Разрушительные силы требуют смелых решений: прогноз Forrester на 2022 год

После двух лет, проведенных в смятении, руководители бизнеса оказались в новой, неопределенной реальности. В результате сейчас как никогда важно действовать быстро и разумно. Что ждет бизнес, какие тренды стоит учесть и к чему готовиться — в прогнозе Forrester на 2022 год. Приводим перевод материала.

Разрушительные силы приближались с самого начала цифровой эры, но с 2020 года они стали более интенсивными и масштабными. Одновременно клиенты стали требовательнее и ждут от брендов все большего. Ситуацию усугубляет продолжающаяся пандемия и сбои в цепочке поставок.

В 2022 году бизнес-лидеры заложат основу для смелых решений, инвестируя в технологии и переориентируя бизнес-стратегии. Внедрение ИИ и расходы на технологии ускорятся. Технологические компании будут выходить на смежные рынки, в равной степени извлекая выгоду из возможностей и создавая на них путаницу. Гринвошинг останется в прошлом, поскольку экологичность бизнеса станет обязательным условием.

2022 год — это год, когда нужно быть смелым. Старые методы работы больше не подходят. Будущее в наших руках. Ведущие компании будут использовать испытания 2020 и 2021 годов, чтобы проложить путь к гибкому, творческому и устойчивому завтрашнему дню.

Потребители продолжат делать выбор, исходя из своих ценностей

Более 50% европейских потребителей будут покупать у брендов, соответствующих их ценностям. Согласно данным Forrester Analytics, 69% взрослых европейцев хотели бы, чтобы больше компаний были прозрачны в своей деловой практике. Среди наиболее влиятельных потребителей эта цифра составляет уже 87%. Они все чаще ожидают, что бренды будут использовать свои платформы для позитивного вклада в общество.

В том же опросе 47% европейцев заявили, что они регулярно совершают покупки у брендов, которые соответствуют их личным ценностям. В Нидерландах этот ответ дали 62%, в Испании — 57%, а в Италии — 55%. Forrester прогнозирует, что в 2022 году доля респондентов, дающих этот ответ, увеличится на 15%, что побудит бренды предпринять дальнейшие действия.

Пандемия навсегда изменила потребительские ожидания

Клиенты захотят, чтобы более половины услуг, появившихся во время пандемии, стали «новой нормой». По мере снятия ограничений некоторые организации вернулись к бизнес-практикам, которых придерживались до пандемии. Они отменяют специальные часы покупок для пожилых людей, восстанавливают рейсы с пересадками и отказываются от виртуальных опций. И это ошибка.

Потребители уже привыкли ко многим услугам (например, самовывозу, удаленным встречам и расширенным цифровым платежам) и будут далее заинтересованы в том, чтобы их получать. Данные Forrester это подтверждают.

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Например, от половины до двух третей потребителей в США и Европе говорят, что пандемия изменила то, как они покупают товары, и число взрослых американцев, которые хотели бы получить консультацию врача через видеочат, увеличилось на 66% с 2019 года.

Бренды, которые успешно справятся с переходом к новой норме, избегут массового оттока покупателей и проанализируют текущие данные о клиентах и исследования, чтобы оценить, какие услуги следует сохранить, какие — скорректировать, а от каких стоит отказаться.

Руководители по маркетингу будут оказывать все большее влияние на онлайн-торговлю

Forrester прогнозирует, что 35% руководителей по B2С-маркетингу станут отвечать за пользовательский опыт.

После пандемии бренды были вынуждены ускорить трансформацию в сфере торговли, чтобы эффективно взаимодействовать с клиентами, ориентированными только на цифровое поведение — на собственных каналах, на рынках и в социальных сетях.

Согласно опросу Forrester за июль 2021 года Consumer Energy Index And Retail Pulse Survey, 19% потребителей из Великобритании планируют в 2021 году совершить больше праздничных покупок на Amazon, чем в 2020 году. Чтобы конкурировать, компании будут отдавать приоритет качественному опыту омниканальной торговли, и руководители по маркетингу должны гарантировать, что бренд объединяет опыт «торговли в любом месте».

Великобритания вносит существенные изменения в регулирование

Великобритания будет отходить от правил ЕС, но заметят это только британские потребители.

Forrester прогнозирует, что в 2022 году Великобритания воспользуется возможностью существенно изменить действующий режим регулирования, которая появилась после Брекзита. Страна обещает ослабить ограничения в плане передачи персональных данных в нескольких странах, включая США, и ослабить требования к конфиденциальности, чтобы освободить место для более инновационной, основанной на данных повестки дня.

Но, поскольку каждый британский бизнес, у которого есть клиенты или сотрудники в Европе, все равно должен соблюдать правила ЕС, это не будет иметь большого значения — кроме как для британских потребителей, которые столкнутся с более мягкими стандартами.

