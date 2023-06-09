Редкий документ не требует многочисленных правок и итераций. Но что делать, если предыдущая версия кажется удачнее? С помощью истории версий Google Документов можно просмотреть, какие изменения были внесены, найти удаленный абзац или даже полностью восстановить предыдущую версию документа. Вот как это сделать.

Текст посвящен Google Документам, но история версий работает таким же образом в Google Таблицах и Google Презентации.

Как использовать историю версий в Google Документах

По умолчанию в Google Docs автоматически сохраняются версии. Чтобы получить к нему доступ, достаточно открыть документ и нажать на значок истории версий, который выглядит как часы.

В качестве альтернативы можно нажать Файл > История версий > Смотреть историю версий.

После появится другое выпадающее меню со стрелкой, указывающей на просмотр истории версий.

Появится панель истории версий, каждую из которых можно будет просмотреть. Для этого достаточно клика. Также там отмечены имена авторов изменений и когда эти изменения были внесены.

Скриншот: Zapier

В Google Документах легко обнаружить правки, поскольку программа автоматически выделяет любые изменения, внесенные между выбранной версией и предыдущей. И если несколько человек вносили правки одновременно, их правки помечаются цветом для удобства использования.

Google Документы группируют версии по произвольным временным блокам, но если нажать на стрелку вниз рядом с любой версией, можно просмотреть подробный список каждой версии, созданной в течение этого блока, с точностью до минуты.

Скриншот: Zapier

Совет: При наличии учетной записи Google Workspace можно отслеживать изменения непосредственно в документе. Чтобы сделать это, выделите определенный текст, а затем нажмите кнопку «Показать редакторов».

Если вы предпочитаете просматривать документ без каких-либо визуальных помех, отключить эту функцию очень просто. Для этого снимите флажок «Показывать изменения» на панели истории версий.

Если вы предпочитаете использовать предыдущую версию вашего документа (вместо той, что у вас есть сейчас), вы можете легко вернуть эту версию, нажав кнопку «Восстановить эту версию» в верхней части документа.

Не хотите менять весь документ? В этом случае вы можете скопировать искомый фрагмент текста, нажать стрелку назад, а затем вставить его в текущую версию.

Как присвоить имена различным версиям Google Документа

При коллективной работе над документом или многочисленных правках бывает проще разобраться в них, если у каждой версии будет четкое название. Это могут быть такие варианты, как «Версия 1» и «Версия 2», или «Копия (версия Игоря)» и «Копия (версия Олега)».

Для этого нажмите на кнопку «Другие действия» (выглядит как ⋮) рядом с определенной версией, а затем нажмите «Указать название версии».

Скриншот: Zapier

Примечание: Можно добавить до 40 именованных версий для каждого документа.

Как скопировать предыдущую версию Google Документа

Чтобы создать совершенно новый документ в Google Docs на основе определенной версии текущего документа, нажмите «Другие действия» (⋮) рядом с этой версией, а затем «Создать копию».

Бонус: как сравнить разные версии документа

История версий Google Документов показывает изменения, внесенные только между выбранной версией и ее предыдущей версией. Но что, если вам требуется сравнить, скажем, самую первую версию документа с 10-й?

В Google Docs есть встроенная функция как раз для этого, но сначала требуется сделать копию версии, которую нужно сравнить с текущим документом. Затем в любом документе нажмите Инструменты > Сравнить документы и выберите второй документ для сравнения. В результате появится третий документ, в котором различия будут показаны в виде предложений.

Скриншот: Zapier

Эту функцию можно использовать для сравнения любых двух документов, а не только версий одного и того же. Больше не придется искать различия на глаз — программа сделает все самостоятельно.

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Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock