Как произвести хорошее впечатление во время онлайн-собеседования

Главная задача соискателя во время собеседования — произвести хорошее впечатление. Из-за пандемии большинство собеседований перешли в онлайн-формат. Наладить контакт с рекрутером во время онлайн-разговора сложнее, чем при личной встрече. Профессор психологии и маркетинга Арт Маркман дал четыре совета, которые помогут заполучить желаемую должность.

Раскройте свои сильные стороны

Резюме проходит несколько этапов рассмотрения, прежде чем кандидата пригласят на собеседование. Поскольку на первом этапе отбора претендентов на вакансию довольно много, менеджеры по персоналу уделяют больше внимания их недостаткам, чтобы сократить их количество. Затем из оставшегося числа кандидатов они отбирают тех, кого готовы пригласить на собеседование, уделяя больше внимания уже их сильным сторонам.

Акцент на сильные стороны ставится и в процессе собеседования. Кандидату нужно доказать, что он идеально подходит на эту должность, продемонстрировав свои преимущества. Для этого можно составить рассказ о том, как ваши сильные стороны раскрываются в процессе работы и помогают в выполнении задач. Затем эти заготовки можно будет использовать в качестве ответов на вопросы интервьюера.

Таким образом, менеджер по персоналу получит все нужные ему аргументы, подтверждающие, что стоит нанять именно вас.

Продемонстрируйте коммуникативные навыки

Собеседование — отличная возможность показать, насколько хорошо вы ладите с другими людьми и способны влиться в команду. Обычно резюме и рекомендательные письма содержат много информации об опыте и навыках, однако они мало говорят о личности человека.

Поэтому во время собеседования так важно продемонстрировать коммуникативные навыки. В ходе ответов на вопросы можно даже начать обсуждение и обменяться идеями с интервьюером. Проявите интерес к компании и покажите, что с вами будет легко работать.

Покажите готовность к получению новых знаний

Большинство кандидатов не обладают всеми навыками, необходимыми для желаемой должности. Их нужно будет освоить в процессе работы, что потребует открытости и готовности к обучению.

Скорее всего, на собеседовании вам зададут вопрос, на который вы не сможете ответить. Не стоит скрывать тот факт, что вы не знаете ответа. Недостаток знаний не является слабой стороной.

Если менеджер по персоналу пригласил вас на собеседование, значит он считает, что у вас есть важные для работы качества. Недостаток какого-либо знания не заставит его подумать, что он совершил ошибку. Если вам задали вопрос, на который вы не можете ответить, попробуйте обсудить эту тему с интервьюером, предоставив ему возможность поделиться знаниями. Таким образом, вы продемонстрируете готовность учиться новому и умение слушать.

Проявите интерес к культуре компании

Работа на новом месте подразумевает смену привычной обстановки: новые рабочие привычки и иная философия компании. В большинстве случае при знакомстве с новым способом ведения дел, человек склонен его отрицать, поскольку незнакомая обстановка гораздо менее предсказуема.

Однако во время собеседования важно проявить интерес к культуре и особенностям новой компании. Узнайте, как проходит обучение новых сотрудников, и задайте несколько вопросов о рабочем процессе. Так вы покажете интервьюеру готовность освоить культуру компании и стать частью команды.

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