователей. Так ли это необходимо?

Новый трекер от Amazon – наглядный пример эволюции носимых гаджетов за последние несколько лет. Сначала это были простые устройства, которые в основном использовались как шагомеры. Со временем они превратились в целые системы по сбору данных, которые, возможно, смогут выявлять некоторые заболевания еще до появления ярких симптомов.

Производители подобных гаджетов продвигают идею о том, что контроль за показателями помогает людям оставаться здоровыми. При этом ряд экспертов считает, что потенциал этой идеи все еще реализован не полностью.

Для некоторых групп фитнес-трекеры действительно могут быть очень полезны, но они вряд ли нужны всем без исключения. Часть пользователей считает, что фитнес-трекеры помогают контролировать вес, в то время как другие стараются проводить больше времени на тренировках, просто потому что им хочется заполнить все круги в Apple Watch.

Фото: Unsplash

При этом люди не всегда представляют, что им делать с теми или иными данными: «Мы недостаточно информируем пользователей о том, что им делать с полученной информацией», — считает Джон Якичич, директор Института здорового образа жизни при Университете Питтсбурга.

Компании, работающие в этой сфере, знают об этой проблеме и регулярно предлагают пользователям различные варианты использования данных. Например, Amazon заявляет, что его новая система поможет пользователю подобрать наиболее эффективную для него тренировку. Компания Fitbit обещает, что трекер позволит определять уровень стресса. Amazon, Apple и другие производители подобных устройств продвигают хранение данных в электронных медицинских картах: используя эти системы, пациент сможет передавать лечащему врачу информацию о своем состоянии, включая, например, ежедневные показания электрокардиограммы.

Правда, полезность и точность информации, получаемой фитнес-трекерами, не всегда очевидна. Профессор Университета Дьюка Джессилин Данн, изучающая применение медицинских данных с носимых гаджетов, рассказывает о том, что технологические компании редко предоставляют доступ к соответствующей информации пользователей. Она оптимистично оценивает потенциал данной технологий как для врачей, так и для рядовых пользователей, но отмечает, что недостаток прозрачности вызывает некоторые проблемы. Например, не всегда понятно, на каком основании гаджеты рекомендуют пользователям увеличить время сна или предупреждают о риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы собираетесь купить фитнес-трекер или другой подобный гаджет, задумайтесь о том, какую информацию вы хотите от него получить. Современные устройства действительно могут определять, сколько часов вы спали, или оценивать уровень стресса по тону голоса — вопрос в том, готовы ли вы доверять их производителям конфиденциальную информацию о своем теле. Возможно, подобные трекеры действительно могут быть полезны, но не стоит ждать от них решения всех проблем.

Источник.

Фото на обложке: Maridav / Shutterstock