Это коснется не только данных, но и экологии. Так, правительство Великобритании недавно разрешило компаниям сбрасывать недостаточно очищенные сточные воды в реки, сославшись на нехватку химических веществ, вызванную Брекситом.

Компании не смогут полностью перейти на удаленный режим работы. И вирус тут не при чем

В компаниях, которые полностью работают в офисе, процент увольнений вырастет до 2,5% в месяц.

10% пообещают полностью перейти на дистанционный режим в будущем. Для остальных 90% требования о вакцинации вызовут сложности, но не станут основной причиной проблем, связанных с возвратом в офис.

С самыми масштабными трудностями столкнутся 60% компаний, переходящих на гибридную модель: каждая третья из новых стратегий просто не сработает.

Руководители будут заявлять, что поддерживают гибридную работу, однако встречи, рабочие обязанности и возможности продвижения по службе все равно будут основаны на опыте личного взаимодействия. Причиной падения производительности эти руководители сочтут гибридную работу, а не себя.

30% компаний, которые будут настаивать на полностью офисной модели, столкнутся с несогласием сотрудников. Сокращение персонала в этих компаниях превысит средние показатели по отрасли — ежемесячные показатели увольнений вырастут до 2,5 % в течение 2022 года по мере необходимости, пока руководители не почувствуют боль и, наконец, не возьмут на себя обязательство внедрить рабочую модель гибридной работы.

Устойчивое развитие занимает центральное место

На 25% больше предприятий ЕС будут назначать руководителей по вопросам устойчивого развития.

За последние 12 месяцев Евросоюз предпринял следующие шаги:

принял политику адаптации к изменению климата; представил первый делегированный акт, определяющий, что считается экологическими целями для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в ЕС; принял предложение о том, чтобы с 2023 года сделать отчетность по вопросам устойчивого развития стандартизированной и обязательной для большего числа компаний.

Но потребители в ЕС настроены скептически. Данные Forrester за 2021 год показывают, что только 34% доверяют компаниям, когда они говорят, что возьмут на себя обязательства по сокращению изменения климата. Тем, кто занимается гринвошингом и лишь на словах внедряет принципы устойчивости, придется адаптироваться.

Таким образом, в 2022 году на 25% больше компаний ЕС, особенно в сфере финансовых услуг и розничной торговли, примут в свои ряды руководителей по вопросам устойчивого развития.

Инвестиции в автоматизацию продолжают расти

Европейские предприятия инвестируют до €3,3 млрд в автоматизацию для повышения производительности

Только в 2020 году европейские предприятия инвестировали в общей сложности €1,88 млрд в инструменты автоматизации производительности труда сотрудников, такие как цифровая автоматизация процессов (digital process automation, DPA), цифровые платформы принятия решений, оптимизация рабочей силы, разговорный интеллект, роботизированная автоматизация процессов (robotic process automation, RPA) и текстовая аналитика на основе ИИ.

Совокупные годовые темпы роста в 2022 году по-прежнему будут составлять около 33% для RPA и 13% для DPA.

Кроме того, в 2022 году Европа будет инвестировать в автоматизацию для повышения производительности в секторах с традиционно невысокими зарплатами, таких как розничная торговля и гостиничный бизнес. Европейские ритейлеры, такие как ASOS, Sephora и Zara, уже дополняют свою рабочую силу автоматизацией для персонализации и прогнозирования.

Европейский проект GAIA-X улучшит управление данными в облаке по всему миру

Облачная платформа GAIA-X не останется сугубо европейским проектом: эти нормы все равно станут глобальными.

В соответствии с требованиями европейских клиентов, американские облачные гипермасштабируемые ЦОДы четко описывают свои существующие возможности, расширяют партнерские отношения с местными компаниями и предоставляют новые функции. Таким образом, у GAIA-X никогда не было шансов стать суверенным облаком Европы. Проект подтолкнул провайдеров четче описывать, как они защищают данные клиентов, и это идет на пользу всем.

GAIA-X также запустила стандарты прозрачности и использования данных и повысила значимость таких инициатив, как Международная ассоциация пространств данных (International Data Spaces Association, IDSA), которая разрабатывает механизмы, регулирующие обмен данными или их продажу.

Вместе с такими проектами, как Catena-X (цепочки поставок автомобилей) они предлагают модель использования существующей облачной инфраструктуры, которую скопирует весь мир.

Атаки вымогателей принуждают киберстраховые компании выходить из бизнеса

По крайней мере, одна из 10 крупнейших киберстраховых компаний прекратит писать о новом направлении бизнеса и выборочно закроет существующее направление в 2022 году.

Киберстрахование стало важным инструментом с момента его внедрения вскоре после пузыря доткомов.

Сейчас атаки вымогателей происходят каждые 11 секунд, а требуемые суммы всего за один год выросли на 300%, что нанесло большой ущерб когда-то очень прибыльной отрасли страхования от киберугроз.

Стоимость взносов за киберстрахование увеличивается почти на 30%, в то время как список ограничений и исключений для покрытия увеличивается. Все больше компаний могут отказаться от услуги или обеспечивать страхование своего бизнеса самостоятельно. В то же время отсутствие исторических данных и доступа к ним, а также растущие коэффициенты убыточности для киберлиний продолжают испытывать команды по андеррайтингу и претензиям.

Успех в прошлом станет стимулом продолжить кибератаки. Они особенно рискованны для компаний, когда неясно, кто несет ответственность за защиту финансовой системы. В итоге, страховщики будут мало зарабатывать, сталкиваясь с почти бесконечными рисками. По крайней мере, одна из 10 крупнейших киберстраховых компаний прекратит писать о новом направлении бизнеса и выборочно закроет существующее направление в 2022 году.

Открытые финансы продолжают расширять обмен данными между компаниями

Количество лайфстайл-приложений для банкинга вырастет вдвое.

Руководители банков уже говорят о встроенных финансах, но в 2022 году основное внимание будет уделено открытым финансам — тем самым рельсам, которые позволяют это сделать, — поскольку многие осознают возможности и угрозы. ЕС и Великобритания уже провели консультации по открытому финансированию, что приведет к расширению обмена данными между финансовыми и нефинансовыми предприятиями.

США значительно отстают в этом направлении, но находятся на аналогичной траектории. В 2022 году адаптивные банки сосредоточат внимание на объединениях данных и совместных процессах, которые смогут создавать с третьими сторонами.

В 2022 году удвоится число банков, предлагающих лайфстайл-платформы. В качестве вдохновения они будут использовать супераппы, такие как Sea в Индонезии, Paytm в Индии, Alipay и WeChat в Китае. Хотя во всем мире количество лайфстайл-приложений с банковскими услугами по-прежнему будет меньше 50.

Крупные банки должны использовать подготовку к открытому финансированию и свои мощности для разработки собственных внутренних приложений, в то время как средним и мелким банкам стоит разрабатывать услуги, которые можно включить в сторонние платформы.

Недовольство сотрудников будет расти из-за увеличения контроля за продуктивностью

Внедрение программ для слежки за активностью персонала ухудшает опыт сотрудников на 5%.

В октябре 2020 года почти каждый третий европейский сотрудник заявил, что его работодатель использовал ПО для мониторинга производительности во время работы из дома. Сегодня, когда внедряются новые условия для гибкой работы, такие программы набирают популярность во всем мире. Регуляторы из ЕС уже начали штрафовать компании за незаконный мониторинг сотрудников и ожидают, что в 2022 году штрафы вырастут.

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Недовольство сотрудников будет расти по мере того, как работодатели будут пытаться отслеживать, как часто они нажимают, на что нажимают и когда они взаимодействуют с компьютерами. Опыт сотрудников будет размываться. Forrester прогнозирует, что в ответ на недовольство сотрудников руководители по информационной безопасности сократят масштабы программы поиска угроз от инсайдеров. Это повысит риск утечки корпоративных данных.

Чтобы предупредить угрозу, руководители по информационной безопасности должны ужесточить программы поиска инсайдерских угроз, установив четкие и надежные процедуры, которые защитят конфиденциальность сотрудников. Они также должны работать над тем, чтобы информировать свою организацию о преимуществах программ и убедиться, что сотрудники осознают границы, которые препятствуют избыточной и неэтичной слежке.

Только ведущие производители поддерживают адаптивные инновации.

10% производителей успешно применят на практике творческие находки эпохи коронавируса

В прошлом году Forrester отмечал, что в эпоху коронавируса новые технологии ускоряются, превращаясь в устойчивые адаптивные инновации.

По прогнозу, в 2022 году, по мере снижения давления коронавируса, только лидеры отрасли сохранят четкую направленность, необходимую, чтобы продолжить дифференцировать свою модель с помощью творческих процессов, организаций, продуктов и бизнес-моделей. Примеры вроде Bosch и Mercedes (создание совместных команд, которые используют цифровых двойников на базе ИИ для создания креативных проектов), показывают, что это возможно.

ИИ становится все важнее, и даже создает творческие результаты и продукты. Например, генеративно-состязательная сеть быстро создают искусственные данные, которые почти неотличимы от реальных, поддерживая такие варианты промышленного использования, как моделирование дорожных условий для автономных транспортных средств.

Во время кризиса каждое решение имеет значение.

В 2022 году новая норма будет в первую очередь новой, чем нормальной. Креативность, устойчивость и гибкость, подкрепленные глубоким пониманием клиентов и разумными технологическими инвестициями, разделят лидеров и отстающих, независимо от отрасли.

Прогнозы Forrester показывают, где возникнут давление и возможности в 2022 году, но этого недостаточно, чтобы понять, что ждет нас впереди. Придется быстро справиться с самыми насущными приоритетами.

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