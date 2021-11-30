Мир глазами поколения Z: что они ценят в работе и куда инвестируют

Следующее поколение «волков» с Уолл-стрит настороженно относится к криптовалютам, считает климатический кризис крупнейшей мировой угрозой и уверено, что банкоматы исчезнут в течение следующего десятилетия. Эти и многие другие интересные результаты показал опрос 2021 года, проведенный финансовым конгломератом Goldman Sachs среди его стажеров.

Goldman Sachs проводит опрос среди стажеров-студентов ежегодно. В этом году в нем поучаствовали 1800 человек. Всего в группу входило 2900 студентов, говорящих на 85 языках и обучающихся в 585 колледжах — это более чем на 100 учебных заведений больше по сравнению с прошлым годом.

Более половины опрошенных (53%) — женщины, а среди жителей стран американского континента каждый четвертый — азиат, почти каждый пятый — латиноамериканец, а 17% — темнокожие.

Вот несколько интересных результатов, которые показывают, как представители поколения Z видят современный и будущий миры.

Секреты успеха

Несмотря на то, что стажеры Goldman Sachs работают на Уолл-стрит, а не в Кремниевой долине, они указали программирование как важнейший навык для успеха. 40% хотят включить его в учебную программу, а 24% утверждают, что им потребуется курс по накоплению сбережений для пенсии. 19% в качестве способа достичь успеха назвали медиацию.

С точки зрения продвижения по карьерной лестнице, 76% считают, что эмоциональный интеллект превосходит по значимости IQ.

Инвестиции

Несмотря на ажиотаж вокруг цифровых активов, часть стажеров Goldman Sachs все еще не готова вкладываться в криптовалюты. 59% чаще всего инвестируют в традиционные ценные бумаги, 27% — в биржевые фонды, а 21% — в криптовалюты. Около 40% не инвестируют совсем.

Касательно криптовалют, 34% считают, что они «должны стать классом активов». Однако большинство опрошенных (52%) ответили, что им нужно изучить больше информации, прежде чем обращаться в эту сферу.

Психическое здоровье

Стажеры Goldman Sachs заявили, что прошлогодние события не прошли бесследно для их психического благополучия. Для 63% опрошенных пандемия оказала самое сильное влияние на их жизнь, а для 53% — отношения. 36% все еще чувствуют себя некомфортно в больших скоплениях людей, например на концертах и спортивных мероприятиях.

Другое исследование также подтвердило, что пандемия нанесла ущерб психическому состоянию поколения Z. Согласно опросу, проведенному Американской психологической ассоциацией, 46% взрослых представителей этого поколения сообщили, что их психическое здоровье «ухудшилось по сравнению с тем, что было до пандемии».

Родительство

В 2019 году 92% стажеров Goldman Sachs заявили, что хотят стать родителями. В этом году их число сократилось до 57%. Неясно, что стало причиной столь резкого падения, однако эти результаты совпадают с другим исследованием.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили, что в 2020 году уровень рождаемости в США снизился на 4% — это самое резкое годовое сокращение за половину века.

Тем не менее подавляющее большинство стажеров Goldman Sachs ищут себе партнера.

88% хотят заключить брак или установить официальные отношения.

83% планируют приобрести совместное жилье.

60% хотят завести животных.

Работа

99% стажеров сообщили, что при поиске новой работы будут отдавать приоритет повседневным обязанностям, а также карьерному росту и составу коллектива. На втором месте по важности расположилась заработная плата (98%), а после — разделяет ли работодатель их личные ценности (96%).

В этом году вопросы, связанные с качеством жизни, заняли центральное место на Уолл-стрит. Это произошло после того, как несколько начинающих банкиров высказались по поводу тяжелых условий работы из дома во время пандемии.

Социальные сети

Несмотря на то, что многие стажеры активно просматривают аккаунты, посвященные новостям с Уолл-стрит (@Litquidity и @OverheardOnWallStreet), 50% из них социальные сети нужны для того, чтобы поддерживать отношения с семьей и друзьями. Для 26% опрошенных главная причина, по которой их привлекают социальные сети, — мемы, а для 11% — просмотр последних новостей.

Instagram стал самой популярной площадкой для обмена контентом. 63% публикуют там фото и видео, в то время как всего 1% делают это в TikTok.

Мир будущего

Компания опросила стажеров и по другим темам, связанным с их предпочтениями и прогнозами на будущее. Вот несколько интересных результатов.

В течение следующего десятилетия некоторые элементы современной жизни должны исчезнуть. 48% считают, что это будут парковочные счетчики, 40% — банкоматы, а 29% — кинотеатры.

85% опрошенных больше хотели бы путешествовать по миру, чем отправиться в космос.

85% предпочитают читать печатные, а не электронные книги.

66% делают выбор в пользу холодных напитков, а не горячих.

72% больше нравится жить в большом городе, чем на окраинах.

57% с большей вероятностью сыграли бы в традиционную настольную игру, чем в видеоигру.

Кроме того, значительная часть стажеров (45%) обеспокоена изменением климата и считает, что оно «окажет наиболее значительное глобальное воздействие в течение следующих 10 лет». За ним следует искусственный интеллект (18%) и пандемия (10%). Лишь 9% отметили растущий разрыв между богатыми и бедными.

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