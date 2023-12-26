В США завирусилось приложение Flip — там можно получить премиум-товары почти даром

Однако пока одни радуются подаркам из приложения, другие ставят по сомнение его будущее.

Flip — платформа, где можно покупать товары и оставлять на них обзоры в формате TikTok. Благодаря щедрой реферальной программе она вошла в топ-25 самых популярных бесплатных приложений для шопинга в App Store в США.

«Если кто-нибудь знает, что такое Flip, как он работает и что там раздают каждому бесплатные товары на сотни долларов, дайте мне знать», — говорит 21-летняя пользовательница TikTok Алексис Талиенто. Затем она открывает коробку с продуктами стоимостью $74 от косметических брендов премиум-класса, таких как Saie и Anastasia. Все это обошлось ей лишь в $4.

По данным Pitchbook, Humans Inc, разработчик Flip, привлек финансирование в размере $95 млн. В октябре он запустил щедрую реферальную программу: пользователи получают до $150 за то, что приглашают на платформу друга, который впоследствии совершает покупку. Новый пользователь получает подарочную карту на ту же сумму, которой можно оплатить 95% стоимости любого продукта в приложении.

Помимо реферальной программы, в Flip есть и другие денежные вознаграждения.

За отзывы в формате TikTok пользователям выдают дополнительный кредит, в том числе деньги, которые можно перевести на банковский счет. При этом мнение о товаре не обязательно должно быть положительным.

Создатели контента получают оплату, когда их видео собирают просмотры и реакции, когда люди покупают продукты по их обзорам, а также когда они просматривают отзывы других и реагируют на них.

Flip сотрудничают с брендами напрямую. Им запрещено общаться с пользователями, но они могут платить платформе за продвижение определенных обзоров, и этим доходом Flip делится с создателями.

CEO Humans Inc Нур Ага называет Flip «одним из самых быстрорастущих проектов в ecommerce». Тем не менее он отказывается раскрывать даже приблизительное число пользователей.

Ага утверждает, что это первая платформа «только для брендов», и отвергает предположение о том, что реферальные программы способствуют росту Flip и необходимы для ее выживания.

По мнению Ага, поскольку Flip позволяет каждому монетизировать обзоры и запрещает пользователям напрямую работать с брендами, это должно сформировать вокруг коммерции более искреннее сообщество, чем у конкурентов.

Однако соблюдать такой запрет может быть непросто, поскольку бренды уже привыкли работать с инфлюенсерами. Когда обзоры 25-летней Кольер Барксдейл начали набирать популярность в Flip, с ней через Instagram связался косметический бренд. Компания предложила прислать образцы продукции в обмен на отзывы в Flip. Барксдейл отказалась.

Скай Канавес, старший аналитик по розничной торговле и электронной коммерции Insider Intelligence, сомневается в том, что без вознаграждений Flip сможет удерживать пользователей. К тому же, как утверждает она, пока неясно, увидят ли жители США ценность в явно потребительском социальном приложении — такой формат больше популярен в Китае.

Реакции на скидки в Flip — как скептические, так и восторженные — становятся вирусными и могут способствовать росту приложения.

Ага признает, что вознаграждения могут показаться кому-то мошенничеством, но выражает уверенность в долгосрочной устойчивости продукта. Сейчас компания работает над новым раундом финансирования, который, по его словам, будет «чем-то безумным» и потенциально обеспечит больше средств для реферальной программы.

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Фото на обложке: Olena Yakobchuk / Shutterstock